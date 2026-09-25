सितंबर का आखिरी फ्राइडे ओटीटी लवर्स के लिए काफी धमाकेदार फिल्में और सीरीज लाया है. जी हां इस शुक्रवार, 25 सितंबर को नेटफ्लिक्स से लेकर प्राइम वीडियो, जी5 तक तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक से एक धांसू फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं. तो चलिए यहां फ्राइडे ओटीटी लाइनअप की पूरी लिस्ट जानते हैं जिन्हें आप अपनी वीकेंड वॉचलिस्ट में शामिल कर घर बैठे खुद को एंटरटेन कर सकते हैं.

'शक: ट्रस्ट नो वन'

परिणीति चोपड़ा 'शक: ट्रस्ट नो वन' के साथ स्ट्रीमिंग की दुनिया में डेब्यू कर रही हैं. ये एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर है इसमें वह एक ऐसी मां का किरदार निभा रही हैं जो नौ साल से अपने अगवा बच्चे को ढूंढ रही है. जब नए सुराग मिलते हैं, तो जांच के दौरान उन्हें इस बात का सामना करना पड़ता है कि जिन लोगों पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वे शायद वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं. जेनिफर विंगेट, ताहिर राज भसीन और सोनी राजदान भी इस सीरीज़ का हिस्सा हैं, और रेन्सिल डी'सिल्वा और सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​इसके क्रिएटर हैं. ये फ्राइडे, 25 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.





हुंकार: द रोर

सामाजिक मुद्दों पर आधारित कोर्टरूम थ्रिलर 'हुंकार: द रोर' की कहानी 17 साल की लड़की मीनू रावत के इर्द-गिर्द घूमती है. एक ताकतवर आध्यात्मिक गुरु के खिलाफ़ उसके आरोपों से शुरू हुई जांच जल्द ही कोर्टरूम से बाहर निकलकर बड़े दायरे में फैल जाती है. इस सीरीज में अनीत पड्डा और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिकाओं में हैं, और उनके साथ मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब, अर्जुन माथुर, रघुबीर यादव और राम कपूर भी हैं. ये भी 25 सितंबर, शुक्रवार से जियो हॉटस्टाप पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है.





बकैती सीजन 2

बकैती सीजन 2 में कटारिया परिवार एक बार फिर पारिवारिक ड्रामा के साथ लौट आया है. नए सीजन में परिवार के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपने पैतृक घर, कटारिया कुटीर से जुड़े संकट का सामना करना पड़ता है. अजय, अलका और अमन के घर लौटने से दोनों परिवार एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर हो जाते हैं. बकैती सीजन 2 25 सितंबर से ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है, जिसमें राजेश तैलंग ने संजय के किरदार में वापसी की है.





डोंट बी शाई

'डोंट बी शाई' एक हल्की-फुल्की फिल्म है. यह 'कमिंग-ऑफ-एज' रोमांटिक कॉमेडी श्यामिली 'शाय' दास के बारे में है, जो 20 साल की है और एक अनचाहे ब्रेकअप के बाद उसकी सलीके से बनाई गई ज़िंदगी बिखरने लगती है. कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब उसकी दोस्ती अपने एक्स-बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड से हो जाती है. इसे 25 सितंबर यानी आज से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





अगाधा

'अगाधा' एमएस राजू द्वारा निर्देशित तेलुगु सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर है. इस फिल्म में कामाक्षी भास्करला ने महादेवी का किरदार निभाया है. इसकी कहानी महादेवी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो आध्यात्मिक शक्तियों वाली महिला है. वह अपने कजिन की मौत के बाद अपने होमटाउन लौटती है. ये 25 सितंबर यानी आज से जी5 पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है.





मैंगो पच्चा

'मैंगो पच्चा' एक कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे विवेका ने डायरेक्ट किया है और इसमें संचित संजीव ने प्रशांत का रोल निभाया है. कहानी मैसूर के एक सीडी शॉप मालिक के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी पिता की मौत के बाद बदल जाती है. वह परिवार के राज़ जानने लगता है और उसे अपने एक अनजान सौतेले भाई के बारे में पता चलता है. आखिर में, वह खुद को ऐसी आपराधिक दुनिया से जुड़ा हुआ पाता है, जिसमें जाने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी. 'मैंगो पच्चा' 25 सितंबर को जियो हॉस्टार पर पर रिलीज हो गई है.





द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 5

छह महीने के ब्रेक के बाद, कपिल शर्मा अपने कॉमेडी चैट शो के पांचवें सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर लौट रहे हैं. नया सीज़न त्योहारों के माहौल के साथ आ रहा है, जिसमें नवरात्रि, दिवाली, ईद, हैलोवीन, क्रिसमस और नए साल जैसे त्योहारों पर आधारित एपिसोड होंगे. सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और अर्चना पूरन सिंह सभी वापस आ रहे हैं, और हर शनिवार को नए एपिसोड रिलीज होंगे. द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 5 नेटफ्लिक्स पर 26 सितंबर से शुरू हो रहा है.

राइज एंड फॉल सीजन 2

सेलिब्रिटी रियलिटी गेम शो का दूसरा सीजन एक नए होस्ट, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के साथ वापस आ रहा है. इसके फॉर्मेट में 15 कंटेस्टेंट को दो ग्रुप्स - 'रूलर्स' और 'वर्कर्स' में बांटा जाता है, जिन्हें पेंटहाउस और बेसमेंट में रखा जाता है. नए सीजन के लिए स्वरा भास्कर, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी और शहजाद पूनावाला जैसे नाम कन्फ़र्म हुए हैं. ये 26 सितंबर से प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगा.

'बेबी डू डाई डू'

इस हफ्ते सबसे पहले रिलीज़ होने वाली फ़िल्म 'बेबी डू डाई डू' 23 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आई. हुमा कुरैशी ने इसमें बेबी करमरकर का रोल निभाया है, जो मुंबई में काम करने वाली एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो सुन और बोल नहीं सकती. जैसे-जैसे पुलिस उसके करीब आती है, उसका अतीत उसका पीछा करने लगता है. नचिकेत सामंत के डायरेक्शन में बनी इस नियो-नॉयर थ्रिलर फ़िल्म में सिकंदर खेर, चंकी पांडे, सीमा पाहवा और रचित सिंह भी हैं.