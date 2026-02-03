नेटफ्लिक्स की 'फैमिली बिजनेस' सीरीज का टीजर हुआ रिलीज, 7 साल बाद वापसी कर रही हैं रिया चक्रवर्ती
Family Buisness Teaser: नेटफ्लिक्स पर आने वाली सीरीज 'फैमिली बिजनेस' का पहला टीजर रिलीज कर दिया गया है. ये मल्टीस्टारर सीरीज काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है.
नेटफ्लिक्स की आने वाली सीरीज फैमिली बिजनेस का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज हो चुका है और आते ही सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आ गया है. विजय वर्मा और अनिल कपूर के लीड रोल वाली ये सीरीज परिवार, पावर और महत्वाकांक्षा की कहानी दिखाने वाली है. टीजर में रिया चक्रवर्ती की भी झलक देखने को मिली, जो 7 साल बाद एक्टिंग में वापसी कर रही हैं. उनकी मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा है और इस तरह से वो टीजर का सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा बन गई हैं.
टीजर में क्या है?
टीजर में देखने को मिल रहा है कि ये एक पारिवरिक ड्रामा से ज्यादा एक पावरफुल सीरीज, सपने और जिद की कहानी है. ये एक पिता और बेटे की कहानी है, जो अपने पारिवारिक बिजनेज के लिए एक दूसरे के ही खिलाफ हो जाते हैं. सीरीज में अनिल कपूर पिता के किरदार में हैं और विजय वर्मा उनके बेटे के किरदार में हैं. इसके अलावा इस सीरीज में रिया चक्रवर्ती के साथ ही 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस मधु का भी कमबैक है. यहां देखें टीजर:
रिया के फैंस हुए खुश
सीरीज के टीजर को देख रिया चक्रवर्ती के फैंस एक्ट्रेस के लुक को देखकर काफी खुश हो गए. तो वहीं कई फैंस उनकी वापसी को लेकर खुश नजर आए. टीजर पर लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा, 'वेलकम बैक रिया', एक अन्य यूजर ने लिखा, '7 साल बाद और वो एक्टिंग में वापस आ गईं, ये बहुत पावरफुल फील होता है'. रिया चक्रवर्ती की फैमिली बिजनेस के जरिए वापसी ने साफतौर पर दर्शकों के दिलों को छू लिया है, और टीजर को एक ऐसा पल बना दिया है जिसे सबने मिलकर सेलिब्रेट और महसूस किया.
कब और कहां रिलीज होगी सीरीज
ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. हालांकि सीरीज कब रिलीज होगी इस बारे में फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है. लेकिन ये पक्का है कि सीरीज नेटफ्लिकस पर रिलीज होगी. इस सीरीज का निर्देशन हंसल मेहता ने किया है और इसकी स्टारकास्ट में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें हम जानते हैं. इसमें अपरा मेहता, मधु. रिया चक्रवर्ती, रोहन मेहरा, कंवलजीत, नंदीश संधु जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं.
