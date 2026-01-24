हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Netflix OTT Releases: नेटफ्लिक्स पर आने वाली है एक से बढ़कर एक फिल्में, जनवरी से फरवरी तक की लिस्ट देख लें

Netflix OTT Releases: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं. जनवरी और फरवरी का महीना ओटीटी लवर्स के लिए बहुत खास होने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 24 Jan 2026 06:41 PM (IST)
आज के समय में लोग सिनेमाघरों से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करते हैं. ओटीटी लवर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में किसी भी फिल्म के सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार रहता है. ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं. नेटफ्लिक्स लवर्स के लिए साल 2026 का जनवरी और फरवरी बहुत खास है. इन दो महीनें कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं. आइए आपको इनकी रिलीज के बारे में बताते हैं.

तेरे इश्क में

धनुष और कृति सेनन की रोमांटिक फिल्म तेरे इश्क में नवंबर के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. आनंद एल रॉय ने अपने डायरेक्शन से एक बार फिर लोगों क इंप्रेस कर दिया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और अब ओटीटी पर भी रिलीज हो गई है. तेरे इश्क में 23 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है.

चैंपियन

टॉलीवुड एक्टर रोशन मेका की हाल ही में पीरियड ड्रामा फिल्म चैंपियन रिलीज हुई थी. इस फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार किया जा रहा था. नेटफ्लिक्स ने फिल्म की ओटीटी रिलीज की अनाउंसमेंट कर दी है. ये फिल्म 29 जनवरी को रिलीज होगी.

धुरंधर

रणवीर सिंह की धुरंधर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. फैंस धुरंधर के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे थे. ये फिल्म 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

अनगनगा ओका राजू

ये एक तेलुगू कॉमेडी फिल्म है. नवीन पोलीशेट्टी और मीनाक्षी चौधरी की ये फिल्म 14 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और एक महीने बाद ही ओटीटी पर दस्तक दे देगी. ये फिल्म 13 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों पर रिलीज हुई थी. धुरंधर की आंधी में कार्तिक और अनन्या की फिल्म परफॉर्म नहीं कर पाई और बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई. सिनेमाघरों के बाद ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 12 फरवरी को रिलीज होगी.

इक्कीस

अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म थी. जिसकी वजह से इसे लेकर लोग बहुत इमोशनल थे. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 26 फरवरी को रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें: Border 2 Box Office Day 2: 'बॉर्डर 2' दूसरे दिन लाई बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, शाम 5 बजे तक कुल कलेक्शन 45 करोड़ के पार

Published at : 24 Jan 2026 06:41 PM (IST)
Champion Ikkis Dhurandhar Netflix OTT Releases
Embed widget