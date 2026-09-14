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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, इस वीक ओटीटी पर धमाका करेंगी ये 7 नई फिल्में-सीरीज

'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, इस वीक ओटीटी पर धमाका करेंगी ये 7 नई फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो अलग-अलग जॉनर की हैं. यानी इस वीक फुल एंटरटेनमेंट की गारंटी है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 14 Sep 2026 03:06 PM (IST)
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नए जमाने की रिलेशनशिप कहानियों से लेकर रोमांचक थ्रिलर तक, इस हफ्ते ओटटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर कई शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. त्योहारों के माहौल से पहले, सितंबर का यह नया हफ्ता हर उम्र के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है. तो चलिए यहां इस वीक ओटीटी पर  14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच रिलीज हो रही सभी फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट चेक करते हैं.

लस्ट स्टोरीज 3
एमी-नॉमिनेटेड सीरीज अपने तीसरे सीजन के साथ वापसी कर रही है, जिसमें चार अलग-अलग फिल्ममेकर्स द्वारा निर्देशित चार कहानियां दिखाई जाएंगीं. मॉडर्न रिश्तों और इंटीमेसी को दिखाती इस नई सीरीज में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी, राधिका मदान, सना थम्पी, विजय वर्मा, अभिषेक बनर्जी, सिद्धार्थ, अली फजल और गुरफतेह पीरज़ादा जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे. इसे 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे.


लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, इस वीक ओटीटी पर धमाका करेंगी ये 7 नई फिल्में-सीरीज

वेटिंग है सीज़न 1
यह कॉमेडी-क्राइम थ्रिलर भारत में रेलवे टिकट के एक बड़े घोटाले पर आधारित है, जिसमें पुलिस और इनवेस्टिगेटर्स डिजिटल ब्लैक मार्केट के मास्टरमाइंड का पता लगाते हैं.  इसमें दिव्येंदु शर्मा, भुवन अरोड़ा, हर्षिता गौर और अन्य कलाकार शामिल हैं, इसे प्राइम वीडियो पर 16 सितबंर से देख सकते हैं.


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थुडक्कम
मलयालम थ्रिलर 'थुडक्कम' भी इस वीक ओटीटी पर आ रही है. जूड एंथनी जोसेफ की डायरेक्ट की हुई यह फिल्म 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और 18 सितंबर से जियो हॉटस्टार पर  स्ट्रीम होगी. इस फिल्म में विस्मया मोहनलाल मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही आशीष जो एंटनी, साई कुमार, चिप्पी रंजीत, मनोज के. जयन और अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. मोहनलाल ने  भी फिल्म में एक खास रोल किया है. 'थुडक्कम' मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में स्ट्रीम होगी. 


लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, इस वीक ओटीटी पर धमाका करेंगी ये 7 नई फिल्में-सीरीज

ये भी पढ़ें:-दूसरे संडे भी 'मिर्जापुर द मूवी' ने काट दिया बवाल, जानें- 200 करोड़ छूने से है कितनी दूर?

इरुमुडी
रवि तेजा की 'इरुमुडी' के भी इस वीक ओटीटी पर  आने की उम्मीद है. शिवा निर्वाणा द्वारा डायरेक्ट किया गया यह एक्शन ड्रामा 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और उम्मीद है कि यह 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.  हालांकि नेटफ्लिक्स और मेकर्स ने अभी तक इसकी ओटीटी रिलीज कंफर्म नहीं की है. 


लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, इस वीक ओटीटी पर धमाका करेंगी ये 7 नई फिल्में-सीरीज

द स्कैंडल
साउथ कोरियाई पीरियड रोमांस ड्रामा 'द स्कैंडल' इस हफ्ते एक और बड़ी ओटीटी रिलीज है. कोरिया के जोसियन राजवंश के समय पर आधारित यह सीरीज प्यार, इच्छा और हेरफेर के एक खतरनाक खेल को दिखाती है, जिसमें तीन लोग शामिल हैं जो अपने समय के सामाजिक नियमों को चुनौती देते हैं.  जंग जी-वू द्वारा डायरेक्ट की गई इस सीरीज में सोन ये-जिन, जी चांग-वूक और नाना मुख्य भूमिकाओं में हैं. 'द स्कैंडल' का प्रीमियर 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा.


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मैंगो पाचा
अगर आपको क्राइम ड्रामा पसंद हैं, तो 'मैंगो पाचा' इस हफ्ते देखने लायक एक और फिल्म है. ये कन्नड़ क्राइम थ्रिलर है और इससे संचित संजीव ने एक्टिंग में डेब्यू किया है. ये फिल्म 14 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है. 

नीग्ली
शिकागो पर आधारित यह कहानी फ्रांसिस नीग्ली (मारिया स्टेन स्टारर) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करती हैं. जब उन्हें पता चलता है कि सेना में उनके साथ रहे एक करीबी दोस्त की मौत हो गई है, तो वह न्याय के लिए एक जबरदस्त और मुहिम शुरू करती हैं. इसे प्राइम वीडियो पर 16 सितंबर, 2026 से देख सकते हैं.


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ये भी पढ़ें:-यश और कियारा की Toxic ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई डिटेल्स

 

 

Published at : 14 Sep 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
OTT Release This Week
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