OTT Release: 30 जनवरी को कहीं मत जाइयेगा! ओटीटी पर रिलीज होंगी 'धुरंधर' से 'सर्वम माया' तक इतना कुछ, घर बैठे मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
OTT Release 30th January: ओटीटी पर 30 जनवरी की तारीख बेहद खास रहने वाली है. दरअसल 30 जनवरी को कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो घर बैठे आपको फुल एंटरटेन करेंगी.
ओटीटी पर हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आता रहता है. लेकिन 30 जनवरी, शुक्रवार को इस बार कई मच अवेटेड फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. इनमें रणवीर सिंह की ब्लॉबस्टर धुरंधर भी शामिल है. यानी इस बार आपका वीकेंड बेहद एंटरटेनिंग रहने वाला है. तो चलिए यहां 30 जनवरी को रिलीज हो रही सभी फिल्मों की लिस्ट पर नजर डाल लेते हैं.
धुरंधर
यह हाई-स्टेक्स स्पाई थ्रिलर जसकीरत सिंह रंगी (रणवीर सिंह) की कहानी है, जिसे भारतीय इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के कराची में ISI-अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ में घुसपैठ करने के लिए चुना है. हमजा अली मजारी के नाम से काम करते हुए, जसकीरत लयारी में रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के गैंग में शामिल हो जाता है इस फिल्म में टैलेंटेड कलाकारों की टोली है जिनमें संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन और अर्जुन रामपाल भी शामिल हैं. धुरंधर 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है.
सर्वम माया
सर्वम माया एक मलयालम भाषा की सुपरनैचुरल कॉमेडी है, जिसकी कहानी प्रभेंदु (निविन पॉली) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पुजारियों के परिवार से एक नास्तिक म्यूज़िशियन है और अनिच्छा से अपने परिवार का पेशा अपनाता है. एक पूजा के दौरान, उसकी मुलाकात एक चंचल आत्मा से होती है, जिसे अपने पिछले जीवन की कोई याद नहीं है. जैसे-जैसे समय बीतता है, दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर 30 जनवरी से देख सकते हैं.
मिरेकल: द बॉयज़ ऑफ़ '80
यह फ़िल्म 1980 के विंटर ओलंपिक्स के पुरुषों के आइस हॉकी टूर्नामेंट को फिर से दिखाती है, जिसमें U.S. टीम की सोवियत संघ पर सेमीफ़ाइनल जीत और उसके बाद मिले गोल्ड मेडल पर फ़ोकस किया गया है. मिरेकल: द बॉयज़ ऑफ़ '80 इस शुक्रवार, 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर आ रही है.
'इफ़ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू'
अक्टूबर 2025 में थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद 'इफ़ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू' 30 जनवरी, 2026 को HBO Max (अब सिर्फ़ Max) पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी. इसमें रोज बर्नर ने लीड रोल प्ले किया है. इसे अभी एप्पल टीवी, अमेजॉन, Fandango at Home (Vudu), और Roku जैसी सर्विस पर खरीकर या किराए पर ले कर भी देख सकते हैं.
पोथुगड्डा
रक्षा वीरन द्वारा निर्देशित मच अवेटेड तेलुगु थ्रिलर पोथुगड्डा, कई देरी के बाद 30 जनवरी, 2025 को OTT पर रिलीज़ होने वाली है. ओरिजनली नवंबर 2024 में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म का प्रीमियर पोंगल त्योहार के साथ तालमेल बिठाने के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद इसके डिजिटल डेब्यू की पुष्टि हुई. यह फिल्म एक एक्साइटिंग लव स्टोरी की राजनीतिक रूप से चार्ज्ड प्लॉट के साथ जोड़ती है, जिसमें एक युवा जोड़ा अपने रोमांटिक गेटअवे पर होता है, जब उनकी बस हाईजैक हो जाती है, जिससे उनकी छुट्टी अस्तित्व की लड़ाई में बदल जाती है और वे खतरे और साज़िश की दुनिया में फंस जाते हैं.
इनके अलावा 30 जनवरी को हाईजैक सीजन 1 एपिसोड 3 एप्पल टीवी पर , प्रीपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ प्राइम वीडियो पर, सेंड हेल्प और द मोमेंट भी रिलीज हो रीह हैं.
