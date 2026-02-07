2026 नेटफ्लिक्स दर्शकों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस साल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंटरटेनमेंट का पूरा तूफान आने वाला है. साउथ सिनेमा की बड़ी फिल्में, साथ ही हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड रिलीज सब कुछ नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा. एक्शन, रोमांस, थ्रिलर से लेकर फैंटेसी और ड्रामा तक, हर जॉनर के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ खास तैयार किया गया है. ऐसे में 2026 ओटीटी लवर्स के लिए बेहद धमाकेदार साल साबित होने वाला है.
साउथ रिलीज लिस्ट
उस्ताद भगत सिंह
डायरेक्टर हरीश शंकर की एक्शन ड्रामा फिल्म उस्ताद भगत सिंह, जिसमें पवन कल्याण, श्रीलीला और राशि खन्ना समेत कई कलाकार नजर आएंगे, अप्रैल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है. हालांकि, इसकी सटीक रिलीज डेट का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.
आकाशम लो ओका तारा
पवन साधिनेनी के निर्देशन में बनी दुलकर सलमान स्टारर इस फिल्म में एक्टर के साथ सत्विका वीरावल्ली नजर आएंगी. यह फिल्म मार्च 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है. थिएटर रिलीज के बाद यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी.
द पैराडाइज
फिल्म द पैराडाइज़ में नानी और राघव जुयाल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 26 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. थिएटर रन के बाद यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी, जहां इसे तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में देखा जा सकेगा.
कारा
विग्नेश राजा के निर्देशन में बनी फिल्म कारा में धनुष मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म फरवरी 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. थिएटर रिलीज के बाद कारा नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी, जहां यह तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में अवेलेबल होगी.
हॉलीवुड रिलीज लिस्ट
नार्निया: द मैजिशियन नेफ्यू
2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही नार्निया: द मैजिशियन’s नेफ्यू का निर्देशन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्ममेकर ग्रेटा गर्विग ने किया है. फिल्म पहले 26 नवंबर को IMAX थिएटर्स में रिलीज होगी और इसके बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी. यह फैमिली और फैंटेसी लवर्स के लिए परफेक्ट क्रिसमस वॉच मानी जा रही है.
एनोला होम्स 3
स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद मिली बॉबी ब्राउन एक बार फिर डिटेक्टिव एनोला होम्स 3 में एनोला के किरदार में नजर आएंगी, जहां इस बार कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी और रोमांचक होगी. फिल्म की सटीक रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन यह समर 2026 में रिलीज होने वाली है.
रिमार्केबली ब्राइट क्रीचर्स
नेटफ्लिक्स एक और इमोशनल कहानी लेकर आ रहा है.बेस्टसेलिंग नॉवेल रिमार्केबली ब्राइट क्रीचर्स पर बेस्ड इस मिस्ट्री ड्रामा फिल्म में सैली फील्ड लीड रोल में नजर आएंगी. फिल्म 8 मई को रिलीज होगी और इमोशनल व हार्टवॉर्मिंग स्टोरी पसंद करने वालों के लिए खास होने वाली है.
लेडीज फर्स्ट
कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए लेडीज फर्स्ट एक मजेदार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी. इसमें साचा बैरन कोहेन और रोज़ामंड पाइक मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म मई 2026 में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की उम्मीद है.