हर हफ्ते की तरह फरवरी का फर्स्ट वीक भी ओटीटी लवर्स के लिए बहुत कुछ लाया है. इस हफ़्ते की ओटीटी लाइनअप में अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज एंटरटेन करने के लिए आ रही हैं. इनमें प्रभास की हॉरर कॉमेजी द राजा साब से लेकर डेथ व्हिस्परर 3 जैसे हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर और इवन इफ दिस लव डिसअपीयर्स टुनाइट जैसी रोमांटिक ड्रामा सीरीज़ शामिल हैं. तो चलिए इस वीक रिलीज हो रही नई फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं ताकि आप इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकें.

किस किसको प्यार करूं 2

किस किसको प्यार करूं 2 में कपिल शर्मा ने मोहन शर्मा के रूप में कमबैक किया है, जो एक रेस्टोरेंट मालिक है जिसकी गलती से अलग-अलग धर्मों की तीन महिलाओं से शादी हो जाती है. इंस्पेक्टर डेविड डी'कोस्टा (सुशांत सिंह) उसके पीछे पड़े हैं और उसका वफादार दोस्त हब्बी (मनजोत सिंह) उसकी मदद कर रहा है, मोहन अपनी अस्त-व्यस्त ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश करता है. कॉमेडी एक शॉपिंग मॉल में एक रंगीन क्लाइमेक्स तक पहुंचती है. ये फिल्म भी फरवरी के पहले वीक में रिलीज हो रही है और ये जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. हालाकिं मेकर्स ने अभी तक रिलीज़ डेट कन्फर्म नहीं की है.

द राजा साब

प्रभास की द राजा साब अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. इस हॉरर कॉमेड में पैन इंडिया स्टार प्रभास राजू के किरदार में नजर आएंगे जो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है और उनकी अल्ज़ाइमर की बीमारी से परेशा है. इसके साथ ही एक भूतिया, पुश्तैनी हवेली में परिवार के गहरे राज़ भी खोल रहा है. कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न है. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है. अब देखने वाली बात होगी कि ओटीटी पर ये कैसा परफॉर्म करती है. बता दें कि द राजा साब 6 फरवरी को जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम होगी.

डेथ व्हिस्परर 3

थिएटर में रिलीज़ होने के बाद, यह सीक्वल OTT पर रिलीज़ होने के लिए तैयार है. इसमें नाडेच कुगिमिया ने एक याक का किरदार निभाया है. वहीं उसकी सबसे छोटी बहन यी के रोल में नत्चा नीना जेसिका पैडोवन हैं. जब यी को आत्माएं पकड़ लेती हैं याक अपनी बहन को बचान के लिए सुपरनैचुरल ताकतों से भिड़ जाता है. इसे नेटफ्लिक्स पर 4 फरवरी, 2026 से स्ट्रीम कर सकते हैं.

ईवन इफ दिस लव डिसएपियर टू नाइट

2026 का ये कोरियन रीमेक एक इमोशनल लव स्टोरी है जो सियो-यून (शिन सी-आ) पर फोकस करती है, जो एक ऐसी लड़की है जिसे एंटीरोग्रेड एमनीशिया है और वह अपने आस-पास होने वाली हर चीज़ भूल जाती है. वह जे-वॉन (चू यंग-वू) नाम के एक लड़के से मिलती है, जो उसकी ज़िंदगी में खुशी लाता है और उसे खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए मोटिवेट करता है. इसे नेटफ्लिक्स पर 5 फरवरी, 2026 से देख सकते हैं.

पराशक्ति

यह सुधा कोंगना द्वारा निर्देशित एक तमिल पॉलिटिकल ड्रामा है. ये तमिलनाडु में 1965 के हिंदी थोपने के विरोध में हुए आंदोलनों की कहानी पर बेस्ड है. ये तमिल पीरियड ड्रामा चेझियान (शिवकार्तिकेयन) नाम के एक आदर्शवादी नौजवान के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित करने के विरोध में चल रहे आंदोलन में एक्टिवली शामिल हो जाता है. पराशक्ति को ZEE5 पर 7 फरवरी, 2026 से देख सकते हैं.

नारी नारी नादुमा मुरारी

इस तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी में शरवानंद एक आर्किटेक्ट गौतम का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी मंगेतर नित्या (साक्षी वैद्य) के साथ ज़िंदगी में तब एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है जब उसका कॉलेज का अतीत फिर से सामने आता है. अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड दीया (संयुक्ता मेनन) से उसकी सीक्रेट शादी गलतफहमियों का जाल बुन देती है, जिससे गौतम को परिवार की उम्मीदों और अपनी पर्सनल सच्चाइयों के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है. इसे प्राइम वीडियो पर 4 फरवरी से देख सकेंगे.

रिलेशनशिप गोल्स

पास्टर माइकल टॉड की बेस्टसेलिंग किताब पर बेस्ड, ये रोमांटिक कॉमेडी टीवी प्रोड्यूसर लीया कैल्डवेल (केली रॉलैंड) की कहानी है, जो न्यूयॉर्क के सबसे पॉपुलर मॉर्निंग शो को होस्ट करने के लिए मुकाबला कर रही है. इसे प्राइम वीडियो पर 4 फरवरी से एंजॉय कर सकते हैं.

द लिंकन लॉयर सीज़न 4

यह लीगल थ्रिलर मिकी हॉलर (मैनुअल गार्सिया-रुल्फो) के साथ वापस आ रहा है, जो अपनी कार में एक लाश मिलने के बाद एक हाई-स्टेक्स ट्रायल का सामना कर रहा है. FBI की कड़ी नज़र और पुराने केस फिर से सामने आने के साथ, हॉलर को अपने परिवार और करियर पर पड़ रहे दबावों को संभालते हुए खुद का बचाव करना होगा. इसे नेटफ्लिक्स पर 5 फरवरी से देख सकते हैं.