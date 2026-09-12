पाकिस्तान में खूब देखी जा रहीं 5 हिंदी फिल्में, नंबर 1 पर इस कॉमेडी मूवी का कब्जा

आज ओटीटी के दौर में लोग घर बैठे अपनी पसंद की फिल्में आसानी से देख लेते हैं. भारत की हिंदी फिल्मों का क्रेज पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है, जहां कई बॉलीवुड फिल्में नेटफ्लिक्स की टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हैं. इनमें एक कॉमेडी फिल्म एक वीक से नंबर 1 पर बनी हुई है.

धमाल 4

'धमाल 4' पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स ट्रेंडिंग लिस्ट में एक हफ्ते से नंबर 1 पर अपना कब्जा जमाए है. ये फिल्म 10 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी एक बार फिर खजाने की तलाश के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन और संजय मिश्रा जैसे कलाकार अहम किरदारों में नजर आए हैं.

अल्फा

'अल्फा' दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. शिव रावेल के निर्देशन में बनी ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. फिल्म की कहानी दो महिला जासूसों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक खतरनाक मिशन पर निकलती हैं. इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनका मुकाबला एक खतरनाक दुश्मन से होता है. फिल्म में आलिया भट्ट और शारवरी लीड रोल में हैं.

गांधारी

'गांधारी' तापसी पन्नू की एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जो 3 सितंबर 2026 को सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. ये फिल्म अब पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेडिंग लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. फिल्म की कहानी बानी नाम की एक मां के इर्द-गिर्द घूमती है. रिलीज के बाद इसे मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था.

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कॉकटेल 2

'कॉकटेल 2' 19 जून को रिलीज हुई सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब ये फिल्म पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेडिंग लिस्ट में 5वें नंबर शामिल है. फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. रोमांस और कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म ने को इंडियन में भी खूब पसंद किया गया था. इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी.

मैं वापस आऊंगा

पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेडिंग लिस्ट 'मैं वापस आऊंगा' 7वें नंबर अपनी जगह बनाए है. इस रोमांटिक ड्रामा में वेदांग रैना, दिलजीत दोसांझ और शरवरी वाघ लीड रोल में थे. इसकी कहानी भारत-पाकिस्तान के 1947 के बंटवारे के दर्द धूमती है. फिल्म को इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया है.

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