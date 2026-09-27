पाकिस्तान में खूब देखी जा रही 8 इंडियन फिल्में-सीरीज, नंबर 1 पर सेरोगेसी से फादर बनने की कहानी

भारत की फिल्मों का क्रेज पाकिस्तान में भी खूब देखा जा रहा है. इसका अंदाजा पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट से लगाया जा सकता है, जहां कई भारतीय फिल्में दर्शकों की पसंद बनी हुई हैं.

इन फिल्मों में रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा से लेकर अलग-अलग तरह की कहानियां देखने को मिल रही हैं. आइए जानते हैं ट्रेंडिंग लिस्ट में कौन-कौन सी भारतीय फिल्में शामिल हैं और इनमें नंबर 1 पर कौन सी फिल्म अपनी जगह बनाए हुए है.

नंबर 1 पर 'विश्वनाथ एंड संस'

'विश्वनाथ एंड संस' साल 2026 में रिलीज हुई एक इंडियन तमिल-तेलुगु रोमांटिक फैमिली ड्रामा है.'विश्वनाथ एंड संस' एक ऐसे अमीर और अकेले इंसान की कहानी है जो पास्ट के धोखे के कारण शादी से नफरत करता है, लेकिन अपनी मां के लिए सरोगेसी से पिता बनता है. ये फिल्म पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर है.

'धमाल 4'

धमाल 4 लिस्ट में दूसरे नंबर है. फिल्म की कहानी एक छिपे हुए खजाने की खोज के इर्द-गिर्द घूमती है. इस कॉमेडी फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा और रवि किशन जैसे कलाकारों ने लीड रोल में हैं.

'इरुमुडी'

'इरुमुडी' साल 2026 में रिलीज हुई एक एक्शन और इमोशनल ड्रामा फिल्म है. रवि तेजा, बेबी नक्षत्र, प्रिया भवानी शंकर, और साई कुमार जैसे कलाकार हैं. फिल्म की कहानी त्रिननाथ (रवि तेजा) और उनकी बेटी के इर्द-गिर्द घूमती है. ये फिल्म तीसरे नंबर पर है.

'लस्ट स्टोरीज 3'

चौथे नंबर पर है 'लस्ट स्टोरीज 3'. 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये एक एंथोलॉजी सीरीज है, जिसमें प्यार, रिश्तों, चाहत और इंसानी भावनाओं से जुड़ी चार अलग-अलग कहानियां दिखाई गई हैं. सीरीज में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, विजय वर्मा, अली फजल, अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.

'गांधारी'

एक्ट्रेस तापसी पन्नू की ये एक्शन-थ्रिलर एक मां की कहानी है, जो अपनी किडनैप हुई बेटी को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है. पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स ट्रेडिंग लिस्ट में पांचवे नंबर पर है.



'अल्फा'

'अल्फा' 2026 में रिलीज हुई वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी लीड रोल में एक खतरनाक सीक्रेट मिशन को अंजाम देती नजर आती हैं.

'कॉकटेल 2'

'कॉकटेल 2' लिस्ट में सातवें नंबर पर है. फिल्म में शाहिद कपूर , कृति सेनन, और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. इसकी कहानी तीन दोस्तों के लंबे रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है. ये साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल का सीक्वल है. इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी.

'जीडीएन'

'जीडीएन' फिल्म भारत के मशहूर साइंटिस्ट और इन्वेंटर जी.डी. नायडू की जिंदगी पर बनी एक शानदार मूवी है. इसमें आर. माधवन ने लीड रोल निभाया है, जो उनके स्ट्रगल की कहानी दिखाती है. ये फिल्म 9वें नंबर पर है.