कभी प्रोपेगेंडा कहकर हुई थी ट्रोल, अब OTT पर नंबर 1 बनी ये कोर्ट रूम फिल्म

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीकभी प्रोपेगेंडा कहकर हुई थी ट्रोल, अब ओटीटी पर नंबर 1 बनी ये कोर्ट रूम फिल्म

कभी प्रोपेगेंडा कहकर हुई थी ट्रोल, अब ओटीटी पर नंबर 1 बनी ये कोर्ट रूम फिल्म

Courtroom Drama Film: आज हम आपको ऐसी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो ओटीटी पर छाई हुई है. इस फिल्म को काफी ट्रोल भी किया गया था. आइए जानते हैं ये फिल्म कहां स्ट्रीम हो रही है.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 28 Mar 2026 01:32 PM (IST)
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आज हम आपको एक ऐसी कोर्टरूम फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे कभी प्रोपेगेंडा कहकर ट्रोल किया गया था. लेकिन अब यही फिल्म OTT पर नंबर 1 बनकर जबरदस्त चर्चा में है. दमदार कहानी और कोर्टरूम ड्रामा से भरपूर इस फिल्म ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है. आइए जानते हैं इस फिंल्म को आप ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.

बता दें, इस फिल्म का नाम है 'द ताज स्टोरी', जो पिछले साल 31 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. थिएटर में इस फिल्म को कुछ खास रिपॉन्स नहीं मिला था. फिल्म की कई क्रिटीक्स ने आलोचना की थी और इसे प्रोपेगेंडा बताया था. 

फिल्म की कहानी
'द ताज स्टोरी' की कहानी मुख्य रूप से ताजमहल के असली इतिहास को खोजने की एक कानूनी लड़ाई है. फिल्म में विष्णु दास नाम का एक किरदार है, जिनका परिवार पीढ़ियों से ताजमहल के पास गाइड का काम करता आ रहा है.

कहानी तब शुरू होती है जब विष्णु दास कोर्ट में एक केस फाइल करते हैं और दावा करते हैं कि ताजमहल असल में शाहजहां के जरिए बनाया गया मकबरा नहीं, बल्कि एक पुराना हिंदू मंदिर है जिसे 'तेजो महालय' कहा जाता था.

पूरी फिल्म इस अदालती बहस के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां विष्णु दास ताजमहल के नीचे बंद 22 कमरों को खुलवाने और वहां की कार्बन डेटिंग कराने की मांग करते हैं ताकि दुनिया के सामने यह सच आ सके कि वह इमारत असल में क्या है.

 
 
 
 
 
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फिल्म की कास्ट
'द ताज स्टोरी' में परेश रावल (विष्णु दास), नमित दास, जाकिर हुसैन, और अमृता खानविलकर लीड रोल में हैं. फिल्म को तुषार अमरीश ने डायरेक्ट किया है.

इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही फिल्म
इस कोर्टरूम ड्रामा को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म लायंसगेट प्ले (Lionsgate Play) पर देख सकते हैं. ये फिल्म 13 मार्च को ओटीटी पर स्ट्रीम हुई है. इसे आप हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में देख सकते हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 28 Mar 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Paresh Rawal The Taj Story
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