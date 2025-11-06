नवंबर 2025 आ गया है, और साथ ही उन बेहतरीन वेबसीरीज के सीक्वल की लिस्ट भी आ गई है जो आपको पूरे महीने बांधे रखेंगी. बदले की भावना और सत्ता के खेल से भरपूर राजनीतिक थ्रिलर से लेकर दूसरे लोकों के राक्षसों से भिड़ंत से भरपूर साइंस-फिक्शन कंटेंट तक, नवंबर में शानदार सीरीज के सीक्वल रिलीज हो रहे हैं. बस आप पॉपकॉर्न का टब तैयार रखें और घर बैठे नवंबर में रिलीज हो के मच अवेटेड सीक्वल को स्ट्रीम करें. उससे पहले यहां पूरी लिस्ट चेक कर लें.

'द फैमिली मैन सीज़न 3'

आपके फेवरेट फैमिली, मनोज बाजपेयी उर्फ ​​श्रीकांत तिवारी, एक बार फिर आपको एंटरटेन करने के लिए ओटीटी पर आ रहे हैं. दरअसल एक्टर की मोस्ट पॉपुलर सीरीज 'द फैमिली मैन' का सीज़न 3 नवंबर के महीने में ओटीटी आ रहा है. ये थ्रिलर एक जासूस की कहानी है जो अपने देश और परिवार को बचाने के बीच संतुलन बनाने की हमेशा से ज़्यादा कोशिश करता है. इसके पिछले दो सीज़न जबरदस्त सक्सेस मिली थी और उम्मीद है कि तीसरा सीजन भी दर्शकों का दिल जीत लेगा. इस बार 'द फैमिली मैन सीज़न 3' में जयदीप अहलावत और निमरत कौर भी मनोज बाजपेयी के इस शो में शामिल हुए हैं. यह 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.





'दिल्ली क्राइम सीज़न 3'

अगर आपको क्राइम थ्रिलर पसंद हैं, तो आपके लिए'दिल्ली क्राइम सीज़न 3' एक बेहतरीन ऑप्शन है. बता दे कि शेफाली शाह एक बार फिर 'दिल्ली क्राइम' के तीसरे सीज़न के साथ डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी के रूप में वापसी कर रही हैं. इस बार वे इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पर्दाफास करती नजर आएंगी. यह कहानी रियल लाइफ की घटनाओँ से इंस्पायर है, जिसकी शुरुआत एक लावारिस बच्चे की खोज से होती है. इस बार सीरीज में हुमा कुरैशी नई खलनायिका के रूप में कलाकारों में शामिल होंगी. आप इस थ्रिल और एक्साइटमेंट से भरी सीरीज को 13 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.





'महारानी सीज़न 4'

हुमा कुरैशी की जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज 'महारानी' का सीजन 4 भी इसी महीने रिलीज़ हो रहा है. इस नए सीज़न में, कहानी ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है, क्योंकि यह बिहार से दिल्ली पहुंच गई है. महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और दिमाग घुमा देने वाली रणनीतियां इस सीज़न के तीन पिलर हैं. हुमा के साथ, कलाकारों में सोहम शाह और अमित सियाल, शार्दुल भारद्वाज और राजेश्वरी सचदेव शामिल हैं. आप इसे 7 नवंबर से सोनी लिव पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





'स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5

'स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5' के साथ इलेवन और उसके गिरोह के रोमांच जारी हैं. यह सीरीज़ तीन अलग-अलग भागों में रिलीज़ होगी, यह पहली बार है जब इस पॉपुलर शो को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा. वॉल्यूम 1 (एपिसोड 1-4) 26 नवंबर, 2025 को आएगा, उसके बाद वॉल्यूम 2 ​​(एपिसोड 5-7) 25 दिसंबर, 2025 को आएगा, और सीजन का आखिरी पार्ट (एपिसोड 8) 1 जनवरी, 2026 को रिलीज किया जाएगा. इस साइंस-फिक्शन नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे.य



