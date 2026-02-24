हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी‘ओम शांति शांति शांतिहि’ अब होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज, जानें कब और कहां देख सकेंगे ये मजेदार फिल्म

‘ओम शांति शांति शांतिहि’ अब होगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज, जानें कब और कहां देख सकेंगे ये मजेदार फिल्म

Om Shanti Shanti Shantihi OTT Release: ‘ओम शांति शांति शांतिहि’ फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है. जानें कब और कहां ये फिल्म स्ट्रीम होगी.

By : एबीपी एस्ट्रो डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 07:44 PM (IST)
तेलुगु कॉमेडी फिल्म ‘ओम शांति शांति शांतिहि’ अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. थरुन भास्कर और ईशा रेब्बा स्टारर ये फिल्म 30 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. हालांकि इसकी यूनिक कहानी और ऑर्गेनिक ह्यूमर ने लोगों का ध्यान खींचा जरूर है. अब मेकर्स इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं ताकि ज्यादा लोग फिल्म देख सकें.

डिजिटल रिलीज की डिटेल्स
फिल्म का ओटीटी डेब्यू मार्च के पहले हफ्ते में होने वाला है. जो लोग थिएटर में इसे मिस कर गए थे उनके लिए ये शानदार मौका है. घर बैठे फिल्म एन्जॉय करने का. आहा के X पोस्ट के मुताबिक, फिल्म 4 मार्च 2026 से आहा पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हो जाएगी. आहा गोल्ड सब्सक्राइबर को फिल्म का 24 घंटे पहले एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा जबकि बाकी लोग अगले दिन इसे देख पाएंगे.

कहानी और किरदार
‘ओम शांति शांति शांतिहि’ मलयालम हिट 'जया जया जया जया हे' का तेलुगु रीमेक है. इस फिल्म की कहानी एक युवा महिला के इर्द-गिर्द घूमती है जो पारिवारिक ड्रामा, शादी की उम्मीदों और खुद की पहचान की खोज करती है. थरुन भास्कर ओमकार नायडू का किरदार निभा रहे हैं जबकि ईशा रेब्बा शांति के रोल में हैं. फिल्म में शांति की चुनौतियां और सहनशीलता फिल्म का मेन फोकस हैं. कहानी में कॉमेडी और सामाजिक संदेश का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है.

निर्देशन और प्रोडक्शन
फिल्म का निर्देशन ए.आर. सजीव ने किया है. प्रोड्यूसर स्रुजन याराबोलु, आदित्य पित्ती, विवेक कृष्णानी, अनुप चंद्रशेखरन, सादिक शेख और नवीन सनिवारापु हैं. फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिजाइन भी काफी तारीफ बटोर रही हैं. इसके म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर और कॉमिक टाइमिंग ने फिल्म को और मजेदार बना दिया है.

क्यों है ये फिल्म खास?
फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसका ऑर्गेनिक ह्यूमर और रिलेटेबल फैमिली ड्रामा है. इस फिल्म के जरिए लोग परिवार के मजेदार और भावुक पलों दोनों का आनंद ले सकते हैं. शांति और ओमकार के किरदारों की केमिस्ट्री, पारंपरिक सोच और अपने जीवन के बीच संतुलन ही फिल्म की खासियत है. ये फिल्म सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि सामाजिक मैसेज और मनोरंजन का बेहतरीन मिश्रण भी पेश करती है.

Published at : 24 Feb 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Eesha Rebba Om Shanti Shanti Shantihi Tharun Bhascker
