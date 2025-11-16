इस हफ्ते देश और दुनिया की जबरदस्त हिट फिल्में और सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होंगी. इसमें बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों और सीरीज का नाम शुमार है. 17 से लेकर 23 नवंबर तक ओटीटी की दुनिया में धमाल मचने वाला है. यहां देखिए लेटेस्ट ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट.

इस हफ्ते ओटीटी पर होगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट

1. अ मैन ऑन द इनसाइड – सीजन 2

ये कॉमेडी सीरीज टेड डेंसन नाम के रिटायर्ड प्रोफेसर के इर्द–गिर्द घूमेगी. रिटायरमेंट के बाद अपने गांव ना जाकर वो एक मिशन पर निकल पड़ते हैं. 20 नवंबर को ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.

2. डाइनिंग विद द कपूर्स

इस अन स्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्री में आपको एक ही छत के नीचे कपूर खानदान की 4 पीढियों को देखने का मौका मिलेगा. इस डॉक्युमेंट्री में कपूर खानदान के सभी लोग अपने परिवार की लिगेसी और कई दिलचस्प किस्सों का खुलासा अपने फैंस के साथ करेंगे. बता दें, ये डॉक्यूमेंट्री 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

3. होमबाउंड

ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की ये फिल्म भी इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. इस फिल्म में आपको उत्तर भारत में रहने वाले दो दोस्तों की कहानी देखने को मिलेगी जो पुलिस अफसर बनना चाहते हैं. लेकिन अपने सफलता के रास्ते में इन दोनों दोस्तों को कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है जिससे उनकी दोस्ती पर भी असर पड़ता है. ये फिल्म 21 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

4. लैंडमैन सीजन 2

अपने पहले सीजन के जबरदस्त सक्सेस के बाद ये सीरीज एक बार फिर अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. इसकी कहानी टॉमी नॉरिस के इर्द–गिर्द घूमती है जिसे उसके बॉस के निधन के बाद कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है. लैंडमैन' सीज़न 2 में बिली बॉब थॉर्नटन, डेमी मूर, अली लार्टर, जैकब लोफलैंड, मिशेल रैंडोल्फ और सैम इलियट समेत कई स्टार्स मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. ये सीरीज 17 नवंबर को जिओ हॉटस्टार पर रिलीज होगी.

5. वन शॉट विद एड शीरन: अ म्यूजिक एक्सपीरियंस

ये एक म्यूजिक एक्सपीरियंस है जहां आपको मशहूर सिंगर एड शीरन न्यू यॉर्क की सड़कों पर एक ही शॉट में अपने गाने गाते हुए नजर आएंगे. इस सीरीज में आपको सिंगर न्यू यॉर्क सिटी के कई अलग लोकेशन में अपने हिट गाने गुनगुनाते नजर आएंगे. 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आप एड शीरन के इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं.

6. द बंगाल फाइल्स

विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म थिएटर्स में लोगों का प्यार कमा कर अब ओटीटी रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है. विवेक अग्निहोत्री की फाइल्स ट्रायलॉजी की ये तीसरी फिल्म है जिसमें आपको बंगाल के पॉलिटिक्स और पार्टीशन के बारे में समझने का मौका मिलेगा. ये फिल्म 21 नवंबर को जी 5 पर रिलीज होगी.

7. द फैमिली मैन सीजन 3

मनोज बाजपेयी की हिट सीरीज भी अपने फैंस का लंबा इंतजार खत्म कर इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होगी. अब फाइनली श्रीकांत तिवारी अपनी फैमिली के साथ 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर आपको एंटरटेन करने के लिए लौट रहे हैं. मनोज बाजपेयी और प्रियामणि के अलावा इस बार आपको सीरीज में निम्रत कौर और जयदीप अहलावत समेत कई नए स्टार्स देखने को मिलेंगे.

8. जिद्दी इश्क

अदिति पोहनकर की रोमांटिक एक्शन फिल्म भी इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होगी. इस फिल्म में एक टीनएज लड़की को अपने स्कूल के प्रोफेसर से एक तरफ प्यार हो जाता है. लेकिन कहानी का अंत इतना खतरनाक है जिसे देख आपका भी माथा चकरा जाएगा. इस फिल्म के ट्रेलर और टीजर को भी काफी पसंद किया गया और अब दर्शक इसके रिलीज का वेट कर रहे हैं. बता दें, ये फिल्म 21 नवंबर को जिओ हॉटस्टार पर रिलीज होगी.

9. द डेथ ऑफ बनी मुर्नो

ये एक हॉलीवुड टीवी सीरीज है जो इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होगी. इसकी कहानी बनी मुर्नो नाम के शख्स के इर्द–गिर्द घूमती है. अपनी पत्नी के सुसाइड के बाद ये शख्स अपने 9 साल के बेटे को लेकर सड़को पर घूमता है. इस फिल्म में आपने एक पिता और उसके बेटे के बीच के रिश्ते की कहानी देखने को मिलेगी जो 21 नवंबर को जिओ हॉटस्टार पर रिलीज होगी.