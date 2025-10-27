हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीNovember OTT Releases: नवंबर में ओटीटी पर आ रहीं ये 5 मोस्ट अवेटेड हिंदी फिल्में, लिस्ट में शामिल 2 दमदार सीरीज

November OTT Releases: नवंबर के महीने में थिएटर्स में रिलीज हो चुकीं कई फिल्में ओटीीट पर रिलीज होने वाली हैं. वहीं कुछ मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दस्तक देने वाली हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 27 Oct 2025 09:13 PM (IST)
नवंबर का महीना ओटीटी लवर्स के लिए फुल पैसा वसूल होगा. क्योंकि आने वाले महीने में थिएटर में रिलीज हो चुकी कई फिल्में अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दस्तक देंगी. 'जॉली एलएलबी 3', 'होमबाउंड', 'सनी संस्कारी की तुलसी कमारी' से लेकर 'निशांची' तक ओटीटी पर रिलीज होने जा रही हैं. इतना ही नहीं, दो सीरीज के मोस्ट अवेटेड सीक्वल्स भी डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए तैयार हैं. 

जॉली एलएलबी 3

  • 'जॉली एलएलबी 3' ने सिनेमाघरों में दर्शकों को खूब इंप्रेस किया और अब ये कोर्टरूम ड्रामा ओटीटी पर आ रही है.
  • अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म के डिजिटल राइट्स एक नहीं, बल्कि दो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने खरीदे हैं.
  • ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.
  • दर्शक 14 नवंबर से फिल्म को दोनों प्लेटफॉर्म्स पर एंजॉय कर पाएंगे.

निशांची

  • अनुराग कशयप की गैंगस्टर ड्रामा 'निशांची' भी अब ओटीटी स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है.
  • इस फिल्म से ऐश्वर्य ठाकरे ने बॉलीवुड डेब्यू किया था और अब ये फिल्म प्राइम वीडियो पर आ रही है.
  • ओटीटी प्ले की मानें तो 'निशांची' भी 'जॉली एलएलबी 3' के साथ 14 नवंबर को ओटीटी पर रिलीज होगी.

होमबाउंड

  • फिल्म 'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार है.
  • ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर स्टारर इस फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है.
  • ओटीटी प्ले के मुताबिक 'होमबाउंड' 21 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी

  • दशहरा पर थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' नवंबर में ओटीटी पर आएगी.
  • जाह्नवी कपूर, वरुण धवन, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ की फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
  • ओटीटी प्ले की मानें तो 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 27 नवंबर को ओटीटी स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है.

थिएटर रिलीज फिल्मों के अलावा नवंबर के महीने में कुछ ओरिजिनल ओटीटी शोज भी रिलीज भी होंगे. इनमें फिल्म बारामूला से लेकर वेब सीरीज महारानी सीजन 4 और दिल्ली क्राइम सीजन 3 शामिल हैं.

बारामूला

  • सुपरनैचुरल मिस्ट्री ड्रामा फिल्म 'बारामूला' में मानव कौल डीएसपी रिजवान सैयद के रोल में नजर आएंगे.
  • ये फिल्म 7 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी.
 
 
 
 
 
महारानी सीजन 4

  • हुमा कुरैशी की पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज 'महारानी' के तीनों सीजन को दर्शकों ने खूब पसंद किया.
  • अब 'महारानी सीजन 4' रिलीज के लिए तैयार है. ये सीरीज 7 नवंबर को सोनी लिव पर रिलीज होगी.
 
 
 
 
 
दिल्ली क्राइम सीजन 3

  • क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दिल्ली क्राइम' अपने तीसरे सीजन के साथ लौट रहा है.
  • शेफाली शाह और रसिका दुग्गल स्टारर 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर को स्ट्रीम की जाएगी.
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 27 Oct 2025 09:07 PM (IST)
Jolly Llb 3 Delhi Crime Season 3 Maharani 4 Homebound
