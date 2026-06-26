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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT से थिएटर तक, फ्राइडे को रिलीज हुईं ये 7 फिल्में और 2 सीरीज, जानें क्या देखें और क्या Skip करें

OTT से थिएटर तक, फ्राइडे को रिलीज हुईं ये 7 फिल्में और 2 सीरीज, जानें क्या देखें और क्या Skip करें

OTT-theatre Watchlist: ओटीटी और थिएटर पर इस शुक्रवार को 7 फिल्में और 2 सीरीज रिलीज हुई हैं. ऐसे में आपको बता रहे हैं कि आप इसमें क्या देख सकते हैं और क्या स्किप कर सकते हैं. देखिए लिस्ट.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 26 Jun 2026 10:26 PM (IST)
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OTT-theatre Watchlist: ओटीटी से थिएटर तक हर हफ्ते एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं. इसमें सिनेमाघरों में रिलीज हुई कुछ फिल्में हिट होती हैं तो कुछ रेंग कर कमाई कर पाती हैं. वहीं, ओटीटी पर फ्लॉप फिल्में भी आकर हिट हो जाती हैं. ऐसे में इस शुक्रवार भी सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक 7 फिल्में और 2 सीरीज रिलीज हुई हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आप क्या देख सकते हैं और क्या स्किप कर सकते हैं. देखिए लिस्ट...

वेलकम टू जंगल
रिलीज प्लेटफॉर्म- थिएटर
रिलीज डेट- 26 जून, 2026
अहमद खान द्वारा निर्देशित फिल्म 'वेलकम टू जंगल' को थिएटर में रिलीज किया गया है और ये फिल्म थिएटर में आते ही छा गई है. इसमें अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस जैसे 30 एक्टर्स की टोली है. फिल्म को दर्शकों से भरपूर प्यार मिला और बॉक्स ऑफिस पर भी ये शानदार प्रदर्शन कर रही है. फिल्म को एबीपी की ओर से 5 में से 3.5 स्टार मिले हैं. कलाकारों की एक्टिंग और कहानी की तारीफ तो हो रही है. इसे आप देख सकते हैं. यहां पढ़िए पूरा रिव्यू.

Image

सुपरगर्ल (3डी)
फिल्म- थिएटर रिलीज
रिलीज डेट- 26 जून, 2026 
'सुपरगर्ल' एक सुपरहीरो फिल्म है, जो डीसी कॉमिक्स पर आधारित है. इस फिल्म में मिली अल्कोक ने लीड रोल प्ले किया है. इसे दर्शकों और फिल्म क्रिटिक्स से ठीक-ठाक रिस्पांस मिला है. इसमें स्टंट और शानदार विजुअल इफेक्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं. अगर आप हॉलीवुड पसंद करते हैं और सुपरहीरो फिल्मों के शौकीन हैं तो ये देख सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं.

Supergirl (2026) - IMDb

कैरी ऑन जट्टा 4
थिएटर रिलीज
रिलीज डेट- 26 जून, 2026
गिप्पी ग्रेवाल और सरगुन मेहता की फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' को भी 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पांस मिला है. गिप्पी और सरगुन  की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया. ऐसे में अगर आप पंजाबी फिल्मों के शौकीन हैं तो ये देख सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं.

Carry on Jattiye (2026) - IMDb

कॉकटेल 2
थिएटर रिलीज
रिलीज डेट- 19 जून, 2026
शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म को रिव्यू भी अच्छे खासे मिले हैं. ऐसे में अगर आप रोमांटिक फिल्मों के शौकीन हैं तो इसे देख सकते हैं. लेकिन अगर बच्चों और परिवार के साथ देखना चाहते हैं तो इसे नहीं देख पाएंगे. फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट मिला है. परिवार के लिए स्किप कर सकते हैं लेकिन दोस्तों और अकेले देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं.

Cocktail 2 (2026) - IMDb

बाहुबली द टॉर्च बियरर
ओटीटी- नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट- 26 जून
एसएस राजामौली की ऐतिहासिक फ्रेंचाइजी 'बाहुबली' पर अब डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई है, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है. इसमें 4 एपिसोड्स हैं. इस सीरीज को हिंदी समेत तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी देख सकते हैं. 'बाहुबली' आपकी पसंदीदा फिल्म रही है और इसका नया वर्जन देखना चाहते हैं आप इसे देख सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं.

OTT से थिएटर तक, फ्राइडे को रिलीज हुईं ये 7 फिल्में और 2 सीरीज, जानें क्या देखें और क्या Skip करें

ग्राम चिकित्सालय 2 
ओटीटी प्लेटफॉर्म- प्राइम वीडियो
रिलीज डेट- 23 जून, 2026
प्राइम वीडियो की हिट सीरीज 'ग्राम चिकित्सालय' का नया सीजन रिलीज किया जा चुका है. 'ग्राम चिकित्सालय 2' ओटीटी पर आते ही छा गई है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म में निरहुआ और 'पंचायत' के बनराकस जैसे कलाकारों की नई एंट्री हुई है और इसका पंचायत कनेक्शन दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. ऐसे में घर बैठे आप इस वीकेंड इसे देख सकते हैं.

Prime Video: Gram Chikitsalay - Season 2

राजा शिवाजी
ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट- 26 जून, 2026
रितेश देशमुख की ऐतिहासिक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' को भी थिएटर के बाद ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया है. ये काफी पसंद की जा रही है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की थी और ये मराठी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म को देख सकते हैं.

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अवतार: फायर एंड एश
ओटीटी प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट- 24 जून, 2026
हॉलीवुड की हिट फ्रेंचाइजी 'अवतार' का तीसरा सीक्वल 'अवतार: फायर एंड एश' ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. थिएटर में इसे लोगों ने काफी पसंद किया था और इसने 12000 करोड़ की ऐतिहासिक कमाई की थी. ऐसे में अगर आप इस फिल्म को पसंद करते हैं तो ओटीटी पर घर बैठे देख सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं.

अवतार: फ़ायर अँड अँश (2025) - IMDb

लिंगम
ओटीटी प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार
रिलीज डेट- 26 जून, 2026
तमिल क्राइम-थ्रिलर सीरीज 'लिंगम' को ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया है. इसकी कहानी कन्याकुमारी की असल आपराधिक घटनाओं पर आधारित है. इसमें कबड्डी खिलाड़ी पर बेस्ड कहानी को दिखाया गया है, जिस झूठे आरोप लगाए जाते हैं. इसका निर्देशन लक्ष्मी सरवणकुमार ने किया था. क्राइम थ्रिलर जॉनर को पसंद करते हैं तो आप इसे देख सकते हैं. ये वीकेंड के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 26 Jun 2026 10:25 PM (IST)
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