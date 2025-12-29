2025 को अलविदा कहते हुए और 2026 का वेलकम करते हुए, इस हफ्ते ओटीटी पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं. इनमें सुपरनैचुरल थ्रिलर से लेकर कोर्टरूम ड्रामा और रोमांस जॉनर सहित काफी कुछ शामिल हैं. तो चलिए यहां इस हफ्ते की ओटीटी लाइनअप की पूरी लिस्ट चेक कर लेते हैं ताकि आप इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर अपने वीकेंड को मजेदार बना सकें.

स्ट्रेंजर थिंग्स 5 वॉल्यूम 2

बेहद पॉपुलर स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 वॉल्यूम 2 का आखिरी एपिसोड इस हफ्ते नए साल की ईव पर आ रहा है. यह इलेवन और उसके दोस्तों की कहानी है, जो वेकना द्वारा बनाई जा रही नई दुनिया, अपसाइड डाउन, को खत्म करने की कगार पर हैं. वॉल्यूम 2 ​​में, मैक्स मेफील्ड असली दुनिया में लौट आई है, लेकिन उसके भागने से वेकना और भी नाराज़ हो गया है, और अन्य बच्चों की जान को खतरे में डाल रहा है. इसे नेटफ्ल्किस पर 31 दिसबंर को देख सकते हैं.





हक

‘हक’ 1985 के शाह बानो मामले पर आधारित एक कोर्टरूम ड्रामा है. यह फिल्म शाज़िया बानो (यामी गौतम) पर फोकस्ड है, जो एक ऐसी महिला है जो अपने वकील पति अब्बास (इमरान हाशमी) द्वारा दूसरी पत्नी के लिए उसे और उनके बच्चों को छोड़ने और तीन तलाक की धमकी देकर उसे चुप कराने के प्रयास के बाद न्याय की मांग करती है और अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती है. यह महिलाओं के अधिकारों, धर्म और संवैधानिक कानून के बीच के संघर्ष को गहराई से दिखाती है. ओटीटी दर्शक इस बेहद विवादास्पद फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली इस फिल्म को 2 जनवरी 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





एको

मलयालम भाषा में बनी एको एक मिस्टीरियल थ्रिलर फिल्म है. ये फिल्म एक कुत्ते के ब्रीडर, कुरियाचन (सौरभ सचदेवा) की सर्च पर बेस्ड है. उसके लापता होने से उसकी पत्नी, मलाथी (सोयी), और केयर टेकर, पेयूज़ (संदीप प्रदीप), उसके अतीत, उसके विदेशी मलेशियाई कुत्तों और नेवी से उसके कनेक्शन के बारे में गहरे रहस्यों का पता लगाते हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर 31 दिसंबर, 2025 से स्ट्रीम कर सकते हैं.





द गुड डॉक्टर

डॉ. शॉन मर्फी (फ्रेडी हाईमोर), एक टैलेंटेड युवा सर्जन है जो कैलिफोर्निया के सैन जोस स्थित आइकॉनिक सेंट बोनावेंचर अस्पताल को जॉइन करते हैं. वे अपनी शानदार मेडिकल स्किल्स का इस्तेमाल करके लोगों की जान बचाते हैं, जबकि अपने कलिग्स के साथ तालमेल बिठाने में उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि उनके उनसे चिढ़ते हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर एक जनवरी से स्ट्रीम किया जा सकता है.

लव फ्रॉम 9 टू 5

यह रोमांटिक कॉमेडी दो हार्ड वर्किंग कर्मचारियों, ग्रेसिएला और कंपनी के मालिक के डैशिंग बेटे मैटियो की कहानी है, जिनके बीच वन नाइट स्टैंड होता है. लेकिन कहानी में तब मोड़ आता है जब उन्हें पता चलता है कि वे दोनों एक लीडिंग अंडरवियर कंपनी में सीईओ की पोस्ट के लिए कंपीट कर रहे हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर 1 जनवरी, 2026 से एंजॉय कर सकते हैं.





फॉलो माय वॉइस

स्पेनिश टीनएज ड्रामा, क्लारा (बर्टा कास्टाने द्वारा अभिनीत) की कहानी है, जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस से जूझ रही है और घर में ही कैद है. कहानी एक अनदेखे रेडियो होस्ट के साथ उसके बढ़ते रिश्ते पर बेस्ड है. इसे 2 जनवरी 2026 से अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.





माई कोरियन बॉयफ्रेंड

यह डॉक्यूमेंट्री-रियलिटी शो कोरियाई ड्रामा की फिक्शनल दुनिया और इंटर-कल्चरल रिश्तों की रियलिटी के क्लैश को दर्शाता है. यह सीरीज़ पांच ब्राज़ीलियाई महिलाओं की कहानी है, जो कोरियाई पुरुषों के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और अपने रिश्ते की मज़बूती परखने के लिए सियोल जाती हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर एक जनवरी 2026 से स्ट्रीम कर सकते हैं.



