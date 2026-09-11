नेटफ्लिक्स अपनी नई कॉमेडी लाइन-अप के साथ दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है. 'हर टाइप का फनी' थीम के जरिए प्लेटफॉर्म ने कॉमेडी की अलग-अलग तरह की कहानियों और शोज को एक साथ लाने का ऐलान किया है. इसमें फिल्में, स्टैंड-अप स्पेशल, पॉपुलर शोज के नए सीजन और अनस्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा.

धमाल 4

'धमाल 4' इस साल थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशद वारसी जैसे कलाकारों से सजी है. फिल्म की कहानी एक छिपे हुए खजाने की तलाश पर बेस्ड है. पिछली फिल्मों में जहां खजाना बड़े 'W' के नीचे था, इस बार 'M' के नीचे छिपे 50 करोड़ रुपये के खजाने को ढूंढना होता है.

चुंबक

'चुंबक' मुंबई के एक मोहल्ले में रहने वाले पांच परिवारों की कहानी है. ये परिवार सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि एक-दूसरे की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी बन चुके हैं. साथ रहते हुए वे अलग-अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं और एक-दूसरे को सलाह, मदद और अपनी राय देने के साथ कई मजेदार पल भी शेयर करते हैं. इसमें नीना गुप्ता, देवेन भोजानी, अर्जुन बिजलानी, जैसे कलाकार लीड रोल में हैं.

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पापा यार

जाकिर खान का 'पापा यार' पिता और बच्चे के बदलते रिश्ते पर बेस्ड है. अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, किस्सों और मजाकिया अंदाज के जरिए जाकिर बताते हैं कि कैसे समय के साथ एक पिता सिर्फ डांटने या समझाने वाले शख्स के बजाय एक ऐसे इंसान के तौर पर नजर आने लगता है, जिसके अपने सपने, डर, कमियां और अनुभव होते हैं. ये शो नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को रिलीज होगा.

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द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 5

कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' अपने चार सीजन की सफलता के बाद पांचवें सीजन के साथ लौट रहा है. नए सीजन में भी दर्शकों को सेलेब्स के साथ मजेदार बातचीत, अचानक होने वाले मजेदार पल और खूब सारी कॉमेडी देखने को मिलेगी.

होएमोनल

'होएमोनल' में सुमुखी सुरेश स्टैंड-अप कॉमेडी के जरिए सेहत, सिंगलहुड, मुश्किलों से लड़ने और समाज से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखती हैं.

ढिंढोरा सीजन 2

भुवन बाम 'ढिंढोरा' के दूसरे सीजन के साथ एक बार फिर लौट रहे हैं. नए सीजन में अजीबोगरीब परिवार और टीटू मामा की कहानी आगे बढ़ेगी. इस बार भी घमंड, घबराहट और बिना सोचे-समझे बनाए गए प्लान्स के बीच टीटू मामा खुद को एक के बाद एक मुसीबत में फंसता हुआ पाएंगे.

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