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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीपाकिस्तान में छाई हुमा कुरैशी की फिल्म, नेटफ्लिक्स पर 'बेबी डू डाई डू' बनी नंबर 1

पाकिस्तान में छाई हुमा कुरैशी की फिल्म, नेटफ्लिक्स पर 'बेबी डू डाई डू' बनी नंबर 1

एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की फिल्म 'बेबी डू डाई डू' थिएटर में रिलीज होने के बाद फ्लॉप साबित हुई थी. वहीं अब ये फिल्म पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Oct 2026 08:27 PM (IST)
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एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की फिल्म 'बेबी डू डाई डू' 3 जुलाई 2026 को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को लेकर रिलीज से पहले काफी चर्चा थी, लेकिन सिनेमाघरों में आने के बाद इसे दर्शकों का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. 'बेबी डू डाई डू' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई.

थिएटर के बाद फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया. वहीं ओटीटी पर ये फिल्म खूब देखी जा रही है.

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पाकिस्तान में छाई हुमा कुरैशी की फिल्म
'बेबी डू डाई डू' को 23 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर  रिलीज किया गया था और ये  पाकिस्तान में छा गई है. फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. हुमा कुरैशी की ये फिल्म पाकिस्तान की नेटफ्लिक्स टॉप 10 ट्रे्डिंग लिस्ट में एक वीक से नंबर 1 पर अपनी जगह बनाए हुए है.

पाकिस्तान में छाई हुमा कुरैशी की फिल्म, नेटफ्लिक्स पर 'बेबी डू डाई डू' बनी नंबर 1

इसने 'लस्ट ल्टोरीज 3', 'इरुमुडी' और 'धमाल 4' जैसी और भी कई फिल्मों को पछाड़ नंबर 1 पर कब्जा किया है.

पाकिस्तान में छाई हुमा कुरैशी की फिल्म, नेटफ्लिक्स पर 'बेबी डू डाई डू' बनी नंबर 1

'बेबी डू डाई डू' की कहानी 
'बेबी डू डाई डू' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. ये फिल्म बेबी कर्मकार (हुमा कुरैशी) नाम की एक बोल और सुन न सकने वाली लड़की की कहानी है, जो मुंबई के अंडरवर्ड के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में काम करती है. 

इस खामोश जिंदगी के पीछे उसका मकसद अपने बचपन में मारी गई बहन की मौत का बदला लेना होता है. 2 घंटे 5 मिनट की इस फिल्म के सस्पेंस भी है, जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगा. 

 
 
 
 
 
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फिल्म की कास्ट
फिल्म में हुमा कुरैशी के अलावा सिकंदर खेर, चंकी पांडे और रचित सिंह जैसे कलाकार भी हैं. imdb पर 'बेबी डू डाई डू' को 10 में से 5.9  की रेटिंग मिली है.

हुमा कुरैशी का वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो हुमा कुरैशी हालिया रिलीज फिल्म पूजा मेरी जान में आ रही हैं, जो 2 अक्टूबर को जी5 पर रिलीज हुई है. फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर भी लीड रोल में हैं.

 
 
 
 
 
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ससे पहले वो यश की फिल्म 'टॉक्सिक' में भी नजर आई थी. फिल्म को थिएटर्स में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 04 Oct 2026 08:27 PM (IST)
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