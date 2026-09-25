गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT Release: 'हुंकार' से 'शक' तक ओटीटी पर रिलीज हुईं 9 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर धांसू एंटरटेनमेंट तय

OTT Release: 'हुंकार' से 'शक' तक ओटीटी पर रिलीज हुईं 9 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर धांसू एंटरटेनमेंट तय

OTT Release 25th To 26th September: इस वीकेंड पर घर बैठे एंटरटेन होने के लिए ओटीटी पर कई ऑप्शन आ गए हैं. दरअसल शुक्रवार 25 सितंबर और 26 सितंबर को कई नई फिल्में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 25 Sep 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

सितंबर का आखिरी फ्राइडे ओटीटी लवर्स के लिए काफी धमाकेदार फिल्में और सीरीज लाया है. जी हां इस शुक्रवार, 25 सितंबर को नेटफ्लिक्स से लेकर प्राइम वीडियो, जी5 तक तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक से एक धांसू फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं. तो चलिए यहां फ्राइडे ओटीटी लाइनअप की पूरी लिस्ट जानते हैं जिन्हें आप अपनी वीकेंड वॉचलिस्ट में शामिल कर घर बैठे खुद को एंटरटेन कर सकते हैं.

'शक: ट्रस्ट नो वन'
परिणीति चोपड़ा 'शक: ट्रस्ट नो वन'  के साथ स्ट्रीमिंग की दुनिया में डेब्यू कर रही हैं. ये एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर है इसमें वह एक ऐसी मां का किरदार निभा रही हैं जो नौ साल से अपने अगवा बच्चे को ढूंढ रही है. जब नए सुराग मिलते हैं, तो जांच के दौरान उन्हें इस बात का सामना करना पड़ता है कि जिन लोगों पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वे शायद वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं. जेनिफर विंगेट, ताहिर राज भसीन और सोनी राजदान भी इस सीरीज़ का हिस्सा हैं, और रेन्सिल डी'सिल्वा और सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​इसके क्रिएटर हैं. ये फ्राइडे, 25 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ओटीटी
मृणाल ठाकुर की ‘पूजा मेरी जान’ 4 साल बाद अडल्ट टैग के साथ होगी OTT पर रिलीज, जानें- कहां देख सकेंगे
‘पूजा मेरी जान’ 4 साल बाद अब ओटीटी पर होगी रिलीज, जानें- कहां देख सकेंगे
ओटीटी
थ्रिलर से हॉरर कॉमेडी तक, थिएटर-ओटीटी पर इस फ्राइडे रिलीज होंगी मलयालम की 5 धांसू फिल्में
थ्रिलर से हॉरर कॉमेडी तक, थिएटर-ओटीटी पर इस फ्राइडे रिलीज होंगी मलयालम की 5 धांसू फिल्में
ओटीटी
'मिर्जापुर' के बाद क्या अब 'पंचायत' सीरीज पर भी बनेगी फिल्म? 'प्रधान' जी ने बताया सच
'मिर्जापुर' के बाद क्या अब 'पंचायत' सीरीज पर भी बनेगी फिल्म? 'प्रधान' जी ने बताया सच
ओटीटी
Emmy Awards 2026 में भारत की 2 एंट्रीज, वीर दास बने तीसरी बार नॉमिनेशन पाने वाले पहले भारतीय
International Emmy Awards 2026 में भारत की 2 एंट्रीज, वीर दास के शो को तीसरी बार नोमिनेशन


OTT Release: 'हुंकार' से 'शक' तक ओटीटी पर रिलीज हुईं 9 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर धांसू एंटरटेनमेंट तय

हुंकार: द रोर
सामाजिक मुद्दों पर आधारित कोर्टरूम थ्रिलर 'हुंकार: द रोर' की कहानी 17 साल की लड़की मीनू रावत के इर्द-गिर्द घूमती है. एक ताकतवर आध्यात्मिक गुरु के खिलाफ़ उसके आरोपों से शुरू हुई जांच जल्द ही कोर्टरूम से बाहर निकलकर बड़े दायरे में फैल जाती है. इस सीरीज में अनीत पड्डा और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिकाओं में हैं, और उनके साथ मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब, अर्जुन माथुर, रघुबीर यादव और राम कपूर भी हैं. ये भी 25 सितंबर, शुक्रवार से जियो हॉटस्टाप पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है.


OTT Release: 'हुंकार' से 'शक' तक ओटीटी पर रिलीज हुईं 9 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर धांसू एंटरटेनमेंट तय

बकैती सीजन 2
बकैती सीजन 2 में कटारिया परिवार एक बार फिर पारिवारिक ड्रामा के साथ लौट आया है. नए सीजन में परिवार के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपने पैतृक घर, कटारिया कुटीर से जुड़े संकट का सामना करना पड़ता है. अजय, अलका और अमन के घर लौटने से दोनों परिवार एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर हो जाते हैं. बकैती सीजन 2 25 सितंबर से ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है, जिसमें राजेश तैलंग ने संजय के किरदार में वापसी की है.


OTT Release: 'हुंकार' से 'शक' तक ओटीटी पर रिलीज हुईं 9 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर धांसू एंटरटेनमेंट तय

डोंट बी शाई
'डोंट बी शाई' एक हल्की-फुल्की फिल्म है. यह 'कमिंग-ऑफ-एज' रोमांटिक कॉमेडी श्यामिली 'शाय' दास के बारे में है, जो 20 साल की है और एक अनचाहे ब्रेकअप के बाद उसकी सलीके से बनाई गई ज़िंदगी बिखरने लगती है. कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब उसकी दोस्ती अपने एक्स-बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड से हो जाती है. इसे 25 सितंबर यानी आज से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.


OTT Release: 'हुंकार' से 'शक' तक ओटीटी पर रिलीज हुईं 9 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर धांसू एंटरटेनमेंट तय

अगाधा
'अगाधा' एमएस  राजू द्वारा निर्देशित तेलुगु सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर है.  इस फिल्म में कामाक्षी भास्करला ने महादेवी का किरदार निभाया है. इसकी कहानी महादेवी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो आध्यात्मिक शक्तियों वाली महिला है. वह अपने कजिन की मौत के बाद अपने होमटाउन लौटती है. ये 25 सितंबर यानी आज से जी5 पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है.


OTT Release: 'हुंकार' से 'शक' तक ओटीटी पर रिलीज हुईं 9 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर धांसू एंटरटेनमेंट तय

मैंगो पच्चा
'मैंगो पच्चा' एक कन्नड़ एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे विवेका ने डायरेक्ट किया है और इसमें संचित संजीव ने प्रशांत का रोल निभाया है. कहानी मैसूर के एक सीडी शॉप मालिक के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी पिता की मौत के बाद बदल जाती है. वह परिवार के राज़ जानने लगता है और उसे अपने एक अनजान सौतेले भाई के बारे में पता चलता है. आखिर में, वह खुद को ऐसी आपराधिक दुनिया से जुड़ा हुआ पाता है, जिसमें जाने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी. 'मैंगो पच्चा' 25 सितंबर को जियो हॉस्टार पर पर रिलीज हो गई है.


OTT Release: 'हुंकार' से 'शक' तक ओटीटी पर रिलीज हुईं 9 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर धांसू एंटरटेनमेंट तय

द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 5
छह महीने के ब्रेक के बाद, कपिल शर्मा अपने कॉमेडी चैट शो के पांचवें सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर लौट रहे हैं. नया सीज़न त्योहारों के माहौल के साथ आ रहा है, जिसमें नवरात्रि, दिवाली, ईद, हैलोवीन, क्रिसमस और नए साल जैसे त्योहारों पर आधारित एपिसोड होंगे. सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और अर्चना पूरन सिंह सभी वापस आ रहे हैं, और हर शनिवार को नए एपिसोड रिलीज होंगे. द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 5 नेटफ्लिक्स पर 26 सितंबर से शुरू हो रहा है.

राइज एंड फॉल सीजन 2
सेलिब्रिटी रियलिटी गेम शो का दूसरा सीजन एक नए होस्ट, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के साथ वापस आ रहा है. इसके फॉर्मेट में 15 कंटेस्टेंट को दो ग्रुप्स - 'रूलर्स' और 'वर्कर्स'  में बांटा जाता है, जिन्हें  पेंटहाउस और बेसमेंट में रखा जाता है. नए सीजन के लिए स्वरा भास्कर, करण पटेल, प्रियंका चाहर चौधरी और शहजाद पूनावाला जैसे नाम कन्फ़र्म हुए हैं. ये 26 सितंबर से प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होगा.

 'बेबी डू डाई डू'
इस हफ्ते सबसे पहले रिलीज़ होने वाली फ़िल्म 'बेबी डू डाई डू' 23 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आई. हुमा कुरैशी ने इसमें बेबी करमरकर का रोल निभाया है, जो मुंबई में काम करने वाली एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो सुन और बोल नहीं सकती. जैसे-जैसे पुलिस उसके करीब आती है, उसका अतीत उसका पीछा करने लगता है. नचिकेत सामंत के डायरेक्शन में बनी इस नियो-नॉयर थ्रिलर फ़िल्म में सिकंदर खेर, चंकी पांडे, सीमा पाहवा और रचित सिंह भी हैं.

 

 

 

और पढ़ें
Published at : 25 Sep 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Friday OTT Release
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
मृणाल ठाकुर की ‘पूजा मेरी जान’ 4 साल बाद अडल्ट टैग के साथ होगी OTT पर रिलीज, जानें- कहां देख सकेंगे
‘पूजा मेरी जान’ 4 साल बाद अब ओटीटी पर होगी रिलीज, जानें- कहां देख सकेंगे
ओटीटी
थ्रिलर से हॉरर कॉमेडी तक, थिएटर-ओटीटी पर इस फ्राइडे रिलीज होंगी मलयालम की 5 धांसू फिल्में
थ्रिलर से हॉरर कॉमेडी तक, थिएटर-ओटीटी पर इस फ्राइडे रिलीज होंगी मलयालम की 5 धांसू फिल्में
ओटीटी
'मिर्जापुर' के बाद क्या अब 'पंचायत' सीरीज पर भी बनेगी फिल्म? 'प्रधान' जी ने बताया सच
'मिर्जापुर' के बाद क्या अब 'पंचायत' सीरीज पर भी बनेगी फिल्म? 'प्रधान' जी ने बताया सच
ओटीटी
Emmy Awards 2026 में भारत की 2 एंट्रीज, वीर दास बने तीसरी बार नॉमिनेशन पाने वाले पहले भारतीय
International Emmy Awards 2026 में भारत की 2 एंट्रीज, वीर दास के शो को तीसरी बार नोमिनेशन
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-कांग्रेस को BJP ने बताया विक्रम बेताल, अखिलेश की रथ यात्रा पर ली चुटकी
सपा-कांग्रेस को BJP ने बताया विक्रम बेताल, अखिलेश की रथ यात्रा पर ली चुटकी
इंडिया
तरुण तेजपाल की याचिका पर गोवा सरकार को SC का नोटिस, 10 साल की सजा को दी है चुनौती
तरुण तेजपाल की याचिका पर गोवा सरकार को SC का नोटिस, 10 साल की सजा को दी है चुनौती
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
क्रिकेट
एशियन गेम्स में बड़ा उलटफेर, नेपाल ने क्रिकेट में अफगानिस्तान को हराया
एशियन गेम्स में बड़ा उलटफेर, नेपाल ने क्रिकेट में अफगानिस्तान को हराया
इंडिया
ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह
ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह
बिहार
ज्ञानेश कुमार को CJP ने दिया अल्टीमेटम, BJP बोली- 'ये चंद भटके…'
ज्ञानेश कुमार को CJP ने दिया अल्टीमेटम, BJP बोली- 'ये चंद भटके…'
Home Tips
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget