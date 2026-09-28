कभी बीजेपी के स्टार प्रवक्ता रह चुके शहजाद पूनावाला इन दिनों रिएलिटी शो में नज़र आ रहे हैं. स्वरा भास्कर के चलते इस शो में उन्हें खूब फुटेज भी मिल रही है. आपको बताते हैं कि वो कौन हैं और क्या करते हैं? क्या बात हुई कि उन्हें बीजेपी से नाता तोड़ना पड़ा? और आर्थिक तंगी का हवाला देकर बीजेपी छोड़ने के बाद अब वो रिएलिटी शो से कितना कमा रहे हैं.

कौन हैं शहजाद पूनावाला?

शहजाद पूनावाला का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ. उन्होंने कानून यानि Law की पढ़ाई पूरी की और बतौर वकील व सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अपने करियर की शुरुआत की. राजनीति में उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस ज्वाइन किया और पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट बने.

2017 में राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने बगावत की और कांग्रेस से इस्तीफा दिया. इसके बाद BJP में शामिल हुए. वो बीजेपी के स्टार प्रवक्ता बन गए.

'पैसे नहीं हैं' कहकर इस्तीफा

17 अगस्त 2026 को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता और प्रवक्ता पद छोड़ दिया. उन्होंने खुलकर कहा कि राजनीतिक दल सैलरी नहीं देते, सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं.

शहजाद पूनावाला ने बताया था, 'मेरा मकान मालिक मुझे केवल भाजपा का नेता होने के कारण फ्री रेंट नहीं देता. मेरा मकान मालिक कहता है भाई रेंट देना पड़ेगा.'





उन्होंने खुद कहा था, 'जब मैं 2021 में राजनीति में आया और बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना, उससे पहले मैं मीडिया में था. उससे पहले मुझे रेगुलर सैलरी मिलती थी. अगर आप मेरे पुराने वीडियो और बयान देखें, तो मेरा इरादा हमेशा से यही था कि 2024 के चुनावों के बाद राजनीति छोड़ दूंगा और प्राइवेट सेक्टर में वापस चला जाऊंगा, जहां से मैं आया था.'

शहजाद पूनावाला की नेटवर्थ कितनी है?

शहजाद पूनावाला कितना कमाते हैं और उनकी इनकम कहां कहां से होती है, इस बारे में कोई जानकारी पब्लिक में नहीं है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 65 करोड़ रुपये बताई जाती है.

'राइज एंड फॉल 2' शो साइन करने के बाद शहजाद ने खुद कहा था, 'कम से कम अच्छी बात यह है कि अगले 6 हफ्तों तक मुझे घर का रेंट देने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.'

रिएलिटी शो के लिए कितनी फीस ली?

ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस शो के लिए सबसे ज्यादा पैसे गौतम गुलाटी ने लिए हैं. गौतम को 45 लाख हर हफ्ते की फीस मिली है.

शहजाद ने इस शो के लिए कितनी फीस चार्ज की है इसके बारे में अभी ऑफिशियल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.





हालांकि, 2019 में जब उनके बड़े भाई तहसीन पूनावाला 'बिग बॉस 13' में गए थे तब उन्हें हर हफ्ते 21 लाख रुपये की फीस मिली थी.

ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शहजाद को इस रिएलिटी शो के लिए भारी-भरकम रकम मिली होगी.

राइज एंड फॉल 2 में जमकर फुटेज ले रहे

इस शो में उनके साथ स्वरा भास्कर भी हैं जिन्हें वो वैचारिक तौर पर बिल्कुल पसंद नहीं करते. शो में जाने से पहले भी वो खुलकर स्वरा भास्कर का विरोध करते रहे हैं. अब जब दोनों आमने सामने हैं तो खूब तीखी-बहस हो रही है.





शो के पहले एपिसोड में ही स्वरा भास्कर को उन्होंने कहा दिया- अपने पति को चुनाव जिताइए. इसके बाद स्वरा ने उन्हें जमकर सुनाया- स्वरा ने भी तंज कसकते हुए कहा- आपका डूबता पॉलिटिकल करियर यहां से तो नहीं उज्जवल होने वाला.

दोनों की ये बहस शो के होस्ट वीरेंद्र सहवाग भी चुपचाप देखते रहे.

बाद में शो में जब शहजाद पूनावाला का कंटेस्टेंट सिवेत से झगड़ा हुआ और मारपीट हुई तो स्वरा वो झगड़ा छुड़ाती दिखीं. इसी दौरान शहजाद ने ये भी कहा कि स्वरा भास्कर उनकी जानी दुश्मन हैं.