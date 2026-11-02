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एक्शन से रोमांस और थ्रिलर तक, दिवाली वीकेंड पर घर बैठे ओटीटी पर फ्री में देख डालिए ये 7 धमाकेदार फिल्में

इस दिवाली पर आप घर बैठे ओटीटी पर एक्शन, थ्रिलर और रोमांटिक फिल्मों का फ्री में लुत्फ ले सकते हैं. हम आपके लिए इस आर्टिकल में 7 ऐसी ही फिल्में लेकर आए हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 02 Nov 2026 09:05 PM (IST)
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दिवाली वीकेंड पर हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. अगर आप भी दिवाली के वीकेंड पर घर बैठे फ्री में एक्शन, रोमांटिक और थ्रिलर फिल्मों का लुत्फ लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. यहां हम आपको MX प्लेयर पर मौजदू 7 ऐसी ही फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जो आपका भरपूर एंटरटेनमेंट करने वाली है.

'औरों में कहां दम था'

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अजय देवगन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'औरों में कहां दम था' साल 2024 में रिलीज हुई थी. नीरज पांडे द्वारा डायरेक्ट की गई इस मूवी में उनके साथ शांतनु माहेश्वरी, साई मांजरेकर, तब्बू, जिमी शेरगिल, पुष्पेंद्र सिंह जैसे कलाकार भी हैं. अजय का किरदार एक हत्या के केस में फंस जाता है और कहानी नया मोड़ ले लेती है.

'रायन'

तमिल सुपरस्टार धनुष की फिल्म 'रायन' जुलाई 2024 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और दर्शकों द्वारा काफी पसंद की गई. धनुष का किरदार अपने परिवार को मुश्किल हालातों से बचाते हुए संघर्ष करते दिखाया गया है. 

'चंदू चैंपियन'

मशहूर अभिनेता कार्तिक आर्यन की फिल्म 'चंदू चैंपियन' भी साल 2024 में ही रिलीज हुई थी. ये स्पोर्ट्स एक्शन मूवी भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर के जीवन पर बेस्ड है.

'वेट्टैयन'

'वेट्टैयन' तमिल सुपरस्टर रजनीकांत और बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन की फिल्म है. इस एक्शन ड्रामा मूवी को टी. जे. ज्ञानवेल ने डायरेक्ट किया था. 

'रिवाज'

साल 2025 की फिल्म 'रिवाज' की कहनी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है जो तीन तलाक और अन्य धार्मिक कुरीतियों को फेस करती हैं. इसमें मिथुन चक्रवर्ती, मायरा सरीन, अनीता राज, आफताब शिवदासानी, जया प्रदा और ज़ाकिर हुसैन जैसे कलाकार हैं.

'706'

फिल्म '706' दिव्या दत्ता और अतुल कुलकर्णी की मुख्य भूमिका वाली एक हॉरर और सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म है. इसमें एक डॉक्टर के गायब होने और उसके बाद होने वाली अजीब और सस्पेंस भरी घटनाएं दिखाई गई हैं.

'फायर्ड'

सजीत वॉरियर के डायरेक्शन में बनी 'फायर्ड' एक हॉरर फिल्म है. 2010 की इस मूवी में राहुल बोस ने अहम किरदार निभाया है. उनके साथ मिलित्ज़ा रैडमिलोविक, दिनेश लांबा, नास्सर अब्दुल्ला, जोलियन डिक्सन, पॉल लैवर्स, वैनेसा लाम और जूली लियोनार्ड आदि ने काम किया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn
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