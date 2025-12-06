इस वीकेंड OTT पर हॉरर मिलेगा और रोमांस भी, जिन्हें थ्रिलर पसंद है उनके लिए भी बहुत कुछ है

दिसंबर शुरू होते ही अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत कुछ नया आया है. तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिन्दी और इंग्लिश में इस हफ्ते कंटेंट का मिक्स हर तरह के व्यूअर्स के लिए है. थ्रिलर्स, हॉरर, कॉमेडी, रोमांस और फैमिली ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा.

यहां जानिए किस ओटीटी पर क्या खास देखने को मिलेगा आपको.

डर और मस्ती का कॉम्बिनेशन

थामा (प्राइम वीडियो, 2 दिसंबर)- एक जंगल की रहस्यमयी कहानी जिसमें जर्नलिस्ट और मिस्टीरियस महिला का फॉरबिडन लव, सुपरनैचुरल ट्विस्ट के साथ अनफोल्ड होता है. हॉरर और फैंटेसी लवर्स के लिए परफेक्ट है.





घरवाली पेड़वाली (जी 5, 5 दिसंबर) - जीतू पांडे की शादी पेड़ में रहने वाले भूत के साथ फनी और डरावनी सिचुएशन्स में बदल जाती है. ये स्टोरी कॉमेडी और हॉरर का मजेदार कॉम्बो है.

'तमिल में क्राइम और सायकोलॉजिकल थ्रिलर'

कुत्रम पुरिंदवन (सोनी लिव, 5 दिसंबर) - एक पिता की जिंदगी तब बदलती है जब उसका बच्चा गायब हो जाता है. गिल्ट और सीक्रेट्स के बीच जस्टिस पाने की कहानी काफी मजेदार है.

स्टीफन (नेटफ्लिक्स, 5 दिसंबर)- एक सायकोलॉजिस्ट सीरियल किलर की जांच करता है और जैसे‑जैसे कहानी अनफोल्ड होती है वैसे वैसे ही मजा बढ़ता जाता है.





'तेलुगु में रोमांस और सस्पेंस'

ढूलपेट पुलिस स्टेशन (अहा और जिओ हॉटस्टार, 5 दिसंबर)- मेट्रोपॉलिटन थाना की डेली पुलिसिंग और कैओटिक सिचुएशन्स. ये कहानी रियलिस्टिक क्राइम और ड्रामा का परफेक्ट मिक्स है.

द ग्रेट प्री‑वेडिंग शो (जी 5, 5 दिसंबर)- फोटोग्राफर का हाई‑प्रोफाइल शूट खोने के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फ्रैंटिक मोमेंट्स कॉमेडी‑ड्रामा में बदलते हैं.

द गर्लफ्रेंड (नेटफ्लिक्स, 5 दिसंबर)- कॉलेज रोमांस स्लोली ऑब्सेशन में बदलता है और यंग लड़की अपनी आइडेंटिटी रीक्लेम करने की कोशिश करती है.





'मलयालम और कन्नड़ में हॉरर और लाइट‑हार्टेड ड्रामा'

डायस इरे (जिओ हॉटस्टार, 5 दिसंबर)- इस आर्किटेक्ट को लगता है उसके घर में भूत है. पेस्ट इवेंट्स और सायकोलॉजिकल ट्विस्ट इसे थ्रिलिंग बनाते हैं.

अरासय्याना प्रेम प्रसंग (सन नेक्सट, 5 दिसंबर)- प्रिस्ट अरासय्या और कुमारी के बीच रोमांस डेवलप होता है. ओल्ड फ्रेंडशिप्स और कॉमेडी‑ड्रामा का परफेक्ट ब्लेंड है.

'क्यों है ये हफ्ता खास'

इस हफ्ते लगभग 35 नए टाइटल्स आए हैं. हॉरर, थ्रिलर, रोमांस, कॉमेडी, फैंटेसी और डॉक्यूमेंट्री सभी का जॉनर्स का कॉम्बो मौजूद है. मतलब अब हर मूड के व्यूअर्स के लिए ओटीटी का वॉच लिस्ट लंबा और एंटरटेनिंग है.