हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीLatest Ott Releases: इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा धमाल, बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज

Latest Ott Releases: इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा धमाल, बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई फिल्में और सीरीज होंगी रिलीज

New Ott Releases: फिल्म और सीरीज लवर्स के लिए ये हफ्ता बहुत ही खास होने वाला है. तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई बड़ी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली है. इस स्टोरी में जानिए सभी की डिटेल्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 16 Nov 2025 09:02 PM (IST)
Preferred Sources

इस हफ्ते देश और दुनिया की जबरदस्त हिट फिल्में और सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होंगी. इसमें बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों और सीरीज का नाम शुमार है. 17 से लेकर 23 नवंबर तक ओटीटी की दुनिया में धमाल मचने वाला है. यहां देखिए लेटेस्ट ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट. 

इस हफ्ते ओटीटी पर होगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट 

1. अ मैन ऑन द इनसाइड – सीजन 2
ये कॉमेडी सीरीज टेड डेंसन नाम के रिटायर्ड प्रोफेसर के इर्द–गिर्द घूमेगी. रिटायरमेंट के बाद अपने गांव ना जाकर वो एक मिशन पर निकल पड़ते हैं. 20 नवंबर को ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.

2. डाइनिंग विद द कपूर्स 
इस अन स्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्री में आपको एक ही छत के नीचे कपूर खानदान की 4 पीढियों को देखने का मौका मिलेगा. इस डॉक्युमेंट्री में कपूर खानदान के सभी लोग अपने परिवार की लिगेसी और कई दिलचस्प किस्सों का खुलासा अपने फैंस के साथ करेंगे. बता दें, ये डॉक्यूमेंट्री 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

3. होमबाउंड
ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की ये फिल्म भी इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. इस फिल्म में आपको उत्तर भारत में रहने वाले दो दोस्तों की कहानी देखने को मिलेगी जो पुलिस अफसर बनना चाहते हैं. लेकिन अपने सफलता के रास्ते में इन दोनों दोस्तों को कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है जिससे उनकी दोस्ती पर भी असर पड़ता है. ये फिल्म  21 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. 

4. लैंडमैन सीजन 2 
अपने पहले सीजन के जबरदस्त सक्सेस के बाद ये सीरीज एक बार फिर अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. इसकी कहानी टॉमी नॉरिस के इर्द–गिर्द घूमती है जिसे उसके बॉस के निधन के बाद कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है. लैंडमैन' सीज़न 2 में बिली बॉब थॉर्नटन, डेमी मूर, अली लार्टर, जैकब लोफलैंड, मिशेल रैंडोल्फ और सैम इलियट समेत कई स्टार्स मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. ये सीरीज 17 नवंबर को जिओ हॉटस्टार पर रिलीज होगी.

5. वन शॉट विद एड शीरन: अ म्यूजिक एक्सपीरियंस
ये एक म्यूजिक एक्सपीरियंस है जहां आपको मशहूर सिंगर एड शीरन न्यू यॉर्क की सड़कों पर एक ही शॉट में अपने गाने गाते हुए नजर आएंगे. इस सीरीज में आपको सिंगर न्यू यॉर्क सिटी के कई अलग लोकेशन में अपने हिट गाने गुनगुनाते नजर आएंगे. 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आप एड शीरन के इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं.

6. द बंगाल फाइल्स 
विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म थिएटर्स में लोगों का प्यार कमा कर अब ओटीटी रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है. विवेक अग्निहोत्री की फाइल्स ट्रायलॉजी की ये तीसरी फिल्म है जिसमें आपको बंगाल के पॉलिटिक्स और पार्टीशन के बारे में समझने का मौका मिलेगा. ये  फिल्म 21 नवंबर को जी 5 पर रिलीज होगी.

7. द फैमिली मैन सीजन 3
मनोज बाजपेयी की हिट सीरीज भी अपने फैंस का लंबा इंतजार खत्म कर इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होगी. अब फाइनली श्रीकांत तिवारी अपनी फैमिली के साथ 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर आपको एंटरटेन करने के लिए लौट रहे हैं. मनोज बाजपेयी और प्रियामणि के अलावा इस बार आपको सीरीज में निम्रत कौर और जयदीप अहलावत समेत कई नए स्टार्स देखने को मिलेंगे.

8. जिद्दी इश्क 
अदिति पोहनकर की रोमांटिक एक्शन फिल्म भी इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होगी. इस फिल्म में एक टीनएज लड़की को अपने स्कूल के प्रोफेसर से एक तरफ प्यार हो जाता है. लेकिन कहानी का अंत इतना खतरनाक है जिसे देख आपका भी माथा चकरा जाएगा. इस फिल्म के ट्रेलर और टीजर को भी काफी पसंद किया गया और अब दर्शक इसके रिलीज का वेट कर रहे हैं. बता दें, ये फिल्म 21 नवंबर को जिओ हॉटस्टार पर रिलीज होगी. 

9. द डेथ ऑफ बनी मुर्नो 
ये एक हॉलीवुड टीवी सीरीज है जो इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होगी. इसकी कहानी बनी मुर्नो नाम के शख्स के इर्द–गिर्द घूमती है. अपनी पत्नी के सुसाइड के बाद ये शख्स अपने 9 साल के बेटे को लेकर सड़को पर घूमता है. इस फिल्म में आपने एक पिता और उसके बेटे के बीच के रिश्ते की कहानी देखने को मिलेगी जो 21 नवंबर को जिओ हॉटस्टार पर रिलीज होगी.

और पढ़ें
Published at : 16 Nov 2025 09:02 PM (IST)
Tags :
Homebound The Bengal Files Dining With The Kapoors
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
तमिल सिनेमा
Box Office: दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
क्रिकेट
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
Advertisement

वीडियोज

Bihar की तस्वीर बदल देगा NDA?
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
हैप्पी खुश हो गया| हंसी, प्यार और पागलपन फीट नरेश कथूरिया | दीदार गिल और संजीव अत्री
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
तमिल सिनेमा
Box Office: दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
क्रिकेट
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
इंडिया
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
रूम हीटर लेते समय इन गलतियों से बचें, तभी मिलेगा सही मॉडल
रूम हीटर लेते समय इन गलतियों से बचें, तभी मिलेगा सही मॉडल
ट्रेंडिंग
धीरेंद्र शास्त्री की पद यात्रा में शामिल हुए चोटी वाले बाबा! अपने बालों से खींच डाली 1 टन की कार- वीडियो वायरल
धीरेंद्र शास्त्री की पद यात्रा में शामिल हुए चोटी वाले बाबा! अपने बालों से खींच डाली 1 टन की कार
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget