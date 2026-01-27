सिनेमाघरों से ज्यादा अब ओटीटी प्लेफॉर्म्स का क्रेज बढ़ गया है. इसमें लोग घर बैठे आराम से पूरे परिवार के साथ फिल्में देख लेते हैं. ऐसे में दर्शखों इंतजार रहताहै कि किस दिन कौन सी नई फिल्म रिलीज हो रही है. जनवरी का महीना खत्म होने को है, ऐसे में फरवरी के महीने में कई फिल्में और सीरीज कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली हैं. लेकिन यहां हम आपको बताते हैं कि फरवरी 2026 में अमेजन प्राइम वीडियो पर कौन सी फिल्म किस तारीख को रिलीज हो रही है.

दलदल

भूमि पेडनेकर स्टारर सीरीज 'दलदल' 30 January को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है. ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसमें भूमि एक पुलिस अफसर बनी हैं. फिल्म में एक्ट्रेस एक साइको किलर का पता लगाने में जुटी हैं जो एक ही पैटर्न से सारी मौतों को अंजाम दे रहा है. फिल्म में भूमि के अलावा जया भट्टाचार्या, समारा तिजोरी और राहुल भट्ट भी नजर आने वाले हैं.

द रेकिंग क्रू

ये फिल्म दो सौतेले भाइयों की कहानी है जो अपने पिता की मौत के बाद उनकी मिस्टीरियस मौत के बारे में पता लगते हैं. ये फिल्म 28 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है.

क्रॉस सीजन 2

ये भी एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसका पहला सीजन साल 2024 में आया था. सीरीज को बहुत पसंद किया गया था. अब इसका सीजन 2 भी 11 फरवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने जा रहा है. अगर आपको सीरियल किलर वाली क्राइम थ्रिलर फिल्में और सीरीज पसंद हैं तो आप इसे देख सकते हैं.

द ब्लफ

प्रियंका चोपड़ा स्टारर सीरीज 'द ब्लफ' 25 फरवरी को रिलीज होने वाली है. ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फ्रैंक ई फ्लावर्स ने किया है. सीरीज में प्रियंका भी एक्शन करती नजर आने वाली हैं. इस फिल्म के कई फोटोज भी सामने आई हैं जिन्हें देख लगता है कि एक्ट्रेस काफी दमदार अंदाज में सीरीज में दिखेंगी.

56 डेज

ये एक ईरोटिक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो 18 फरवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है. आठ एपिसोड वाली ये सीरीज कैथरीन रेयान हावर्ड की बेस्ट सेलिंग नॉवेल से ली गई है.

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी

कार्तिक आर्यन अनन्या पांडे स्टारर ये फिल्म नए साल के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी. जिसके बाद अब ये फिल्म 19 फरवरी को ओटीटी प्लेफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर एक बार फिर से रिलीज हो रही है. अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लें.

द सीईओ क्लब

अमेजन प्राइम वीडियो की ये ओरिजिनल सीरीज ऐसी महिला सीईओ की कहानी हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं. डॉक्युमेंट्री स्टाइल में ये सीरीज हर एक महिला की एक इंडिविजुअल कहानी दिखाने वाली है. ये सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर 23 फरवरी को रिलीज होने वाली है.

इक्कीस

अगस्त्य नंदा स्टारर ये फिल्म दिसंबर के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी लेकिन फिल्म को खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था. ये फिल्म 'धुरंधर' की आंधी में साफ हो गई. लेकिन अब जल्दी ही फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो 26 फरवरी को रिलीज होने वाली है.