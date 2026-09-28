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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'रेंट देने के पैसे नहीं...' कहकर BJP छोड़ने वाले शहजाद पूनावाला को रिएलिटी शो से कितने करोड़ मिले?

'रेंट देने के पैसे नहीं...' कहकर BJP छोड़ने वाले शहजाद पूनावाला को रिएलिटी शो से कितने करोड़ मिले?

कभी बीजेपी के स्टार प्रवक्ता रह चुके शहजाद पूनावाला इन दिनों रिएलिटी शो में नज़र आ रहे हैं. उन्होंने बीजेपी से ये कहकर नाता तोड़ा था कि उनके पास पैसे नहीं हैं. अब उन्हें रिएलिटी शो कितनी फीस मिल रही है, जानें.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 28 Sep 2026 05:57 PM (IST)
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कभी बीजेपी के स्टार प्रवक्ता रह चुके शहजाद पूनावाला इन दिनों रिएलिटी शो में नज़र आ रहे हैं. स्वरा भास्कर के चलते इस शो में उन्हें खूब फुटेज भी मिल रही है. आपको बताते हैं कि वो कौन हैं और क्या करते हैं? क्या बात हुई कि उन्हें बीजेपी से नाता तोड़ना पड़ा? और आर्थिक तंगी का हवाला देकर बीजेपी छोड़ने के बाद अब वो रिएलिटी शो से कितना कमा रहे हैं.

कौन हैं शहजाद पूनावाला?

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  • शहजाद पूनावाला का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ. उन्होंने कानून यानि Law की पढ़ाई पूरी की और बतौर वकील व सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अपने करियर की शुरुआत की. राजनीति में उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस ज्वाइन किया और पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट बने.
  • 2017 में राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने बगावत की और कांग्रेस से इस्तीफा दिया. इसके बाद BJP में शामिल हुए. वो बीजेपी के स्टार प्रवक्ता बन गए.

'पैसे नहीं हैं' कहकर इस्तीफा

17 अगस्त 2026 को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता और प्रवक्ता पद छोड़ दिया. उन्होंने खुलकर कहा कि राजनीतिक दल सैलरी नहीं देते, सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं. 

शहजाद पूनावाला ने बताया था, 'मेरा मकान मालिक मुझे केवल भाजपा का नेता होने के कारण फ्री रेंट नहीं देता. मेरा मकान मालिक कहता है भाई रेंट देना पड़ेगा.'


रेंट देने के पैसे नहीं...' कहकर BJP छोड़ने वाले शहजाद पूनावाला को रिएलिटी शो से कितने करोड़ मिले?

उन्होंने खुद कहा था, 'जब मैं 2021 में राजनीति में आया और बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना, उससे पहले मैं मीडिया में था. उससे पहले मुझे रेगुलर सैलरी मिलती थी. अगर आप मेरे पुराने वीडियो और बयान देखें, तो मेरा इरादा हमेशा से यही था कि 2024 के चुनावों के बाद राजनीति छोड़ दूंगा और प्राइवेट सेक्टर में वापस चला जाऊंगा, जहां से मैं आया था.'

शहजाद पूनावाला की नेटवर्थ कितनी है?

शहजाद पूनावाला कितना कमाते हैं और उनकी इनकम कहां कहां से होती है, इस बारे में कोई जानकारी पब्लिक में नहीं है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 65 करोड़ रुपये बताई जाती है.

'राइज एंड फॉल 2' शो साइन करने के बाद शहजाद ने खुद कहा था, 'कम से कम अच्छी बात यह है कि अगले 6 हफ्तों तक मुझे घर का रेंट देने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.'

रिएलिटी शो के लिए कितनी फीस ली?

ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस शो के लिए सबसे ज्यादा पैसे गौतम गुलाटी ने लिए हैं. गौतम को 45 लाख हर हफ्ते की फीस मिली है.

शहजाद ने इस शो के लिए कितनी फीस चार्ज की है इसके बारे में अभी ऑफिशियल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.


रेंट देने के पैसे नहीं...' कहकर BJP छोड़ने वाले शहजाद पूनावाला को रिएलिटी शो से कितने करोड़ मिले?

हालांकि, 2019 में जब उनके बड़े भाई तहसीन पूनावाला 'बिग बॉस 13' में गए थे तब उन्हें हर हफ्ते 21 लाख रुपये की फीस मिली थी. 

ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शहजाद को इस रिएलिटी शो के लिए भारी-भरकम रकम मिली होगी.

राइज एंड फॉल 2 में जमकर फुटेज ले रहे

इस शो में उनके साथ स्वरा भास्कर भी हैं जिन्हें वो वैचारिक तौर पर बिल्कुल पसंद नहीं करते. शो में जाने से पहले भी वो खुलकर स्वरा भास्कर का विरोध करते रहे हैं. अब जब दोनों आमने सामने हैं तो खूब तीखी-बहस हो रही है.


रेंट देने के पैसे नहीं...' कहकर BJP छोड़ने वाले शहजाद पूनावाला को रिएलिटी शो से कितने करोड़ मिले?

शो के पहले एपिसोड में ही स्वरा भास्कर को उन्होंने कहा दिया- अपने पति को चुनाव जिताइए. इसके बाद स्वरा ने उन्हें जमकर सुनाया- स्वरा ने भी तंज कसकते हुए कहा- आपका डूबता पॉलिटिकल करियर यहां से तो नहीं उज्जवल होने वाला.

दोनों की ये बहस शो के होस्ट वीरेंद्र सहवाग भी चुपचाप देखते रहे. 

बाद में शो में जब शहजाद पूनावाला का कंटेस्टेंट सिवेत से झगड़ा हुआ और मारपीट हुई तो स्वरा वो झगड़ा छुड़ाती दिखीं. इसी दौरान शहजाद ने ये भी कहा कि स्वरा भास्कर उनकी जानी दुश्मन हैं.

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 28 Sep 2026 05:49 PM (IST)
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