आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते नई-नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, जिन्हें दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. अगर आप भी इस वीकेंड कुछ नया देखने का प्लान बना रहे हैं, तो प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज हुई ये दमदार सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. चलिए एक नजर डालते हैं प्राइम वीडियो की न्यू रिलीज पर.

'अब होगा हिसाब'

'अब होगा हिसाब' हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है. ये एक रिवेंज-थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज है. इसकी कहानी पंजाब में अवैध इमिग्रेशन (डंकी रूट) और मानव तस्करी के काले सच के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें संजय कपूर, शहीर शेख, मौनी रॉय और अविनाश मिश्रा लीड रोल में हैं. इसे आप फ्री में अमेजन एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.

'मेड इन इंडिया: अ टाइटन स्टोरी'

'मेड इन इंडिया: अ टाइटन स्टोरी' अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई एक ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज है. इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड हैं. सीरीज टाइटन कंपनी के संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी है. सीरीज में नसीरुद्दीन शाह और जिम सर्भ लीड रोल प्ले कर रहे हैं. ये फ्री में अमेजन एमएक्स प्लेयर पर देखी जा सकती है.

विमल खन्ना

विमल खन्ना एक रोमांचक हिंदी क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज है. इसमें टोटल 9 एपिसोड हैं. 'विमल खन्ना' सीरीज जाने-माने लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक के मशहूर हिंदी पल्प-फिक्शन नॉवेल 'विमल सीरीज' पर बेस्ड है. इसे फ्री में आप अमेजन एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.

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'एवरीव्हेयर ई गो'

'एवरीव्हेयर ई गो' एक पॉपुलर टर्किश रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा है. ये कहानी एक बॉस और एक लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ही घर और एक ही ऑफिस में रहने पर मजबूर हो जाते हैं. इसे आप फ्री में अमेजन एमएक्स प्लेयर पर एंजॉय कर सकते हैं.

'श्राप'

सीरीज 'श्राप' एक हॉरर-थ्रिलर वेब सीरीज है. इस बंगाली सीरीज में 6 एपिसोड्स हैं. इस सीरीज की कहानी सदियों पुराने अंधकार, तांत्रिक विद्या और श्राप के इर्द-गिर्द घूमती है. इसे आप हिंदी में फ्री में अमेजन एमएक्स प्लेयर पर देख सकेंगे.

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