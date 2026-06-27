OTT Releases: क्राइम से सस्पेंस थ्रिलर तक, जियो हॉटस्टर पर मलयालम की 7 मस्ट वॉच फिल्में, IMDb रेटिंग भी है धांसू
Jio Hotstar Must Watch Malayalam Movies: इस वीकेंड अगर ओटीटी पर कुछ अच्छे की तलाश कर रहे हैं तो आपको मलयालम की जियो हॉटस्टार की मस्ट वॉच फिल्मों के बारे में बता रहे हैं. देखिए लिस्ट.
Jio Hotstar Must Watch Malayalam Movies: ओटीटी पर अगर वीकेंड पर अच्छी फिल्मों का इंतजार है और अगर आप कुछ सर्च नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आपको हम मस्ट वॉच फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें सस्पेंस थ्रिलर से लेकर क्राइम जॉनर तक की 7 फिल्में शामिल हैं. ये मलयालम की मस्ट वॉच फिल्में हैं, जिसे देखने के बाद मजा आ जाएगा. ये हिंदी में भी ओटीटी पर उपलब्ध हैं.
प्रतिछाया (Prathichaya)
'प्रतिछाया' मलयालम की मस्ट वॉच फिल्मों में से एक है. ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा फिल्म है. ये 2026 की मस्ट वॉच फिल्म है. इस फिल्म का निर्देशन बी. उन्नीकृष्णन ने किया है. इसमें निविन पॉली, बालचंद्र मेनन और शर्फुद्दीन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. ये हिंदी समेत साउथ की अन्य भाषाओं में उपलब्ध है.
द्रिडम (Dridam)
अगर आप क्राइम थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपके लिए इस वीकेंड 'द्रिडम' अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है, जिसे ओटीटी पर साउथ की भाषाओं समेत हिंदी में भी देख सकते हैं. फिल्म जियो हॉटस्टार पर इसी साल 2026 में रिलीज की गई थी. इसे 10 में से 7 IMDb रेटिंग भी मिली है.
लोका चैप्टर 1 चंद्रा
7.9 IMDb रेटिंग
डोमिनिक अरुण द्वारा निर्देशित फिल्म 'लोक चैप्टर 1 चंद्रा' को भी ओटीटी पर देख सकते हैं. ये 2025 में रिलीज की गई थी और आज भी कई बार ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाती है. ये मलयालम की एक सुपरहीरो और फैंटेसी फिल्म है. फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में हैं. इसे हिंदी समेत अन्य भाषाओं में भी देखा जा सकता है.
नेरु
7.5 IMDb रेटिंग
इसके साथ ही अगर आप कोर्ट रूम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो मोहनला लाल की इस फिल्म फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसका निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया है. फिल्म हिंदी समेत अन्य भाषाओं में ओटीटी पर उपलब्ध है. ये 2023 की मलयालम की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक है.
किष्किंधा कांडम
8.0 IMDb रेटिंग
केरल स्टेट अवॉर्ड
वहीं, सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों को पसंद करते हैं तो मलयालम फिल्म 'किष्किंधा कांडम' को देख सकते हैं. इसे 2024 में रिलीज किया गया था. लेकिन ये ओटीटी पर इस साल ट्रेंडिंग लिस्ट में आई थी. फिल्म जियो हॉटस्टार पर हिंदी समेत अन्य भाषाओं में उपलब्ध है. फिल्म के केरल स्टेट अवॉर्ड भी मिला था.
संभवम
7.4 IMDb रेटिंग
'संभवम' मलयालम की बहुचर्चित फिल्म है. ये एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है. इसका निर्देशन जीतू सतीसन मंगलाथु ने किया है. जियो हॉटस्टार पर रिलीज के बाद ये काफी दिनों तक ट्रेंडिंग लिस्ट में बरकरार थी. इसमें आस्कर अली और विनीत कुमार जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.
वाझा 2
8.0 IMDb रेटिंग
'वाझा 2' इस साल 2026 की मलयालम की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक है. छोटे बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. इसमें दोस्तों की कहानी देखने के लिए मिली थी. फिल्म जियो हॉटस्टार पर हिंदी समेत अन्य भाषाओं में उपलब्ध है. अगर आप कॉमेडी ड्रामा फिल्म पसंद करते हैं तो इसे घर बैठे वीकेंड पर जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.