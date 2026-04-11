ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म और सीरीज रिलीज होती है. इसमें कई तो हफ्तों और महीनों तक ट्रेंड करती हैं. इसमें कई बार तो ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि जो फिल्में थियेटर में फ्लॉप होती हैं, वो ओटीटी पर आते ही हिट हो जाती हैं. ऐसे में इस हफ्ते प्राइम वीडियो पर टॉप 10 में एक 100 करोड़ बजट वाली फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. देखिए टॉप 10 की लिस्ट.

ओ रोमियो

शाहिद कपूर की एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'ओ रोमियो' सिनेमाघरों में फ्लॉप साबित हुई थी. रिपोर्ट्स की मानें तो इसका बजट 100-150 करोड़ था. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने इंडिया में लाइफटाइम कलेक्शन 59.90 करोड़ रहा था और वर्ल्डवाइड 92 करोड़. ऐसे में अब जब इसे ओटीटी पर बीते दिन ही रिलीज किया गया तो ये प्राइम वीडियो पर आते ही टॉप 10 ट्रेंडिंग की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गई है.

द बॉयज

हॉलीवुड की सुपरहीरो सीरीज 'द बॉयज' प्राइम वीडियो की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है. ये एक्शन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 8.6 है. इसके 5 सीजन आ चुके हैं. इस सीरीज की शुरुआत साल 2019 में शुरू हुई थी और अब इसका पांचवां सीजन 2026 में रिलीज किया गया है.

क्राइम 101

फिल्म 'क्राइम 101' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. रिपोर्ट्स की मानें तो इसका निर्माण 747 करोड़ के बजट में किया गया था और ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी थी. लेकिन फिल्म ओटीटी पर आते ही हिट हो गई है. इसे लोग धड़ल्ले से देख रहे हैं. क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म प्राइम वीडियो पर टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में तीसरे नंबर पर बनी हुई है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है.

एस. सरस्वती

'एस. सरस्वती' एक तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसका डायरेक्शन वरलक्ष्मी सरथकुमार ने किया है. इस फिल्म में एक मां की कहानी को दिखाया गया है, जो अपनी बेटी के लापता होने के बाद अपराधी को खोजने के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती है. फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है. ये टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में चौथे नंबर पर बनी हुई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी थी. यह 1.02 करोड़ का ही बिजनेस करने में सफल हो पाई थी.

सीता पायनाम

'सीता पायनाम' कन्नड़ कॉमेडी फिल्म है. इसमें ऐश्वर्या अर्जुन को कास्ट किया गया था. इस फिल्म की कहानी शेफ सीता पर आधारित है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी और इसका कुल कलेक्शन 1.79 करोड़ रहा था. ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही थी लेकिन ओटीटी पर आते ही हिट हो गई है. ये पांचवे नंबर पर ट्रेंड कर रही है.

मां का सम

अगस्त्य नंदा और मोना सिंह स्टारर सीरीज 'मां का सम' भी प्राइम वीडियो पर ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप 10 में बनी हुई है. इसे सीधे ओटीटी पर रिलीज किया गया था. इस सीरीज को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.इसके कुल 8 एपिसोड्स हैं. ये इंडिया में छठे नंबर पर ट्रेंड कर रही है.





नाउ यू सी मी नाउ यू डॉन्ट

'नाउ यू सी मी' फ्रेंचाइजी का तीसरा सीक्वल 'नाउ यू सी मी नाउ यू डॉन्ट' को हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था. इस 1 घंटे 52 मिनट की फिल्म की 5.9 आईएमडीबी रेटिंग है. इसमें जबरदस्त एक्शन थ्रिलर और सस्पेंस देखने के लिए मिलता है. ये प्राइम वीडियो पर टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में सातवें नंबर पर है.

एस्पीरेंट्स

प्राइम वीडियो की पसंदीदा सीरीज 'एस्पीरेंट्स' का तीसरा सीजन हाल ही में रिलीज किया गया और इसे ओटीटी पर जबरदस्त रिस्पांस मिला. इस सीरीज के तीन सीजन ओटीटी पर आ चुके हैं और दर्शकों ने सभी को प्यार दिया. इस सीरीज में ऐसे तीन दोस्तों की कहानी देखने के लिए मिलती है, जो अपनी-अपनी जिंदगी में तमाम संघर्षों से जूझ रहे होते हैं. कहानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस की कोचिंग से शुरू होती है. ये टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में आठवें नंबर पर बनी हुई है.

राहू केतु

इस लिस्ट में शालिनी पांडे, वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'राहू केतु' भी शामिल है. 5.9 आईएमडीबी रेटिंग वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म केवल इंडिया में 6.42 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई थी. जबकि इसका बजट 25 करोड़ बताया जाता है. फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी लेकिन ओटीटी पर इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं और ये नौवे नंबर पर बनी हुई है.

इनविंसिबल

'इनविंसिबल' एक एनिमेटेड फिल्म है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है. भारत में पिछले कुछ समय से एनिमेटेड फिल्मों को काफी पसंद किया जा रहा है. 2024 में 'महावतार नरसिम्हा' जैसी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बोलबाला देखने के लिए मिला था. अब इस साल ओटीटी पर'इनविंसिबल' छाई हुई है. ये प्राइम वीडियो की टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 10 पर है.