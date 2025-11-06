हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी

OTT Top 5 Trending Film: ओटीटी पर बवाल काट रही ये 5 फिल्में, नंबर 1 पर काबिज है साउथ की फिल्म, अगर अभी तक नहीं देखी तो यहां जानें- कहां हैं अवेलेबल

OTT Top 5 Trending Film: इस हफ्ते ओटीटी पर पांच फिल्में टॉप 5 में शामिल हैं. इनमें से चार साउथ की तो एक बॉलीवुड मूवी है जो ऑनलाइन खूब ट्रेंड कर रही हैं. वीकेंड पर बिंजवॉच के लिए बढ़िया ऑप्शन हैं.

Updated at : 06 Nov 2025 04:17 PM (IST)
ओटीटी पर इस हफ्ते बॉलीवुड से लेकर साउथ की कई फिल्में छाई हुई हैं और दर्शकों का खूब दिल जीत रही हैं. इनमें परम सुंदरी से लेकर लोका: चैप्टर 1 तक शामिल हैं जो ऑनलाइन ट्रेंड कर रही हैं.  बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी ये फिल्में अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही हैं. चलिए यहां टॉप 5 मोस्ट वॉच फिल्मों की लिस्ट जानते हैं जो इस समय ऑनलाइन ट्रेंड कर रही हैं. साथ ही ये भी जानेंगे कि इन्हें आप कहां स्ट्रीम कर सकते हैं.

लोका चैप्टर 1
ओटीटी पर इस हफ्ते ट्रेंड कर रही टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर कल्याणी प्रियदर्शन की मलयालम फिल्म लोका चैप्टर 1 है. इसका निर्देशन डोमिनिक अरुण ने किया है. ये मलयालम की पहली महिला सुपरहीरो फिल्म है और इसमें कल्याणी प्रियदर्शन ने चंद्रा का लीड रोल प्ले किया है. फिल्म में नासलेन, चंदू सलीम कुमार, अरुण कुरियन और सैंडी मास्टर भी हैं. पॉपकॉर्न मीटर पर, फिल्म ने इम्प्रेसिव 95% रेटिंग पाई है, जबकि IMDb पर, इसकी रेटिंग थोड़ी कम लेकिन फिर भी सॉलिड 7.9 है. ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर अवेलेबल है.

ऑरमैक्स मीडिया द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले हफ्ते (अक्टूबर 27 से 2 नवंबर तक) इस फिल्म को 3.8 मिलियन दर्शकों ने देखा और ये ओटीटी पर मोस्ट वॉच टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर है.

 

ांतारा: चैप्टर-1 (कन्नड़)
कंतारा - चैप्टर 1 एक एपिक पौराणिक एक्शन ड्रामा है, जिसका लेखन और निर्देशन ऋषभ शेट्टी ने किया है. उन्होंने इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में लीड रोल भी प्ले किया है. इस फिल्म में रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया ने भी अहम किरदार निभाए हैं. ये फिल्म देश ही नहीं वर्ल्ववाइड भी छाई हुई है. रिलीज के 35 दिन में इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 614 करोड़ के करीब कलेक्शन कर लिया है. जबकि वर्ल्डवाइड ये 800 करोड़ के पार हो चुकी है. वहीं इसकी आईएमडीबी पर 8.4 रेटिंग हैं जबकि  रॉटन टोमाटोज़ पर 83% और पॉपकॉर्न मीटर पर 92% रेटिंग है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

कांतारा चैप्टर 1 ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. ऑरमैक्स मीडिया द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक  पिछले हफ्ते (अक्टूबर 27 से 2 नवंबर तक) इसे 3.5 मिलियन दर्शकों ने देखा. 

 

दे कॉल हिम ओजी (तेलुगु)
सुजीत निर्देशित दे कॉल हिम ओजी में पावर स्टार पवन ने लीड रोल प्ले किया है. वे एक पूर्व गैंगस्टर की भूमिका में हैं, जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक शांत जीवन जी रहा है, लेकिन परिस्थितियां उसे उसके हिंसक अतीत में वापस धकेल देती हैं. इस फिल्म से इमरान हाशमी ने साउथ में डेब्यू किया था. उन्होंने फिल्म  खतरनाक विलेन का किरदार निभाया है. अन्य कलाकारों में सुदेव नायर, प्रियंका अरुल मोहन, प्रकाश राज, श्रीया रेड्डी और अर्जुन दास शामिल हैं.पॉपकॉर्न मीटर पर फिल्म को 86 प्रतिशत रेटिंग मिली है, हालाँकि इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

पवन कल्याण की ओजी को पिछले हफ्ते (अक्टूबर 27 से 2 नवंबर तक) 3.0 मिलियन दर्शक मिले. इसी के साथ ये लिस्ट में तीसरी पोजिशन पर है.  

परम सुंदरी
तुषार जलोटा निर्देशिक इस फिल्म में जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अहम रोल प्ले किया है. ये परम और सुंदरी की यूनिक लव स्टोरी के इर्द गिर्द घूमती है. आईएमडीबी पर, फिल्म को 5.2 रेटिंग मिली है, जो दर्शाता है कि कम से कम कुछ दर्शकों ने इसे पसंद किया. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

परम सुंदरी को लास्ट वीक 2.8 मिलियन दर्शक मिले. जिसके बाद ये ओटीटी पर चौथी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है.

 

इडली कढ़ाई
ऑनलाइऩ ट्रेंड कर रही टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में आखिरी नंबर पर धनुष द्वारा निर्मित, लिखित और निर्देशित "इडली कढ़ाई" है. इस इमोशनल ड्रामा में धनुष ने लीड रोल भी प्ले किया है. इस फिल्म में नित्या मेनन, शालिनी पांडे, समुथिरकानी, अरुण विजय और सत्यराज मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसे आईएमडीबी पर 10 में से 6 रेटिंग मिली है. ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जा सकती है.

इडली कढ़ाई धनुष की चौथी निर्देशित फिल्म है. इस इमोशनल ड्राम को पिछले हफ्ते 2 मिलियन दर्शकों ने देखा था.

 


Published at : 06 Nov 2025 02:48 PM (IST)
