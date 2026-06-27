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जुलाई के फर्स्ट वीक में ओटीटी पर मिलेगा तगड़ा एंटरटेनमेंट, रिलीज होंगी एक से एक धांसू फिल्में-सीरीज

July First Week OTT Release: जुलाई का पहला वीक ओटीटी लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला है. इस हफ्ते कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, जो आपके वीकेंड को एंटरटेनमेंट से भर देंगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 27 Jun 2026 05:09 PM (IST)
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जुलाई की शुरुआत ओटीटी लवर्स के लिए शानदार होने वाली है. महीने के पहले ही हफ्ते कई बड़ी फिल्में और धांसू वेब सीरीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर दस्तक देने जा रही हैं. ऐसे में आपका वीकेंड बिंज-वॉचिंग से भरपूर रहने वाला है. 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी से लेकर हर तरह के कंटेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं. आइए एक नजर डालते हैं जुलाई की फर्स्ट वीक की ओटीटी रिलीज पर.

'प्रीतम एंड पेड्रो'
'प्रीतम एंड पेड्रो' जाने-माने निर्देशक राजकुमार हिरानी की पहली वेब सीरीज है. ये एक बेहतरीन एक्शन-कॉमेडी और साइबर-क्राइम थ्रिलर है. इस सीरीज में अरशद वारसी और वीर हिरानी मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये कहानी गोवा की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो एक्शन, सस्पेंस, और ढेर सारी कॉमेडी का मेल है. ये 3 जुलाई को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी.

जुलाई के फर्स्ट वीक में ओटीटी पर मिलेगा तगड़ा एंटरटेनमेंट, रिलीज होंगी एक से एक धांसू फिल्में-सीरीज

मुथुस्सी
'मुथुस्सी' एक मलयालम हॉरर-मिस्ट्री वेब सीरीज है, जो अपने डरावने और सस्पेंस से भरपूर प्लॉट की वजह से चर्चा में है. जिसमें दिग्गज एक्ट्रेस केपीएसी लीला और एक्टर अमित चाकलाक्कल लीड रोल में हैं. अगर आपको हॉरर और मिस्ट्री से भरपूर कहानियां पसंद हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है. 'मुथुस्सी' का प्रीमियर 3 जुलाई को जी5 पर होगा.

'एक्स-मेन '97' सीजन 2
'एक्स-मेन '97' का दूसरा सीजन 1 जुलाई  जिटोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रहा है. पहले सीजन की शानदार सफलता के बाद इस बार मेकर्स 9 एपिसोड के साथ और भी दमदार कहानी लेकर लौटे हैं. नए सीजन में पहले सीजन के बाद की घटनाएं दिखाई जाएंगी, जहां एक्स-मेन की टीम अलग-अलग समय में बिखर जाती है. अब कहानी तीन अलग-अलग टाइमलाइन में आगे बढ़ेगी.

'इसाकापटनम'
'इसाकापटनम' एक तेलुगु एक्शन-क्राइम वेब सीरीज है, जिसका प्रीमियर 2 जुलाई 2026 को होगा. 7 एपिसोड की ये सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी. 1990 के दशक के विशाखापट्टनम के बंदरगाह शहर की पृष्ठभूमि पर बनी इस कहानी में बदला, राजनीति, गैंगवार और सत्ता की जंग को दमदार अंदाज में दिखाया गया है.

ये भी पढ़ेंः इस वीकेंड नेटफ्लिक्स, जियो हॉट स्टार और प्राइम वीडियो पर देखें एक से एक धांसू फिल्में सीरीज, घर बैठे मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट

'मॉलीवुड टाइम्स'
'मॉलीवुड टाइम्स' 3 जुलाई 2026 से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. इसकी कहानी विनीत माधवन नाम के एक लड़के की है, जिसका सपना बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनने का है. अपने सपने को पूरा करने के लिए वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखता है, लेकिन यहां उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. 

जुलाई के फर्स्ट वीक में ओटीटी पर मिलेगा तगड़ा एंटरटेनमेंट, रिलीज होंगी एक से एक धांसू फिल्में-सीरीज

'एले'
'एले' मशहूर फिल्म 'लीगली ब्लॉन्ड' की प्रीक्वल सीरीज है, जिसे 1 जुलाई 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा. ये सीरीज एले वुड्स के स्कूल के दिनों की कहानी दिखाती है और बताती है कि कैसे बचपन के अनुभव, चुनौतियां और संघर्ष ने उन्हें आगे चलकर एक आत्मविश्वासी और सफल महिला बनने की राह दिखाई.

'समर '36'
'समर '36' एक हिस्टोरिकल ड्रामा-थ्रिलर सीरीज है, जिसकी कहानी साल 1936 की गर्मियों में फ्रेंच रिवेरा की पृष्ठभूमि पर आधारित है. ये सीरीज 1 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. हिस्ट्री और सस्पेंस से भरपूर ये सीरीज आपको आखिरी तक बांधे रखेगी.

जुलाई के फर्स्ट वीक में ओटीटी पर मिलेगा तगड़ा एंटरटेनमेंट, रिलीज होंगी एक से एक धांसू फिल्में-सीरीज

'सुपर सुब्बू'
संदीप किशन स्टारर 'सुपर सुब्बू' का प्रीमियर 2 जुलाई को होगा. फिल्म  की कहानी सुब्रमण्यम चिल्लुकुरी राव (यानी सुब्बू) के बारे में है. वो एक पक्के इरादे वाला नौजवान है, जिसकी ज़िंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसे माकीपुर नाम के गांव में सेक्स एजुकेशन ऑफ़िसर की नौकरी मिलती है. 

ये भी पढ़ेंः अजय देवगन या शाहरुख खान...काजोल ने किसके साथ दी हैं सबसे ज्यादा हिट फिल्में?

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Published at : 27 Jun 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Super Subbu Pritam And Pedro
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