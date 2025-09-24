Must Watch Series: ये हैं 5 मस्ट वॉच सीरीज, रेटिंग में भी हैं बेस्ट, कहानी जीत लेगी आपका दिल
Must Watch Series: ओटीटी पर आए दिन कोई न कोई वेब सीरीज रिलीज होती रहती है. कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जिनकी कहानी आपका दिल जीत लेती हैं और वो ऑल टाइम फेवरेट बन जाती हैं.
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए दिन कुछ न कुछ रिलीज होता रहता है. कुछ सीरीज लोगों का दिल जीत लेती हैं तो कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाती हैं. कुछ ऐसी भी सीरीज हैं जिनकी कहानी सिंपल होने के बावजूद आपके दिल को छू जाती हैं. ये सिंपल कहानियां ही लोगों पर असर डालती हैं. ओटीटी पर ऐसी कई सीरीज हैं जिन्हें जितनी बार देख लो उतना कम है. इनकी कहानी में दम होने की वजह से इन्हें आईएमडीबी पर तगड़ी रेटिंग मिली है. आइए आपको इन पांच सीरीज के बारे में बताते हैं.
पंचायत
यह सीरीज फुलेरा गांव की कहानी दिखाई गई है. जहां पर शहर से आए सचिवजी लोगों ने परेशान हो जाते हैं. शो में गांव की पॉलिटिक्स और सामाजिक मुद्दों को दिखाया गया है. इसके तीन सीजन आ चुके हैं. ये एमेजन प्राइम पर मौजूद है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 9 है.
कोटा फैक्ट्री
इस सीरीज में कोटा में जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों की कहानी दिखाई गई है. तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स पर कितना प्रेशर होता है इसे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है. इस सीरीज को 9 की रेटिंग मिली है और यह नेटफ्लिक्स पर है.
स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी
हंसल मेहता के डायरेक्शन में बनी स्कैम 1992 में साल 1992 के हुए शेयर बाजार घोटाले के बारे में दिखाया गया है. शो में प्रतीक गांधी लीड रोल में नजर आए हैं और आते ही छा गए. इस सीरीज को 9.3 की रेटिंग मिली है. इसे सोनीलिव पर देख सकते हैं.
एस्पिरेंट्स
टीवीएफ की यह सीरीज यूपीएससी की तैयारी कर रहे दोस्तों की कहानी बताती है. इस सीरीज के 2 सीजन आए और दोनों ने ही लोगों को इंप्रेस किया. यह सीरीज यूट्यूब पर रिलीज हुई थी और इसकी रेटिंग 9.2 है.
गुल्लक
इस सीरीज में एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है जिससे हर कोई जुड़ सकता है. इसके चार सीजन आ चुके हैं और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है.
