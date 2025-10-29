November OTT Release: नवंबर में एंटरटेनमेंट की महाडोज, रिलीज हो रही 'फैमिली मैन 3' से 'जॉली एलएलबी 3' तक बहुत कुछ, नोट कर लें तारीख
November OTT Release: नवंबर का महीना ओटीटी लवर्स के लिए एंटरटेमेंट की महाडोज से भरपूर होगा. क्योंकि अगले महीने 'फैमिली मैन 3' से 'जॉली एलएलबी 3' तक कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं.
तमाम त्योहारों अब खत्म हो चुके हैं और आप ज़रूर इतनी भागदौड़ के बाद थोड़ा सुकून चाहते होंगे तो इसके लिए आपको एक बेहतरीन वॉचलिस्ट की ज़रूरत होगी जिसे आप नवंबर में घर बैठे स्ट्रीम कर सकते हैं. तो नवंबर का महीना आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है. दरअसल अगरे महीने ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर ढेरों नई फ़िल्में और मच अवेटेड शोज़ रिलीज हो रहे हैं. चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लेते हैं ताकि आप अपने कैलेंडर में मार्क कर सकें.
'बारामूला'
बर्फ से ढके सुरम्य कश्मीरी शहर बारामूला में सेट की हई ये सुपरनैचुरल सस्पेंस ड्रामा आपकी रूह कंपा देगी. कहानी एक छोटे लड़के के रहस्यमय ढंग से लापता होने से शुरू होती है और फिर गांव में परेशान करने वाली सच्चाइयां उजागर होती हैं. लापता बच्चों के मामले की जांच नए ट्रांसफर होकर आए डीएसपी रिदवान सैय्यद (मानव कौल) कर रहे हैं. उनका अतीत भी उन पर भारी पड़ता है. ये जबरदस्त थ्रिलर 7 नवंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी.
महारानी 4
पॉलिटिकल ड्रामा "महारानी" के चौथे सीज़न का दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार है. इसमें हुमा कुरैशी का किरदार, पूर्व गृहिणी और कद्दावर राजनीतिक नेता रानी भारती का किरदार निभा रही हैं जिसका सपनों अब राष्ट्रीय राजनीति में छाने का है. राज्य की राजनीति में माहिर रानी, अपकमिंगह सीज़न में अपने अब तक के सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी—प्रधानमंत्री—से एक बेहद अहम मुकाबले में भिड़ती है. महारानी का सीजन 4 को 7 नवंबर से ओटीटी के प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
दिल्ली क्राइम सीजन 3
शेफाली शाह स्टारर 'दिल्ली क्राइम' के दो सीजन जबरदस्त हिट रहे और अब इसकी तीसरा सीजन रिलीज हो रहा है. दिल्ली क्राइम के नए सीज़न में शेफाली शाह एक बार फिर डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी के किरदार में एक बड़े मानव तस्करी रैकेट से निपटती नजर आएंगी. इसे 13 नवंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
जॉली एलएलबी 3
अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर कोर्टरूम ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया और शादनरा कलेक्शन भी किया. अब ये फिल्म जल्द ही ओटीटी पर रिलीज़ होने वाली है, तो अगर आप इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में नहीं जा पाए, तो इसे 14 नवंबर को नेटफ्लिक्स या जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
फैमिली मैन 3
लंबे समय के बाद, मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के किरदार में 'फैमिली मैन' सीज़न 3 के साथ वापसी कर रहे हैं. सीजन 3 में अंडरकवर जासूस श्रीकांत तिवारी को अपना सबसे मुश्किल मिशन पूरा करना है. आगे क्या होगा, यह सब इस सीरीज़ में बताया गया है, जो 21 नवंबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली है.
'स्ट्रेंजर थिंग्स' सीजन 5
अगर आप भी ह 'स्ट्रेंजर थिंग्स' सीजन 5 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है. दरअसल इस सीरीज का नया सीजन 26 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर कमबैक कर रहा है हालांकि यह सिर्फ पार्ट 1 होगा.
