हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Releases: क्राइम से सस्पेंस थ्रिलर तक, जियो हॉटस्टर पर मलयालम की 7 मस्ट वॉच फिल्में, IMDb रेटिंग भी है धांसू

OTT Releases: क्राइम से सस्पेंस थ्रिलर तक, जियो हॉटस्टर पर मलयालम की 7 मस्ट वॉच फिल्में, IMDb रेटिंग भी है धांसू

Jio Hotstar Must Watch Malayalam Movies: इस वीकेंड अगर ओटीटी पर कुछ अच्छे की तलाश कर रहे हैं तो आपको मलयालम की जियो हॉटस्टार की मस्ट वॉच फिल्मों के बारे में बता रहे हैं. देखिए लिस्ट.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 27 Jun 2026 07:37 PM (IST)
Preferred Sources

Jio Hotstar Must Watch Malayalam Movies: ओटीटी पर अगर वीकेंड पर अच्छी फिल्मों का इंतजार है और अगर आप कुछ सर्च नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आपको हम मस्ट वॉच फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें सस्पेंस थ्रिलर से लेकर क्राइम जॉनर तक की 7 फिल्में शामिल हैं. ये मलयालम की मस्ट वॉच फिल्में हैं, जिसे देखने के बाद मजा आ जाएगा. ये हिंदी में भी ओटीटी पर उपलब्ध हैं. 

प्रतिछाया (Prathichaya)
'प्रतिछाया' मलयालम की मस्ट वॉच फिल्मों में से एक है. ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा फिल्म है. ये 2026 की मस्ट वॉच फिल्म है. इस फिल्म का निर्देशन बी. उन्नीकृष्णन ने किया है. इसमें निविन पॉली, बालचंद्र मेनन और शर्फुद्दीन जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. ये हिंदी समेत साउथ की अन्य भाषाओं में उपलब्ध है. 

OTT Releases: क्राइम से सस्पेंस थ्रिलर तक, जियो हॉटस्टर पर मलयालम की 7 मस्ट वॉच फिल्में, IMDb रेटिंग भी है धांसू

द्रिडम (Dridam)
अगर आप क्राइम थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपके लिए इस वीकेंड 'द्रिडम' अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है, जिसे ओटीटी पर साउथ की भाषाओं समेत हिंदी में भी देख सकते हैं. फिल्म जियो हॉटस्टार पर इसी साल 2026 में रिलीज की गई थी. इसे 10 में से 7 IMDb रेटिंग भी मिली है.

Dridam - JioHotstar

लोका चैप्टर 1 चंद्रा
7.9 IMDb रेटिंग
डोमिनिक अरुण द्वारा निर्देशित फिल्म 'लोक चैप्टर 1 चंद्रा' को भी ओटीटी पर देख सकते हैं. ये 2025 में रिलीज की गई थी और आज भी कई बार ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाती है. ये मलयालम की एक सुपरहीरो और फैंटेसी फिल्म है. फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में हैं. इसे हिंदी समेत अन्य भाषाओं में भी देखा जा सकता है.

No photo description available.

नेरु
7.5 IMDb रेटिंग
इसके साथ ही अगर आप कोर्ट रूम ड्रामा फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो मोहनला लाल की इस फिल्म फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसका निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया है. फिल्म हिंदी समेत अन्य भाषाओं में ओटीटी पर उपलब्ध है. ये 2023 की मलयालम की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक है. 

Watch Neru - JioHotstar

किष्किंधा कांडम
8.0 IMDb रेटिंग 
केरल स्टेट अवॉर्ड
वहीं, सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों को पसंद करते हैं तो मलयालम फिल्म 'किष्किंधा कांडम' को देख सकते हैं. इसे 2024 में रिलीज किया गया था. लेकिन ये ओटीटी पर इस साल ट्रेंडिंग लिस्ट में आई थी. फिल्म जियो हॉटस्टार पर हिंदी समेत अन्य भाषाओं में उपलब्ध है. फिल्म के केरल स्टेट अवॉर्ड भी मिला था.

Kishkindha Kaandam (2024) - IMDb

संभवम
7.4 IMDb रेटिंग
'संभवम' मलयालम की बहुचर्चित फिल्म है. ये एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है. इसका निर्देशन जीतू सतीसन मंगलाथु ने किया है. जियो हॉटस्टार पर रिलीज के बाद ये काफी दिनों तक ट्रेंडिंग लिस्ट में बरकरार थी. इसमें आस्कर अली और विनीत कुमार जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

OTT Releases: क्राइम से सस्पेंस थ्रिलर तक, जियो हॉटस्टर पर मलयालम की 7 मस्ट वॉच फिल्में, IMDb रेटिंग भी है धांसू

वाझा 2
8.0 IMDb रेटिंग
'वाझा 2' इस साल 2026 की मलयालम की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक है. छोटे बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. इसमें दोस्तों की कहानी देखने के लिए मिली थी. फिल्म जियो हॉटस्टार पर हिंदी समेत अन्य भाषाओं में उपलब्ध है. अगर आप कॉमेडी ड्रामा फिल्म पसंद करते हैं तो इसे घर बैठे वीकेंड पर जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

OTT Releases: क्राइम से सस्पेंस थ्रिलर तक, जियो हॉटस्टर पर मलयालम की 7 मस्ट वॉच फिल्में, IMDb रेटिंग भी है धांसू

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 27 Jun 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
OTT Releases Jio Hotstar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
OTT Releases: क्राइम से सस्पेंस थ्रिलर तक, जियो हॉटस्टर पर मलयालम की 7 मस्ट वॉच फिल्में, IMDb रेटिंग भी है धांसू
क्राइम से सस्पेंस थ्रिलर तक, जियो हॉटस्टर पर मलयालम की 7 मस्ट वॉच फिल्में
ओटीटी
जुलाई के फर्स्ट वीक में ओटीटी पर मिलेगा तगड़ा एंटरटेनमेंट, रिलीज होंगी एक से एक धांसू फिल्में-सीरीज
जुलाई के फर्स्ट वीक में ओटीटी पर मिलेगा तगड़ा एंटरटेनमेंट, रिलीज होंगी एक से एक धांसू फिल्में-सीरीज
ओटीटी
Mollywood Times OTT Release: ओटीटी पर इस दिन दस्तक देगी नसलेन की फिल्म 'मॉलीवुड टाइम्स', हिंदी वर्जन में भी होगी अवेलेबल
मॉलीवुड टाइम्स ओटीटी रिलीज: ओटीटी पर इस दिन दस्तक देगी नसलेन की फिल्म 'मॉलीवुड टाइम्स', हिंदी वर्जन में भी होगी अवेलेबल
ओटीटी
OTT से थिएटर तक, फ्राइडे को रिलीज हुईं ये 7 फिल्में और 2 सीरीज, जानें क्या देखें और क्या Skip करें
ओटीटी से थिएटर तक, फ्राइडे को रिलीज हुईं ये 7 फिल्में और 2 सीरीज, जानें क्या देखें और क्या स्किप करें
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Mumbai Crime | Muharram | Poisonous Capsules | Chaar Ki Chaal: मुहर्रम जुलूस में 'मौत' के कैप्सूल!
DR. Aarambhi: Aarambhi का संगीत में साड़ी लुक, पर बेटे Vihan के साथ होने वाली है बड़ी अनहोनी!
Bollywood News: ऐश्वर्या राय के आइकॉनिक गाने 'इश्क कमीना' का हुआ रीमेक, नए अंदाज में रिलीज हुआ ट्रैक(27.06.26)
Mahindra BE 6 (Pack 2) ownership review | Auto Live #mahindra #mahindrabe6
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
K. Bhagyaraj Death: कौन हैं तमिल इंडस्ट्री के दिग्गज शख्स के. भाग्यराज? जिनके निधन पर पहुंचे CM विजय
कौन हैं तमिल इंडस्ट्री के दिग्गज शख्स के. भाग्यराज? जिनके निधन पर पहुंचे CM विजय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: आरोपी मनीष यादव की बहन ने abp न्यूज़ से किया खुलासा, '1 महीने पहले ही...'
राम मंदिर मामला: आरोपी मनीष यादव की बहन ने abp न्यूज़ से कहा, '1 महीने पहले ही लगी थी नौकरी'
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा का अर्धशतक हुआ था या नहीं? आखिर क्यों फिफ्टी को लेकर है कन्फ्यूजन? जानें पूरा माजरा
अभिषेक शर्मा का अर्धशतक हुआ था या नहीं? आखिर क्यों फिफ्टी को लेकर है कन्फ्यूजन?
विश्व
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
विश्व
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
ट्रैवल
Amarnath Yatra 2026 Guide: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू, रजिस्ट्रेशन-रूट से लेकर ट्रैवल परमिट तक... यहां जानें सबकुछ
अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू, रजिस्ट्रेशन-रूट से लेकर ट्रैवल परमिट तक... यहां जानें सबकुछ
शिक्षा
NEET में नहीं मिली मेडिकल सीट, हार नहीं मानी; रितुपर्णा को Rolls-Royce से 72 लाख सालाना का पैकेज
NEET में नहीं मिली मेडिकल सीट, हार नहीं मानी; रितुपर्णा को Rolls-Royce से 72 लाख सालाना का पैकेज
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget