साल 2025 में ओटीटी पर रिलीज हुईं ये क्राइम थ्रिलर सीरीज, रेटिंग है एक से बढ़कर एक

साल 2025 ओटीटी दर्शकों के लिए खास साबित हुआ. इस साल एक से बढ़कर एक बेहतरीन हिंदी वेब सीरीज रिलीज हुईं, जिन्होंने दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखा. खासतौर पर क्राइम जॉनर में कई ऐसी सीरीज आईं, जिन्हें न सिर्फ खूब पसंद किया गया बल्कि उन्हें शानदार रेटिंग भी मिली.

आज हम आपको 2025 की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली 7 हिंदी क्राइम वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं. इस लिस्ट में ‘पाताल लोक सीजन 2’ से लेकर ‘डब्बा कार्टल’ जैसी पॉपुलर सीरीज शामिल हैं. अगर आपने अब तक ये सीरीज नहीं देखी हैं, तो 2026 की शुरुआत से पहले इन्हें अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर लें, क्योंकि ये कहानी, सस्पेंस और एक्टिंग हर मामले में देखने लायक हैं.

पाताल लोक सीजन 2

पाताल लोक सीजन 2 जनवरी, 2025 में रिलीज हुआ था. इस सीरीज में जयदीप अहलावत, तिलोत्तमा शोम और प्रशांत तमांग जैसे कलाकार नजर आए हैं. इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है. इस सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रेः लव किल्स

ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रेः लव किल्स मई 2025 में रिलीज हुई थी. सीरीज में मयूर मोरे, पलक जैसवाल जैसे किरदार नजर आए हैं. इसमें 6 एपिसोड्स हैं. इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है. इस सीरीज को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.



ब्लैक वारेंट

सच्ची घटना से इंस्पायर ये वेब सीरीज जनवरी, 2025 में रिलीज हुई थी. इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स हैं. सीरीज में जहान कपूर, राहुल भट्ट, परमवीर सिंह चीमा और अनुराग ठाकुर जैसे कलाकार नजर आए हैं. इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.



कन्नेडा

लिस्ट में चौथे नंबर पर हिंदी और पंजाबी क्राइम ड्रामा वेब सीरीज कन्नेडा है. इस सीरीज में परमीश वर्मा लीड रोल में नजर आए हैं. सीरीज में 9 एपिसोड्स हैं. इस सीरीज को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है.



द वेकिंग ऑफ अ नेशन

द वेकिंग ऑफ अ नेशन एक ऐतिहासिक ड्रामा वेब सीरीज है. ये सीरीज मार्च 2025 में आई थी. सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

खाकी: द बंगाल चैप्टर

छठे नंबर पर खाकी: द बंगाल चैप्टर है. ये सीरीज में मार्च 2025 में रिलीज हुई थी. सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है और इसमें टोटल 7 एपिसोड्स हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.



डब्बा कार्टल

लिस्ट में 7वें नंबर पर शबाना आजमी की वेब सीरीज डब्बा कार्टल है. इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है. सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.