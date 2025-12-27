हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीसाल 2025 में ओटीटी पर रिलीज हुईं ये क्राइम थ्रिलर सीरीज, रेटिंग है एक से बढ़कर एक

साल 2025 में ओटीटी पर रिलीज हुईं ये क्राइम थ्रिलर सीरीज, रेटिंग है एक से बढ़कर एक

Crime Thriller Series 2025: इस साल बहुत सी बेहतरीन सीरीज रिलीज हुई हैं. इसी बीच आज हम आपके लिए इस साल की मस्ट वॉच सीरीज के नाम बता रहे हैं, जिनकी आईएमडीबी रेटिंग भी एक से बढ़कर एक है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Dec 2025 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 ओटीटी दर्शकों के लिए खास साबित हुआ. इस साल एक से बढ़कर एक बेहतरीन हिंदी वेब सीरीज रिलीज हुईं, जिन्होंने दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखा. खासतौर पर क्राइम जॉनर में कई ऐसी सीरीज आईं, जिन्हें न सिर्फ खूब पसंद किया गया बल्कि उन्हें शानदार रेटिंग भी मिली.

आज हम आपको 2025 की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली 7 हिंदी क्राइम वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं. इस लिस्ट में ‘पाताल लोक सीजन 2’ से लेकर ‘डब्बा कार्टल’ जैसी पॉपुलर सीरीज शामिल हैं. अगर आपने अब तक ये सीरीज नहीं देखी हैं, तो 2026 की शुरुआत से पहले इन्हें अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर लें, क्योंकि ये कहानी, सस्पेंस और एक्टिंग हर मामले में देखने लायक हैं.

पाताल लोक सीजन 2
पाताल लोक सीजन 2 जनवरी, 2025 में रिलीज हुआ था. इस सीरीज में जयदीप अहलावत, तिलोत्तमा शोम और प्रशांत तमांग जैसे कलाकार नजर आए हैं. इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है. इस सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रेः लव किल्स
ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रेः लव किल्स मई 2025 में रिलीज हुई थी. सीरीज में मयूर मोरे, पलक जैसवाल जैसे किरदार नजर आए हैं. इसमें 6 एपिसोड्स हैं. इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है. इस सीरीज को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

ब्लैक वारेंट
सच्ची घटना से इंस्पायर ये वेब सीरीज जनवरी, 2025 में रिलीज हुई थी. इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स हैं. सीरीज में जहान कपूर, राहुल भट्ट, परमवीर सिंह चीमा और अनुराग ठाकुर जैसे कलाकार नजर आए हैं. इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

कन्नेडा
लिस्ट में चौथे नंबर पर हिंदी और पंजाबी क्राइम ड्रामा वेब सीरीज कन्नेडा है. इस सीरीज में परमीश वर्मा लीड रोल में नजर आए हैं. सीरीज में 9 एपिसोड्स हैं. इस सीरीज को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है.

द वेकिंग ऑफ अ नेशन
द वेकिंग ऑफ अ नेशन एक ऐतिहासिक ड्रामा वेब सीरीज है. ये सीरीज मार्च 2025 में आई थी. सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

खाकी: द बंगाल चैप्टर
 छठे नंबर पर खाकी: द बंगाल चैप्टर है. ये सीरीज में मार्च 2025 में रिलीज हुई थी. सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है और इसमें टोटल 7 एपिसोड्स हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

डब्बा कार्टल
लिस्ट में 7वें नंबर पर शबाना आजमी की वेब सीरीज डब्बा कार्टल है. इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है. सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स हैं. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 27 Dec 2025 03:00 PM (IST)
Tags :
Black Paatal Lok Season 2 Dabba Cartel Khakee The Bengal Chapter White & Gray - Love Kills
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Richest Indian-Origin: दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की CEO बनीं जयश्री उल्लाल, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई पीछे छूटे
दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की CEO बनीं जयश्री उल्लाल, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई पीछे छूटे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया में 14 साल बाद टेस्ट मैच जीतने पर क्या बोले बेन स्टोक्स? इंग्लैंड ने जीता बॉक्सिंग डे टेस्ट
ऑस्ट्रेलिया में 14 साल बाद टेस्ट जीतने पर क्या बोले स्टोक्स? इंग्लैंड ने जीता बॉक्सिंग डे टेस्ट
बॉलीवुड
तस्वीर की शेयर, खास मैसेज में लिखा 'सुपर ह्यूमन', कैटरीना कैफ ने सलमान खान को यूं विश किया बर्थडे
कैटरीना कैफ ने सलमान खान को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, तस्वीर शेयर कर लिखी दी ये बात
Advertisement

वीडियोज

Panchkula : 'वीर बाल दिवस' पर Amit Shah ने दी भावुक श्रद्धांजलि | BJP | Haryana | ABP News
Congress CWC Meeting: Digvijay Singh ने संगठन पर उठाए सवाल, 'कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाए..' | BJP
Jammu and Kashmir: वैष्णो देवी संघर्ष समिति का जोरदार प्रदर्शन, Manoj Sinha का फूंका पुतला |Breaking
UP SIR Report: कटे 2.89 वोट... 31 दिसंबर को आएगा फाइनल ड्राफ्ट
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Unnao Case | Bangladesh | SIR | UP | Salman Khan Birthday |Pollution
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Richest Indian-Origin: दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की CEO बनीं जयश्री उल्लाल, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई पीछे छूटे
दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की CEO बनीं जयश्री उल्लाल, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई पीछे छूटे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया में 14 साल बाद टेस्ट मैच जीतने पर क्या बोले बेन स्टोक्स? इंग्लैंड ने जीता बॉक्सिंग डे टेस्ट
ऑस्ट्रेलिया में 14 साल बाद टेस्ट जीतने पर क्या बोले स्टोक्स? इंग्लैंड ने जीता बॉक्सिंग डे टेस्ट
बॉलीवुड
तस्वीर की शेयर, खास मैसेज में लिखा 'सुपर ह्यूमन', कैटरीना कैफ ने सलमान खान को यूं विश किया बर्थडे
कैटरीना कैफ ने सलमान खान को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, तस्वीर शेयर कर लिखी दी ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
हेल्थ
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
हेल्थ
सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से मिलते हैं ये जबरदस्त फायदे, गिनते-गिनते जाओगे थक
सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से मिलते हैं ये जबरदस्त फायदे, गिनते-गिनते जाओगे थक
शिक्षा
RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 16 बड़ी भर्तियों की तारीखें घोषित; जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
RPSC परीक्षा कैलेंडर 2026 जारी, 16 बड़ी भर्तियों की तारीखें घोषित; जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget