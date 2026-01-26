OTT Release This Week: जनवरी के आखिरी हफ्ते में OTT पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर' से 'दलदल' तक 8 धांसू फिल्में-सीरीज
OTT Release This Week 126th January to 1st February:जनवरी के आखिरी हफ्ते में लोगों को घर बैठे एंटरटेनमेंट की जबरदस्त डोज मिलने वाली है. दरअसल इस हफ्ते कई शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं.
ओटीटी लवर्स के लिए हर नया हफ्ता बेहद खास होता है. दरअसल हर वीक फ़िल्मों और सीरीज़ के रूप में भर भरकर दर्शकों को घर बैठे एंटरटेनमेंट का मौका देता है और जनवरी का आखिरी हफ़्ता भी अलग नहीं है. इस बार की लाइनअप में भी कई शानदार फिल्में और सीरीज शामिल हैं. तो चलिए यहां 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 के बीच रिलीज होने जा रही तमाम सीरीज और फिल्मों की लिस्ट चेक कर लेते हैं ताकि आप उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकें.
धुरंधर
रणवीर सिंह की महा ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर' सिनेमाघरों में रिलीज हुए 8 हफ्ते में है और ये अब भी अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन ने भी अहम रोल प्ले किया है. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीक्वल, 'धुरंधर 2' 19 मार्च को रिलीज़ होने वाला है. ऐसे में अब धुरंधर ओटीटी पर डेब्यू करने जा रही है . बता दें कि ये फिल्म 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है.
दलदल (हिंदी)
दलदल, विश धामिजा की भिंडी बाज़ार पर बेस्ड एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है. इसकी कहानी मुंबई क्राइम ब्रांच की नई नियुक्त DCP के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक बेरहम सीरियल किलर का पीछा कर रही है. दलदल में भूमि पेडनेकर ने लीड रोल प्ले किया है और ये 30 जनवरी, 2026 को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.
द रेकिंग क्रू (इंग्लिश)
द रेकिंग क्रू एक एक्शन क्राइम-कॉमेडी थ्रिलर है जिसमें बडी कॉप फिल्मों के एलिमेंट्स हैं. इसमें जेसन मोमोआ और डेव बॉतिस्ता सौतेले भाइयों का रोल कर रहे हैं. इनमें से एक नेवी सील है, और दूसरा पुलिस वाला है. वे दोनों साथ मिलकर अपने पिता की हत्या के पीछे की साज़िश की जांच करते हैं. द रेकिंग क्रू को ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 28 जनवरी से स्ट्रीम कर सकते हैं.
सर्वम माया (मलयालम)
अखिल सत्यन द्वारा निर्देशित निविन पॉली की सुपरनैचुरल कॉमेडी सर्वम माया, एक पुजारी परिवार के एक स्ट्रग्लिंग म्यूज़िशियन की कहानी है जो नास्तिक है. जब उसे गुज़ारा करने के लिए म्यूज़िक इंडस्ट्री से दूर होना पड़ता है, तो वह पुजारी बनने का फैसला करता है, एक ऐसा फैसला जो उसकी ज़िंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देता है. फिल्म सिनेमाघरों में सफल रही थी और अब ये जियो हॉटस्टार पर 30 जनवरी, 2026 को स्ट्रीम होगी.
चैंपियन (तेलुगु)
यह फिल्म भारत की आज़ादी के बाद के दौर में हैदराबाद में सेट एक पीरियड स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है. फिल्म की कहानी एक फुटबॉल जीनियस पर बेस्ड है जो लंदन में प्रोफेशनल तौर पर खेलने का सपना देखता है. हालांकि वह शुरू में क्षेत्रीय राजनीति से दूर रहता है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से वह क्षेत्रीय राजनीति में फंस जाता है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 29 जनवरी, 2026 से स्ट्रीम कर सकते हैं.
देवखेल (मराठी)
ये एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर है जो लोककथाओं और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को मिलाती है. हर फाल्गुन पूर्णिमा को रत्नागिरी के देवतली गांव में एक रहस्यमयी मौत होती है. गांव वालों का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे एक वजह है शंकसुर, जो दिव्य जज, जूरी और जल्लाद है, और वे कहते हैं कि वह न्याय करता है. हालांकि, पुलिस किसी भी सुपरनैचुरल कारण को मानने से इनकार करती है और ज़ोर देती है कि इसके पीछे कोई लॉजिकल वजह ज़रूर होगी. इसे ज़ी5 पर 30 जनवरी, 2026 से देख सकते हैं.
श्रिंकिंग सीज़न 3 एपिसोड 1 (अंग्रेजी)
श्रिंकिंग सीज़न 3 में 11 एपिसोड हैं, जिमी को एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम होने वाला है क्योंकि उसकी बेटी एलिस कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है. पॉल पार्किंसन बीमारी से जूझ रहा है, और माइकल जे. फॉक्स भी इस सीज़न में नज़र आएंगे. कोबी स्मल्डर्स और जिमी के बीच एक रोमांटिक रिश्ता है, लेकिन यह देखना बाकी है कि यह रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं. इस सीरीज को एप्पल टीवी पर 28 जनवरी, 2026 से देख सकेंगे.
‘ब्रिजर्टन’ सीजन 4
‘ब्रिजर्टन’ के चौथे सीज़न का पहला पार्ट 29 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर वापस आ रहा है, इस बार कहानी बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन पर बेस्ड है. ल्यूक थॉम्पसन अपनी भूमिका में वापस आए हैं, उनके साथ नई एक्ट्रेस येरिन हा हैं, जो सोफी बेक का किरदार निभा रही हैं, वो एक नौकरानी है और एक मास्क वाली पार्टी में बेनेडिक्ट का ध्यान अपनी ओर खींचती है.
