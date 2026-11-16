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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी‘पंचायत 5’ की रिलीज़ डेट को लेकर बड़ा अपडेट, 'बनराकस' ने प्राइम वीडियो के सामने रखी शर्त

‘पंचायत 5’ की रिलीज़ डेट को लेकर बड़ा अपडेट, 'बनराकस' ने प्राइम वीडियो के सामने रखी शर्त

‘पंचायत’ के नए सीजन की रिलीज को लेकर बनराकस ने फैंस के सामने एक बेहद अनोखी शर्त रखी है. 1 करोड़ गेंदे के फूलों का हार पहनाने के बाद ही ‘पंचायत 5’ की रिलीज डेट बताई जाएगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 16 Nov 2026 02:50 PM (IST)
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जब ‘पंचायत’ के फैंस यह सोचकर परेशान थे कि कहीं उनका पसंदीदा शो बंद तो नहीं हो गया, तभी फुलेरा में एक नया ट्विस्ट आ गया है! नेतृत्व में बदलाव के बाद अब बनराकस (दुर्गेश कुमार) ने खुद ही कमान संभाल ली है. ‘पंचायत’ की वापसी अब अधर में लटकी हुई है और ऐसे में बनराकस ने शो की मचअवेटेड वापसी की तारीख बताने से पहले फैंस के सामने एक अनोखी शर्त रख दी है. 

 'बनराकस' ने ‘पंचायत सीज़न 5’ की रिलीज डेट पर रखी शर्त

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क्रांति देवी (सुनीता राजवर) के नए प्रधान बनने और बनराकस के उनके साथ खड़े होने के बाद फुलेरा के नए प्रशासन ने अपने ही नियम बना लिए हैं. एक खास ऑडियंस चैलेंज के जरिए फैंस को एकजुट होकर नए प्रशासन को 1 करोड़ गेंदे के फूलों का हार पहनाना होगा. इस चुनौती को पूरा करने के बाद ही ‘पंचायत सीज़न 5’ की रिलीज़ डेट का खुलासा होगा.

इस चैलेंज के जरिए मेकर्स ने फैंस को भी शो से जुड़ने का खास मौका दिया है. अब दर्शकों को मिलकर इस बड़ी चुनौती को पूरा करना होगा, ताकि फुलेरा में नए प्रधान और बनराकस की अगली घोषणा सामने आ सके. इस अनोखी मांग के साथ बनराकस ने शो की वापसी को लेकर फैंस के बीच एक नया रोमांच पैदा कर दिया है. अब दर्शकों की भागीदारी से ही इस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश की जाएगी.

 

 
 
 
 
 
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इस अनोखे चैलेंज ने ‘पंचायत 5’ की रिलीज डेट को लेकर फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है. अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि 1 करोड़ गेंदे के फूलों का हार कब पूरा होगा और शो की रिलीज डेट कब सामने आएगी. तो फिर देर किस बात की? हार चढ़ाइए, बनराकस की शर्त पूरी कीजिए और ‘पंचायत सीज़न 5’ की वापसी की तारीख अनलॉक करने में अपना योगदान दीजिए!

 

Published at : 16 Nov 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Panchayat 5
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