फेस्टीव सीजन शुरू हो गया और अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर एंटरटेमेंट का मेला भी सज गया है. जी हां इस वीक 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो पूरे हफ्ते आपका भरपूर मनोरंजन करेंगी. तो चलिए यहां इस वीक की ओटीटी लाइनअप की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

कॉफी विद करण (सीजन 9)

करण जौहर अपने बेहद फेमस सेलिब्रिटी चैट शो के आखिरी और फाइनल सीजन के साथ कमबैक कर रहे हैं. शो में कई बॉलीवुड मेहमान शामिल होंगे और जौहर के साथ कुछ मजेदार सेगमेंट में हिस्सा लेंगे और कई राज का खुलासा भी करेंगे. बता दें कि कॉफी विद करण सीजन 9 की स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर 14 अक्टूबर से शुरू होगी.

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रोडीज रीबर्थ

इस सीजन में पुराने गैंग लीडर्स (जैसे प्रिंस नरूला, नेहा धूपिया और निखिल चिनप्पा) और नए गैंग लीडर्स (जैसे अभिषेक मल्हान, बानी जे और बसीर अली) के बीच मुकाबला होगा. हमेशा की तरह, रणविजय सिंह इसके ऑफिशियल होस्ट, मेंटर और अल्टीमेट मास्टर होंगे. रोडीज रीबर्थ की स्ट्रीमिंग 16 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर होगी.

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द ट्रेटर्स तेलुगु

'हनु-मैन' फ़िल्म के एक्टर तेजा सज्जा द्वारा होस्ट किया जाने वाला 'द ट्रेटर्स तेलुगु' शो 20 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट को एक ऐसे गेम में लाता है जहां भरोसा करना उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि धोखा देना. खबरों के मुताबिक, कंटेस्टेंट की लिस्ट में सिंगर चिन्मयी श्रीपदा, एक्ट्रेस प्रगति और डिजिटल क्रिएटर निखिल विजयेन्द्र सिम्हा शामिल हैं. दस एपिसोड की इस सीरीज के पहले तीन एपिसोड 15 अक्टूबर को स्ट्रीम होने वाले हैं. बाकी के एपिसोड हर गुरुवार दोपहर 12 बजे दिखाए जाएंगे.





द डिप्लोमैट (सीजन 4)

ये पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रेस पेन (एलिसन जैनी) और उपराष्ट्रपति हैल वाइलर (रूफ़स सेवेल) की कहानी है, जो रूस के एक शक्तिशाली परमाणु हथियार को चुराने के लिए एक सीक्रेट और रिस्की प्लान बनाते हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर 15 अक्टूबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

द स्टॉर्म

जोसेफिन बोर्नबुश की डायरेक्ट की हुई यह स्वीडिश डार्क कॉमेडी फिल्म फिलिप के 45वें जन्मदिन के डिनर पर बेस्ड है. हालांकि, बर्थडे पार्टी में एक ज़बरदस्त तूफ़ान की वजह से रुकावट आ जाती है. इसे भी नेटफ्लिक्स पर 15 अक्टूबर से देख सकेंगे.





सैक्रिफाइस

ये एक एक्शन-एडवेंचर फिल्म है और इसमें माइक टायलर (क्रिस इवांस) की कहानी को दिखाया गया है. माइक एक इनसिक्योर हॉलीवुड फ़िल्म स्टार है, जो सबके सामने हुई अपनी बेइज्जती और वायरल हुए गुस्से वाले वीडियो के बाद अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए बेताब है. इसे नेटफ्लिक्स पर 16 अक्टूबर, 2026 से स्ट्रीम कर सकते हैं.