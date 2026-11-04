कपिल शर्मा के शो में लगेगा ज्ञान और कॉमेडी का तड़का, पंकज त्रिपाठी समेत ये सितारे आएंगे नजर

कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. शो में कपिल शर्मा अपने मजाकिया अंदाज और दिलचस्प सवालों से मेहमानों के साथ खूब मस्ती करते हैं. दर्शक इसके हर नए एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते हैं. अब शो के अपकमिंग एपिसोड में मनोरंजन के साथ ज्ञान का तड़का भी लगने वाला है.

'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' के अगले एपिसोड में बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी, एजुकेटर डॉ. विकास दिव्यकीर्ति और कॉमेडियन जाकिर खान बतौर गेस्ट नजर आएंगे.

सामने आया नए एपिसोड का प्रोमो

'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' के नए एपिसोड का प्रोमो सामने आ गया है. इसमें शो के होस्ट कपिल शर्मा पंकज त्रिपाठी, डॉ. विकास दिव्यकीर्ति और जाकिर खान से मजेदार सवाल पूछते और उनके साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. तीनों गेस्ट ने अपनी-अपनी फील्ड में खास पहचान बनाई है.

ऐसे में एक ही मंच पर इन तीनों को देखना दर्शकों के लिए दिलचस्प होने वाला है. पंकज त्रिपाठी अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, वहीं डॉ. विकास दिव्यकीर्ति पढ़ाने के अपने अलग अंदाज और जाकिर खान अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर हैं.

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'ज्ञान से लेकर कॉमेडी और सिनेमा तक...'

मेकर्स ने इस प्रोमो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ज्ञान से लेकर कॉमेडी और सिनेमा तक, इस बार कपिल की महफिल में सब कुछ मिलेगा.' कपिल शर्मा अपने मजेदार सवालों और हाजिरजवाबी से मेहमानों के साथ बातचीत को दिलचस्प बना देते हैं. ऐसे में फैंस को इस एपिसोड से भी काफी उम्मीदें हैं.

कब और कहां देख सकेंगे 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' का ये एपिसोड?

बता दें कि 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' का नया एपिसोड 7 नवंबर 2026 को रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. शो में कपिल शर्मा के साथ सुनील ग्रोवर, अर्चना पूरन सिंह, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा भी दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आते हैं. वहीं, नवजोत सिंह सिद्धू भी शो का हिस्सा हैं.