हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Release This Week: फरवरी के पहले हफ्ते में ओटीटी पर बड़ा धमाल, रिलीज हो रही 'द राजा साब' से 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इतना कुछ

OTT Release This Week: फरवरी के पहले हफ्ते में ओटीटी पर बड़ा धमाल, रिलीज हो रही 'द राजा साब' से 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इतना कुछ

OTT Release 2 To 8 February: इस हफ्ते ओटीटी पर अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो आपके पूरे वीक को काफी एंटरटेनिंग बना देंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 02 Feb 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

हर हफ्ते की तरह फरवरी का फर्स्ट वीक भी ओटीटी लवर्स के लिए बहुत कुछ लाया है. इस हफ़्ते की ओटीटी लाइनअप में अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज एंटरटेन करने के लिए आ रही हैं. इनमें प्रभास की हॉरर कॉमेजी द राजा साब से लेकर डेथ व्हिस्परर 3 जैसे हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर और इवन इफ दिस लव डिसअपीयर्स टुनाइट जैसी रोमांटिक ड्रामा सीरीज़ शामिल हैं. तो चलिए इस वीक रिलीज हो रही नई फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं ताकि आप इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकें.

किस किसको प्यार करूं 2
किस किसको प्यार करूं 2 में कपिल शर्मा ने मोहन शर्मा के रूप में कमबैक किया है, जो एक रेस्टोरेंट मालिक है जिसकी गलती से अलग-अलग धर्मों की तीन महिलाओं से शादी हो जाती है. इंस्पेक्टर डेविड डी'कोस्टा (सुशांत सिंह) उसके पीछे पड़े हैं और उसका वफादार दोस्त हब्बी (मनजोत सिंह) उसकी मदद कर रहा है, मोहन अपनी अस्त-व्यस्त ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश करता है. कॉमेडी एक शॉपिंग मॉल में एक रंगीन क्लाइमेक्स तक पहुंचती है. ये फिल्म भी फरवरी के पहले वीक में रिलीज हो रही है और ये जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.  हालाकिं मेकर्स ने अभी तक रिलीज़ डेट कन्फर्म नहीं की है.

द राजा साब
प्रभास की द राजा साब अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. इस हॉरर कॉमेड में पैन इंडिया स्टार प्रभास राजू के किरदार में नजर आएंगे जो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है और उनकी अल्ज़ाइमर की बीमारी से परेशा है. इसके  साथ ही एक भूतिया, पुश्तैनी हवेली में परिवार के गहरे राज़ भी खोल रहा है. कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न है. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है. अब देखने वाली बात होगी कि ओटीटी पर ये कैसा परफॉर्म करती है. बता दें कि द राजा साब 6 फरवरी को जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम होगी.

डेथ व्हिस्परर 3
थिएटर में रिलीज़ होने के बाद, यह सीक्वल OTT पर रिलीज़ होने के लिए तैयार है. इसमें नाडेच कुगिमिया ने एक याक का किरदार निभाया है. वहीं उसकी सबसे छोटी बहन यी के रोल में नत्चा नीना जेसिका पैडोवन हैं. जब यी को आत्माएं पकड़ लेती हैं याक अपनी बहन को बचान के लिए सुपरनैचुरल ताकतों से भिड़ जाता है. इसे नेटफ्लिक्स पर 4 फरवरी, 2026 से स्ट्रीम कर सकते हैं.

ईवन इफ दिस लव डिसएपियर टू नाइट
2026 का ये कोरियन रीमेक एक इमोशनल लव स्टोरी है जो सियो-यून (शिन सी-आ) पर फोकस करती है, जो एक ऐसी लड़की है जिसे एंटीरोग्रेड एमनीशिया है और वह अपने आस-पास होने वाली हर चीज़ भूल जाती है. वह जे-वॉन (चू यंग-वू) नाम के एक लड़के से मिलती है, जो उसकी ज़िंदगी में खुशी लाता है और उसे खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए मोटिवेट करता है. इसे नेटफ्लिक्स पर 5 फरवरी, 2026 से देख सकते हैं.

पराशक्ति
यह सुधा कोंगना द्वारा निर्देशित एक तमिल पॉलिटिकल ड्रामा है. ये तमिलनाडु में 1965 के हिंदी थोपने के विरोध में हुए आंदोलनों की कहानी पर बेस्ड है. ये तमिल पीरियड ड्रामा चेझियान (शिवकार्तिकेयन) नाम के एक आदर्शवादी नौजवान के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करने के विरोध में चल रहे आंदोलन में एक्टिवली शामिल हो जाता है. पराशक्ति को ZEE5 पर 7 फरवरी, 2026 से देख सकते हैं.

नारी नारी नादुमा मुरारी  
इस तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी में शरवानंद एक आर्किटेक्ट गौतम का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी मंगेतर नित्या (साक्षी वैद्य) के साथ ज़िंदगी में तब एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है जब उसका कॉलेज का अतीत फिर से सामने आता है. अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड दीया (संयुक्ता मेनन) से उसकी सीक्रेट शादी गलतफहमियों का जाल बुन देती है, जिससे गौतम को परिवार की उम्मीदों और अपनी पर्सनल सच्चाइयों के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है. इसे प्राइम वीडियो पर  4 फरवरी से देख सकेंगे.

रिलेशनशिप गोल्स
पास्टर माइकल टॉड की बेस्टसेलिंग किताब पर बेस्ड, ये रोमांटिक कॉमेडी टीवी प्रोड्यूसर लीया कैल्डवेल (केली रॉलैंड) की कहानी है, जो न्यूयॉर्क के सबसे पॉपुलर मॉर्निंग शो को होस्ट करने के लिए मुकाबला कर रही है. इसे प्राइम वीडियो पर  4 फरवरी से एंजॉय कर सकते हैं.

द लिंकन लॉयर सीज़न 4
यह लीगल थ्रिलर मिकी हॉलर (मैनुअल गार्सिया-रुल्फो) के साथ वापस आ रहा है, जो अपनी कार में एक लाश मिलने के बाद एक हाई-स्टेक्स ट्रायल का सामना कर रहा है. FBI की कड़ी नज़र और पुराने केस फिर से सामने आने के साथ, हॉलर को अपने परिवार और करियर पर पड़ रहे दबावों को संभालते हुए खुद का बचाव करना होगा. इसे  नेटफ्लिक्स पर 5 फरवरी से देख सकते हैं.

 

Published at : 02 Feb 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
OTT Release This Week Kis Kisko Pyaar Karoon 2 The Raja Saab Parasakthi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Union Budget Session: राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी! योगी सरकार का आदेश हो गया जारी
यूपी के 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी! योगी सरकार का आदेश हो गया जारी
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy :
Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार.मास्टरमाइंड गिरफ्तार | Breaking
Data Centers और AI से तेज़ होगी Economic Growth | Interview | Paisa Live
IND Vs PAK : बॉयकॉट के बाद मंडराने लगे Pakistan पर खतरे के बादल ! | T20 World Cup
'ये किसान, नारी शक्ति और युवाओं को समर्पित बजट', बोलीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Union Budget Session: राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने खड़े होकर किया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी! योगी सरकार का आदेश हो गया जारी
यूपी के 68 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों की नहीं आएगी सैलरी! योगी सरकार का आदेश हो गया जारी
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
बॉलीवुड
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने दिखाई दरियादिली, किया ये वादा
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने किया ये वादा
ट्रेंडिंग
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
यूटिलिटी
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
शिक्षा
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget