इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर पांच फिल्मों ने गर्दा उड़ाया हुआ है. अगर आप वीकेंड को घर पर मजेदार बनाना की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपक अपनी वॉच लिस्ट में नेटफ्लिक्स की इन टॉप 5 फिल्मों को जरूर शामिल करना चाहिए. इनमें से एक को तो 3.3 करोड़ व्यूज मिले हैं. चलिए यहां जानते हैं नेटफ्लिक्स पर धमाका कर रही ये पांच फिल्में कौन सी हैं?

द व्हिस्पर मैन

नेटफ्लिक्स की इस हफ्ते की टॉप 5 लिस्ट में नंबर 1 की पोजिशन पर द व्हिस्पर मैन काबिज है. इसे अब तक 3.3 करोड़ व्यूज मिल चेक हैं. इस फिल्म में एडम स्कॉट ने टॉम का किरदार निभाया है, जो अपनी पत्नी को खो चुका है और उसके बेटे जेक (एक्स्टन लुका पोर्टो) को भी अगवा कर लिया गया है. एलेक्स नॉर्थ के नॉवेल पर बनी इस फ़िल्म में मिशेल मोनाघन, रॉबर्ट डी नीरो और हैमिश लिंकलेटर भी हैं.





'टर्निंग पॉइंट: जेनरेशन 9/11'

लिस्ट में दूसरे नंबर पर 52 लाख (5.2 मिलियन) व्यूज के साथ 'टर्निंग पॉइंट: जेनरेशन 9/11' है. 9/11 की घटना के पच्चीस साल बाद, यह डॉक्यूमेंट्री दिखाती है कि कैसे एक ही दिन ने अगली जनरेशन को आकार दिया.





द हार्ड कॉर्प्स

द हार्ड कॉर्प्स भी लिस्ट में तीसरे नबर पर है. ये अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है. शेल्डिन लेटिच निर्देशित इस फिल्म में जीन क्लाउड वैन डैम ने लीड रोल प्ले किया है. स्पोटिंग एक्टर्स में राज एडोटी. विविका ए फाक्स और पीटर जेम्स ब्रायंट शामिल हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर 50 लाख व्यूज मिल हैं.





ये भी पढ़ें:-सूर्या की 200 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली 'विश्वनाथ एंड सन्स' OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें?

ग्रांड थेफ्ट ऑटो VI एन एक्सटेंडेड लुक

रॉकस्टार गेम्स ने GTA 6 का गेमप्ले दिखाया, जिसने तेज़ी से दुनिया भर के फ़ैन्स का ध्यान खींचा. बहुत से लोगों ने गेम के विज़ुअल्स, वॉइस एक्टिंग और ओवरऑल फ़िनिशिंग की तारीफ की, जिससे इसके आने वाले रिलीज को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट है. रॉकस्टार गेम्स के 27 मिनट के एक्सटेंडेड लुक को नेटफ्लिक्स पर 44 लाख व्यूज मिल चुके हैं.





श्रेक

श्रेक फेमस ग्रीन ओगर है और ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की हिट मीडिया फ्रैंचाइज़ी का मुख्य किरदार है, जिसकी शुरुआत 2001 की एनिमेटेड फ़िल्म 'श्रेक' से हुई थी, इसे नेटफ्लिक्स पर 43 लाख व्यूज मिले हैं. इसे भी आप अपनी वीकेंड वॉच विस्ट में शामिल कर सकते हैं.





ये भी पढ़ें:-'घमासान' से 'विश्वनाथ एंड सन्स' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हुईं 6 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर करें बिंज वॉच