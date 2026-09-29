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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीपकज त्रिपाठी की 'ओह माय डॉग' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ?

पकज त्रिपाठी की 'ओह माय डॉग' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ?

Ohh My Dog OTT Release Date Confirm: पंकज त्रिपाठी की 'ओह माय डॉग' अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही है. यहां जान सकते हैं कि इसे कहां देख सकेंगे.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 29 Sep 2026 01:53 PM (IST)
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पंकज त्रिपाठी 'ओह माय डॉग' 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर तो खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी लेकिन फैंस को इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार था. फाइनली 'ओह माय डॉग' की डिजिटल डेब्यू की तारीख आ गई है. जानते हैं ये कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करेगी.

'ओह माय डॉग' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
'ओह माय डॉग' को जो लोग थिएटर में नहीं देख पाए वे अब इस इमोशनल फैमिली कॉमेडी-ड्रामा फिल्म  को घर बैठे आराम से देख सकते हैं. दरअसल ये फिल्म 1 अक्टूबर, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी.. फिल्म की डिजिटल रिलीज, 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के दो महीने से भी कम समय बाद हो रही है. नेटफ्लिक्स ने फिल्म का पोस्ट शेयर करते हुए इसकी ओटीटी रिलीज की डेट कंफर्म करते हुए लिखा है, “ ओह माय डॉग, हमारे पास डेट है, नेटफ्लिक्स पर 'ओह माय डॉग' देखें, जो 1 अक्टूबर को रिलीज हो रही है.”

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'ओह माय डॉग' की क्या है कहानी?
'ओह माय डॉग' की कहानी दो टाइमलाइन में चलती है, और दोनों ही कहानियां गायब होने की घटनाओं और इंसानों व कुत्तों के बीच के रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती हैं. फिल्म की कहानी अप्पू और उसके देसी कुत्ते मोमो के बारे में है. जब मोमो एक गेंद का पीछा करते हुए बाहर भाग जाता है और वापस नहीं आता, तो अप्पू और उसकी मां उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं. उनकी खोज उन्हें कुत्तों की तस्करी करने वाले एक गैर-कानूनी रैकेट तक ले जाती है.

दूसरी कहानी बिहार के एक युवा मज़दूर प्रिंस की है, जो गायब हो जाता है. इसके बाद उसका वफ़ादार कुत्ता ऑस्कर अपने मालिक को खोजने के लिए एक अनचाहे सफर पर निकल पड़ता है. 'ओह माय डॉग' असल में प्यार, वफ़ादारी, साथ और लोगों व उनके कुत्तों के बीच के रिश्ते की कहानी है.

'ओह माय डॉग' की कास्ट और क्रू
'ओह माय डॉग' में पंकज त्रिपाठी के साथ माही राय, गीता अग्रवाल शर्मा, राजेश कुमार, पवन मल्होत्रा, सुलक्षणा बरुआ और विजय मिश्रा हैं. माही राय ने अप्पू का किरदार निभाया है, जबकि फिल्म में ऑस्कर और ब्रूनो भी डॉग स्टार्स के तौर पर नज़र आए हैं. खबरों के मुताबिक, फिल्म में 250 से ज़्यादा कुत्तों को दिखाया गया है. फिल्म का निर्देशन अमित राय ने किया है, जिन्होंने पहले ‘OMG 2’ को डायरेक्ट किया था.

 

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Published at : 29 Sep 2026 01:53 PM (IST)
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