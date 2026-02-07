New On Netflix: 15 से 28 फरवरी तक नेटफ्लिक्स पर एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी! रिलीज होंगी 'कोहरा 2' से 'द नाइट एजेंट 2' तक इतना कुछ
Netflix New Release 15th Feb To 28th Feb: नेटफ्लिक्स पर फरवरी का महीना फुल एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है. प्लेटफॉर्म पर 15 से 28 फरवरी के बीच कई नई फिल्में-सीरीज रिलीज होने वाली हैं.
ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर फरवरी के दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते में कई नए कंटेंट वाली सीरीज और फिल्में रिलीज होने जा रही हैं जो आपको फुल एंटरटेन करेंगी. इनमें कई क्राइम थ्रिलर से लेकर रोमांटिक ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री तक शामिल हैं. तो चलिए यहां 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच रिलीज होने वाली सभी नई फिल्मों और सीरीज की लिस्ट जान लेते हैं ताकि आप इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकें.
कोहरा सीजन 2
सुदीप शर्मा, गुंजित चोपड़ा और डिग्गी सिसोदिया द्वारा बनाई गई क्राइम थ्रिलर पुलिस प्रोसीजरल सीरीज़ के सीक्वल में बरुण सोबती और मोना सिंह एक और मर्डर मिस्ट्री के साथ वापस आ रहे हैं. इस सीरीज़ में सुरविंदर विक्की, हरलीन सेठी, सौरव खुराना, रचेल शेली और मनीष चौधरी भी अहम भूमिकाओं में हैं. पहले सीज़न को मिली सक्सेस के बाद दूसरे सीजन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. कोहरा सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर 11 फरवरी से स्ट्रीम होगी.
लव इज़ ब्लाइंड सीज़न 10
वैलेंटाइन वीक से ठीक पहले, यह डेटिंग रियलिटी शो के दसवें सीज़न को देखने का सही समय है। पहली बार, यह सीरीज़ किसी एक शहर के बजाय पूरे राज्य पर फोकस करती है. इसमें ओहियो के 28 से 38 साल की उम्र के 32 सिंगल लोग शामिल हैं. रियल-लाइफ कपल निक लैचे और वैनेसा लैचे होस्ट के तौर पर वापस आ रहे हैं. ये शो 11 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.
हाउ टू गेट टू हेवन फ्रॉम बेलफास्ट
डेरी गर्ल्स के क्रिएटर की तरफ से एक और डार्क कहानी आ रही है, जिसमें तेज़ ह्यूमर अभी भी बरकरार है. यह लिमिटेड सीरीज़ पुराने दोस्तों के एक ग्रुप की कहानी है जो एक रहस्यमयी मौत की वजह से फिर से एक साथ आते हैं और फिर पुराने राज़ खुलते जाते हैं. पछतावा बना रहता है. यह इस महीने की सबसे दिलचस्प नई सीरीज़ में से एक है. ये नेटफ्लिक्स पर 12 फरवरी को प्रीमियर होगी.
द नाइट एजेंट 3
द नाइट एजेंट का तीसरा सीज़न 3 नेटफ्लिक्स की एक्शन थ्रिलर सीरीज़ है. इसमें में एक्टर गैब्रियल बासो FBI एजेंट पीटर सदरलैंड के रोल में नजर आएंगे. ये मैथ्यू क्विर्क की इसी नाम की किताब पर आधारित है और इस शो, में शॉन रयान क्रिएटर, शोरनर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर शामिल हैं. सीज़न 3 के को-स्टार्स में इंटेलिजेंस ब्रोकर, जैकब मोनरो के रोल में लुईस हर्थम शामिल हैं, साथ ही वापसी करने वाली कास्ट मेंबर अमांडा वॉरेन भी हैं, जो पीटर की हैंडलर कैथरीन वीवर का रोल निभा रही हैं. ये सीरीज 19 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करेगी.
बीइंग गॉर्डन रैमसे
यह सीरीज़ गॉर्डन रैमसे का वह पहलू दिखाती है जो ज़्यादातर लोग कम ही देखते हैं. कम चिल्लाना, ज़्यादा सोचना. वह परिवार, डर और महत्वाकांक्षा के बारे में बात करते हैं. कैमरे उनके पीछे-पीछे चलते हैं जब वह लंदन में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं. खाने के शौकीन इसे पसंद करेंगे, लेकिन यह असल में दबाव और विरासत के बारे में है. इसे नेटफ्लिक्स पर 18 फरवरी से एंजॉय कर सकते हैं .
फॉर्मूला 1 ड्राइव टू सरवाइव सीज़न 8
रेसिंग को बिंज टीवी में बदल देन वाली सीरीज फॉर्मूला 1 ड्राइव टू सरवाइव सीजन 8 से साथ और ज़्यादा राइवलरी, क्रैश और पर्दे के पीछे के ड्रामा के साथ वापस आ रही है. अगर आप इस खेल को सिर्फ़ थोड़ा-बहुत भी फॉलो करते हैं, तो भी आप इसमें आसानी से खिंचे चले जाएंगे. ये नेटफ्लिक्स पर 27 फरवरी को प्रीमियर होगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL