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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Release This Week: 'पूजा मेरी जान' से 'ओह माय डॉग' तक, इस हफ्ते OTT पर धमाका करेंगी ये 9 फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week: 'पूजा मेरी जान' से 'ओह माय डॉग' तक, इस हफ्ते OTT पर धमाका करेंगी ये 9 फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week 28th September to 4th October: इस हफ्ते ओटीटी पर अलग-अलग ज़नर की कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. इनमें पंकज त्रिपाठी की फिल्म भी शामिल है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 28 Sep 2026 03:26 PM (IST)
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ओटीटी लवर्स को इस हफ्ते घर बैठे खूब ढेर सारा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है. दरअसलल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. इनमें क्राइम थ्रिलर से लेकर सस्पेंस ड्रामा तक शामिल हैं. यानी पूरे हफ्ते आपके लिए नए कंटेंट के कई ऑप्शन होंगे. तो चलिए यहां इस वीक ओटीटी पर रिलीज हो रही सभी फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

ओह मॉय डॉग
पंकज त्रिपाठी और पवन मल्होत्रा ​​स्टारर यह इन्वेस्टिगेटिव कॉमेडी-ड्रामा दो पैरलल सस्पेंस की कहानी है. एक बच्ची जो अपने खोए हुए इंडी डॉग, मोमो को ढूंढ रही है, और बिहार में एक युवा मज़दूर का गायब होना. इसे नेटफ्लिक्स पर 1 अक्टूबर से देख सकते हैं.

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OTT Release This Week: 'पूजा मेरी जान' से 'ओह माय डॉग' तक, इस हफ्ते OTT पर धमाका करेंगी ये 9 फिल्में-सीरीज

दुपहिया सीज़न 2
सोनम नायर के निर्देशन में बनी इस मशहूर कॉमेडी-ड्रामा का दूसरा सीज़न अपनी पुरानी स्टार कास्ट के साथ वापसी कर रहा है. इसमें गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा और दिनेश लाल यादव नजर आएंगे. दुपहिया सीजन 2 की कहानी धड़कपुर के अजीबोगरीब निवासियों के इर्द-गिर्द घूमेगी, क्योंकि गाँव को नए अपराधों, नई मुश्किलों और मजेदार उलझनों का सामना करना पड़ेगा. इसे प्राइम वीडियो पर 1 अक्टूबर से स्ट्रीम किया जा सकेगा.


OTT Release This Week: 'पूजा मेरी जान' से 'ओह माय डॉग' तक, इस हफ्ते OTT पर धमाका करेंगी ये 9 फिल्में-सीरीज

पूजा मेरी जान
यह एक क्राइम थ्रिलर और कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें मृणाल ठाकुर, हुमा कुरैशी, विक्रम सिंह चौहान और विजय राज़ मुख्य भूमिकाओं में हैं. नवजोत गुलाटी के निर्देशन में बनी यह फ़िल्म रोमांटिक रिजेक्शन, पीछा करने (स्टॉकिंग), टॉक्सिक ऑब्सेशन जैसी थीम पर बेस्ड है. इसी जी2 पर 2 अक्टूबर से स्ट्रीम कर सकेंगे.


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बेथलहम कुडुम्बा यूनिट
बेथलहम कुडुम्बा यूनिट शानदार और मज़ेदार मलयालम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इसमें निविन पॉली और ममिता बैजू की ने लीड रोल प्ले किया है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 2 अक्टूबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.


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#लव
इस तमिल रोमांटिक वेब सीरीज़ में अर्जुन दास और ऐश्वर्या लक्ष्मी, तारा और मैथ्यू के रोल में हैं. वे डेटिंग ऐप्स 'FOUND' और 'Find My Bae' के राइवलरी फाउंडर्स हैं. इसे 2 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकेगा.

आशीर्वाद
यह एक बंगाली शो है जो चार भाइयों के एक ऐसे अस्त-व्यस्त परिवार पर आधारित है, जिसमें घर की कोई महिला सदस्य नहीं है, क्योंकि उनकी मां उन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थीं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर 28 सितंबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.  

द एरीना
इस सीरीज़ में, सिरिल गेन, सेड्रिक डौम्बे और बेनोइट सेंट डेनिस 38 एमेच्योर फाइटर्स को कई मुश्किल चुनौतियों और केज बाउट्स से गुज़ारते हैं, ताकि वे €100,000 और एक प्रोफेशनल MMA कॉन्ट्रैक्ट जीत सकें. ये नेटफ्लिक्स पर 30 सितंबर से स्ट्रीम होगी.

द विडोअर: 'टिल डेथ डू अस पार्ट
'द विडोअर: 'टिल डेथ डू अस पार्ट' एक दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री है. ये एक पत्रकार और एक डिटेक्टिव की कहानी है जो एक ऐसे कातिल की जांच कर रहे हैं, जिसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के पीछे तीन दशकों तक फैली नाकाम शादियों और संदिग्ध मौतों का एक परेशान करने वाला सिलसिला छिपा था. जैसे-जैसे वे उसके अतीत की गहराई में जाते हैं, धोखे और त्रासदी का एक पैटर्न सामने आने लगता है. ये  30 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी. 


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ईस्ट ऑफ़ ईडन'
जॉन स्टीनबेक के मशहूर नॉवेल पर आधारित, 'ईस्ट ऑफ़ ईडन' सात एपिसोड की एक सीरीज़ है कहानी के सेंटर में ट्रैस्क परिवार है, जिनकी ज़िंदगी कैथी एम्स और एडम ट्रैस्क के बीच के रिश्ते और उनके जुड़वां बेटों के बीच की कड़वी दुश्मनी से प्रभावित होती है. इसे नेटफ्लिक्स पर 1 अक्टूबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

 

 

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Published at : 28 Sep 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
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