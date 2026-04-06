'तू या मैं' से 'ओ रोमियो तक', इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही ये 8 धांसू नई फिल्में-सीरीज

अप्रैल के दूसरे हफ्ते में यानी 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट मिलने वाला है. दरअसल अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर सर्वाइवल थ्रिलर से लेकर के ड्रामा, डार्क रिवेंज ड्रामा सहित कई साउथ की फिल्में और सीरीज रिलीज़ हो रही है. तो देर किस बात की है इस हफ्ते के ओटीटी लाइनअप की पूरी लिस्ट यहां है जिन्हे आप अपने वीकेंड वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

'तू या मैं'

बिजॉय नांबियार के डायरेक्शन में बनी, तू या मैं एक सर्वाइवल थ्रिलर है जिसमें शनाया कपूर और आदर्श गौरव एक मगरमच्छ से जुड़ी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाते हैं. यह फ़िल्म थाई फ़िल्म 'द पूल' का ऑफिशियल रीमेक है. हालिंक ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी. वहीं अब 'तू या मैं' को 10 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे.





'ओ'रोमियो'

विशाल भारद्वाज की डार्क रोमांस ओ'रोमियो में शाहिद कपूर और तृपित डिमरी ने लीड रोल प्ले किया है. यह सच्ची घटनाओं से इंस्पायर एक रिवेंज ड्रामा है. इसमें नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा, फरीदा जलाल और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार भी हैं. ये फिल्म 10 अप्रैल को प्राइम वीडियो पर आएगी. इससे पहले ये रेंट पर इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी.





'थाई किझावी'

इस तमिल ड्रामा में राधिका सरथकुमार ने 70 साल की एक गुस्सैल साहूकार का रोल किया है, जिसे उसके लालची बेटे एक छिपे हुए खजाने की तलाश में वापस आने पर पागल कर देते हैं. शिवकुमार मुरुगेसन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के दम पर दुनिया भर में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इसे 10 अप्रैल से जियो हॉट स्टार पर देखा जा सकेगा.





'स्टार वॉर्स: मॉल – शैडो लॉर्ड'

स्टार वॉर्स: द क्लोन वॉर्स की घटनाओं पर आधारित, यह सीरीज़ आखिरकार डार्थ मॉल को वह पूरा कैरेक्टर ट्रीटमेंट देती है जिसका फैंस इंतज़ार कर रहे थे. यह गैलेक्टिक एम्पायर के राज के दौरान क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में उसके सर्वाइवल और तरक्की को दिखाती है, जो द फैंटम मेनेस में उसके छोटे से अपीयरेंस से कहीं आगे है. इसका प्रीमियर 6 अप्रैल यानी आज से जिय़ो हॉटस्टार पर हो गया है.

'यूफोरिया' सीज़न 3

चार साल के इंतज़ार के बाद, सैम लेविंसन का टीन ड्रामा ज़ेंडाया, सिडनी स्वीनी, जैकब एलोर्डी और हंटर शेफ़र के साथ वापस आ रहा है. नया सीज़न पांच साल के जंप के बाद शुरू हो रहा है, जिसमें जाने-पहचाने किरदारों को नई लड़ाइयों में दिखाया गया है. इसमें दिवंगत एरिक डेन भी हैं और यह 12 अप्रैल से एचबीओ और मैक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी.





द बॉयज़

द बॉयज़ का आखिरी सीज़न 8 अप्रैल को प्राइम वीडियो पर आ रहा है. होमलैंडर पहले से कहीं ज़्यादा अस्थिर है और बुचर की टीम के पास ऑप्शन खत्म हो रहे हैं, कॉर्पोरेट करप्शन, मीडिया सटायर और क्रूर सुपरहीरो पॉलिटिक्स के पांच सीज़न एक ऐसे अंत की ओर बढ़ रहे हैं जो ज़ोरदार और बेरहम होने का वादा करता है.





'बिग मिस्टेक्स'

'शिट्स क्रीक' से फेमस हुए डैन लेवी की बनाई 'बिग मिस्टेक्स' एक डार्क कॉमेडी है. यह दो नाकाबिल भाई-बहनों के बारे में है जिन्हें ब्लैकमेल करके ऑर्गनाइज़्ड क्राइम की दुनिया में धकेल दिया जाता है. लेवी ने इसे लिखा, डायरेक्ट किया और इसमें रेचल सेनॉट, टेलर ऑर्टेगा और लॉरी मेटकाफ के साथ एक्टिंग भी की है. यह 9 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.





'परफेक्ट क्राउन'

आईयू और बायन वू-सियोक इस रोमांटिक K-ड्रामा को लीड कर रहे हैं. यह एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में सेट है, जिसमें एक चाइबोल वारिस और एक रॉयल प्रिंस के बीच कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। पार्क जून-ह्वा द्वारा डायरेक्टेड और यू जी-वोन द्वारा लिखी गई, ये के ड्रामा 10 अप्रैल को जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होगी, जिसके नए एपिसोड हर शुक्रवार और शनिवार को आएंगे.



