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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीNetflix Trending: इस वीकेंड नेटफ्लिक्स पर गर्दा उड़ा रहीं ये 9 फिल्में-सीरीज

Netflix Trending: इस वीकेंड नेटफ्लिक्स पर गर्दा उड़ा रहीं ये 9 फिल्में-सीरीज

कॉमेडी से लेकर एक्शन, थ्रिलर और रियलिटी शो तक, नेटफ्लिक्स पर इस वक्त कई फिल्में और सीरीज ट्रेंड में हैं. अगर वीकेंड पर कुछ नया देखने का मन है, तो ये 10 मूवीज और वेब सीरीज आपके एंटरटेनमेंट के लिए पर्फेक्ट हो सकती हैं.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 11 Sep 2026 08:43 AM (IST)
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अगर इस वीकेंड घर बैठे कुछ अच्छा देखने का प्लान बना रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि नेटफ्लिक्स पर क्या चलाया जाए, तो  ये स्टोरी पढ़ने के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो सकती है. इस वक्त प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज ट्रेंड कर रही हैं. यानी मूड कॉमेडी का हो, एक्शन देखना हो या फिर कोई थ्रिलर और रियलिटी शो देखना, टॉप 10 में सब मिलेगा.

1. धमाल 4

धमाल 4’ इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. अगर आप भी कॉमेडी फिल्मों के शौकीन हैं तो अजय देवगन और रितेश देशमुख स्टारर इस हिट फिल्म को आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होना चाहिए.  ये फिल्म 2 देशों में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही. इस फ्रेंचाइज़ी के अब तक के सभी सीक्वेंस की कहानी मजेदार रही है और कहानी में जो गड़बड़ - घोटाले हुए हैं, वही इस फिल्म में सबसे ज्यादा हंसी दिलाते हैं. 
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2. गांधारी

दूसरे नंबर पर तापसी पन्नू की ‘गांधारी’ नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है. ये फिल्म कितनी ब्लॉकबस्टर है इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म ओपनिंग वीक में ही 3 रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है. अगर आपको भी ‘पिंक’, ‘बदला’ और ‘हसीना दिलरुबा’ जैसी थ्रिलर फिल्मों में तपसी पन्नू की एक्टिंग पसंद आई और उनका एक्शन अवतार देखने का मन है तो आपको इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए.

ये पिक्चर 3 देशों में नंबर 1 पर तो 26 देशों में टॉप 10 में शामिल है. तापसी पन्नू की यह फिल्म एक मां की कहानी है, जो अपनी बेटी के किडनैप होने के बाद खुद उसे तलाशने निकलती है. इस कहानी को 1 घंटे 57 मिनट में समेटा गया है.


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3. जी.डी.एन.

इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर  तीसरे नंबर पर ‘जी.डी.एन.’  ने अपनी जगह बनाई है. साउथ एक्टर आर. माधवन स्टारर इस फिल्म की कहानी जी. डी. नायडू की लाइफ पर आधारित है. 2 घंटे 24 मिनट की ये फिल्म भारत के अलावा श्रीलंका और यूएई की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है. अगर आपको फिल्म भी देखनी और चाहते हैं कि उससे कुछ नॉलेज भी मिले तो ये बेस्ट फिल्म रहेगी.
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4. कोरियन कनकराजू

नेटफ्लिक्स की इंडिया टॉप 10 लिस्ट में चौथे नंबर पर तेलुगु हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘कोरियन कनकराजू’ शामिल है. नाम सुनकर ही अगर आपको लग रहा है कि कहानी थोड़ी हटके होने वाली है, तो आप गलत नहीं हैं. फिल्म में कनकराजू नाम के एक व्यक्ति के अंदर एक कोरियन आत्मा आ जाती है.

इस फिल्म की कॉमेडी को देखते हुए, नेटफ्लिक्स ने 26 करोड़ में इसके ओटीटी राइट्स खरीदे थे. 2 घंटे 42 मिनट की ये फिल्म उन लोगों को पसंद आएगी जिन्हें रीजनल कॉमेडी पसंद है. अगर आपको बॉलीवुड कॉमेडी नहीं देखनी है तो वरुण तेज और रितिका नायक की ये फिल्म एक बढ़िया च्वाइस है.
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5. अल्फा

पांचवें नंबर पर आलिया भट्ट और शरवरी की ‘अल्फा’ नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है. 'अल्फा' एक्शन पसंद करने वालों के लिए है. बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप रही लेकिन नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म फिलहाल 4 देशों में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है तो वहीं दो हफ्तों से लगातार टॉप 10 की लिस्ट में भी है.

फिल्म में दोनों एक्ट्रेसेज स्पाई एजेंट के रोल में नजर आती हैं और कहानी मिशन के इर्द-गिर्द घूमती है. अगर आपको बड़े स्केल का एक्शन पसंद है, तो ये फिल्म आपकी वीकेंड वॉच लिस्ट का हिस्सा बन सकती है.
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6. इंडियाज गॉट लेटैंट

‘इंडियाज गॉट लेटैंट’ नेटफ्लिक्स पर छठे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है. कुछ ऐसा देखना है जिसके बाद दोस्तों के साथ बहस कर सको तो ये ही आपकी पहली पसंद होनी चाहिए. क्योंकि कंट्रोवर्सी में तो इस शो को महारथ हासिल है. समय रैना के इस शो में ऐसी स्टैंडअप कॉमेडी है, जहां हर लाइन में किसी न किसी की अनएक्सपेक्टेड बेज़्जती होती है. फिल्में और वेब सीरीज देखकर बोर हो चुके हैं, तो ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा.
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7. रॉ

इस बार सातवें नंबर पर रॉ ने जगह बनाई है. रेसलिंग देखने में आपको मजा आता है तो आपको कहीं और जाने की जरुरत नहीं है. ये कोई लिमिटेड सीरीज नहीं है, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक वीकली रेसलिंग शो है, जो हर हफ्ते आता है. इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के बड़े और पॉपुलर रेसलर्स यानी सुपरस्टार्स रिंग में आमने-सामने होते हैं. यहां सिर्फ रेसलिंग मैच ही देखने को नहीं मिलते, बल्कि ड्रामा, राइवलरी, चैलेंज और कई ट्विस्ट भी होते हैं. मतलब अगर तुम्हें एक्शन के साथ रिंग में होने वाले लाइव मुकाबले और एंटरटेनमेंट पसंद है, तो ‘डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ’ ट्राई कर सकते हो.
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8. न्यूटन्स थर्ड लॉ

आठवें नंबर पर ‘न्यूटन्स थर्ड लॉ’ नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में बनी हुई है. ये फिल्म लगातार 2 हफ्तों से टॉप 10 में है और सिर्फ भारत ही नहीं, 7 देशों में टॉप 10 में जगह बना चुकी है. नाम सुनकर अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ साइंस और पढ़ाई वाली फिल्म होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये एक क्राइम थ्रिलर है और इसमें सुमंत और जगपति बाबू मेन रोल में हैं. कहानी को एक्सप्लोर करने के लिए इसे एक मौका जरूर दीजिए. 
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9. कॉकटेल 2

नौवें नंबर पर ‘कॉकटेल 2’ नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है. कृति सेनन, शहीद कपूर और रश्मिका मंदाना की ये फिल्म दिल, दोस्ती और प्यार की स्टोरी है. प्यार दोस्ती के आड़े आ जाता है तो क्या होता है ये इस फिल्म में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है. फिल्म करीब एक महीने से टॉप 10 में बनी हुई है. इस मूवी में रोमांस और ग्लैमर का भरपूर प्रयोग किया गया है. 
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10. द जेंटलमेन

लिस्ट में  'द जेनटलमेन' (The Gentlemen) भी अपनी जगह बनाए हुए है. अगर आपको क्राइम, डार्क ह्यूमर और गैंगस्टर वाली कहानियां पसंद हैं, तो यह सीरीज आपके टेस्ट की हो सकती है. इसकी कहानी में अपराध की दुनिया, पैसा और पावर का खेल देखने को मिलता है.कहानी एडी की है, जिसे विरासत में एक बड़ी प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहां चोरी-छिपे गांजे का पूरा कारोबार चल रहा है. इसमें थियो जेम्स, काया स्कोडेलारियो, डैनियल इंग्स और जियानकार्लो एस्पोसिटो जैसे एक्टर्स हैं. अगर आपको गैंगस्टर, पैसा, चालबाजी और कॉमेडी का मिक्स पसंद है, तो ये सीरीज वीकेंड पर देखने के लिए बढ़िया ऑप्शन है.
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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 11 Sep 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
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