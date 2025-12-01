हॉलीवुड लवर हैं तो OTT पर जरूर देखें ये क्लासिक फिल्में, बार-बार देखने का करेगा दिल

हॉलीवुड फिल्मों का इंडिया में भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है. एक्शन से लेकर रोमांटिक और साई फाई फिल्मों के जरिए हॉलीवुड कई जबरदस्त कंटेंट दुनियाभर में पेश कर चुका है. लेकिन आज नजर डालेंगे हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन एज पर जहां इन क्लासिक मूवीज का निर्माण किया गया. ये फिल्में अब अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही हैं.

1. द विजार्ड ऑफ ओज

हॉलीवुड की ये फिल्म 1939 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कहानी न जाने कितने दशकों से ऑडियंस के दिल में जगह बना रही है. फिल्म का प्लॉट तब शुरू होता है जब एक फार्म गर्ल गलती से ओज की दुनिया में पहुंच जाती है. अपने दुनिया में वापस लौटने के लिए उसे कई चुड़ैलो का सामना करना पड़ता है. इतना ही नहीं अपनी घर वापसी में वो एक बोलने वाले शेर, एक स्केर क्रो और टिन मैन से दोस्ती करती है. इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में जूडी गारलैंड, फ्रैंक मॉर्गन, रे बोलगर, जैक हेली और बर्ट लह्र शामिल हैं. प्राइम वीडियो पर ये फिल्म आप देख सकते हैं.

2. मिस्टर स्मिथ गोज तो वॉशिंगटन

हॉलीवुड की ये फिल्म 1939 में रिलीज हुई. कहानी एक सिद्धांत वादी शख्स के इर्द–गिर्द घूमती है जो यूएस के पॉलिटिशियन के बचाव के लिए वॉशिंगटन भेजा जाता है. अपने जमाने में ये एक पावर पैक्ड फिल्म थी जिसमें जीन आर्थर, जेम्स स्टीवर्ट और क्लाउड रेन्स जैसे स्टार्स को देखा गया. फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.

3. सिटीजन केन

ये एक अमीर जर्नलिस्ट की कहानी है. उसे एक मिशन पर भेजा जाता है जहां उसे केन नाम के एक शख्स के बारे में पता लगाने का काम सौंपा जाता है. इसमें ऑर्सन वेल्स ने मुख्य भूमिका निभाई है. वहीं जोसेफ कॉटन, डोरोथी कॉमिंगोर, और एवरेट स्लोएन जैसे एक्टर्स को भी फिल्म में देखा गया है. प्राइम वीडियो पर ये फिल्म अवेलेबल है.

4. अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ

1946 में रिलीज हुई फिल्म किसी मास्टरपीस से कम नहीं. ये एक ब्रिटिश फैंटेसी फिल्म है जिसकी कहानी सेकंड वर्ल्ड वॉर पर बेस्ड है. फिल्म में डेविड निवेन, किम हंटर, रोजर लिवेसी और रेमंड मैसी ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है. ये फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

5. द ट्रेजर ऑफ द सिएरा माद्रे

ये एक अमेरिकन–मेक्सिकन एडवेंचर फिल्म है. इसमें तीन शख्स के बारे में दिखाया गया है जो गोल्ड की तलाश में हड़ताल करते हैं. सोने की लालच उन्हें धीरे–धीरे करप्ट बना देता है. स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें हम्फ्री बोगार्ट, वाल्टर हस्टन, और टिम होल्ट शामिल हैं. प्राइम वीडियो पर ये हॉलीवुड अवेलेबल है.

6. ऑन द वॉटरफ्रंट

1954 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी को मेकर्स ने बहुत अच्छे से दर्शकों के सामने पेश किया था. इस क्लासिक फिल्म के विजुअल और कैरेक्टर्स को बेहतरीन तरीके से सिनेमाइ पर्दे पर उतारा गया है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

7. ऑल दैट हेवन अलाउज

1955 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी एक विधवा के इर्द–गिर्द घूमती है. ये अपने पड़ोसी से मिलती है और दोनों के बीच प्यार पनपना शुरू हो जाता है. समाज के बेड़ियों के खिलाफ जा कर कैसे ये अपना जीवन बिताते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग है. फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.