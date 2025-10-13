हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
OTT पर नंबर 1 बनी 'वॉर 2', 'कुली'-'महावतार नरसिम्हा' को छोड़ा पीछे, अजय देवगन का भी जलवा कायम

OTT पर नंबर 1 बनी 'वॉर 2', 'कुली'-'महावतार नरसिम्हा' को छोड़ा पीछे, अजय देवगन का भी जलवा कायम

Most Watched Films On Ott: ओटीटी पर हर हफ्ते की तरह इस बार भी कई फिल्मों ने दस्तक दिया. आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्होंने व्यूज के मामले में सभी को पीछे छोड़ दिया. देखिए लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Oct 2025 08:16 PM (IST)
बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों का आना-जाना लगा हुआ है. जिन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला उनमें से कई फिल्मों ने ओटीटी पर इतिहास रच दिया है.

आइए जानते हैं कि ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर किन फिल्मों का रहा दबदबा.

ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जानें वाली फिल्म 

1. वॉर 2
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई. रिलीज के पहले इसको लेकर काफी बज था. लेकिन थिएटर्स में दस्तक देने के बाद फिल्म को ऑडियंस का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. लेकिन ओटीटी पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ. बीते 1 हफ्ते में इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 3.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
2. कुली 
रजनीकांत की इस सुपरहिट फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार सभी को बेसब्री से था. जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो इसको वॉर के साथ महाक्लैश का सामना भी करना पड़ा. जिसमें रजनीकांत के हिस्से में बाजी आई. लेकिन ओटीटी में ये दांव उल्टा पड़ गया और रजनीकांत की मूवी ने ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने फिल्मों की लिस्ट में दूसरा स्थान प्राप्त किया. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को 2.6 मिलियन व्यूज मिले हैं.
3. सन ऑफ सरदार
अजय देवगन की फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.  इस साल 1 अगस्त को ये फिल्म पर्दे पर रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की स्थिति ठीक नहीं रही लेकिन ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों की लिस्ट में इसने तीसरा पोजीशन हासिल किया है. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार इस मल्टीस्टारर फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 2 मिलियन व्यूज मिले हैं.
4. महावतार नरसिम्हा 
अश्विन कुमार की इस एनिमेटेड फिल्म का दबदबा अभी भी बना हुआ है. भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानी को इस फिल्म के जरिए पेश किया गया. थिएटर्स के साथ–साथ दर्शकों ने इसे ओटीटी पर भी जमकर प्यार दिया. भक्त प्रह्लाद और भगवान नरसिम्हा की कहानी ने सभी के दिल को छू लिया है. नेटफ्लिक्स पर इसे 1.5 मिलियन लोगों ने इस हफ्ते देखा है.
5. मद्रासी
शिवकर्तिकेयन और विद्युत जामवाल की इस फिल्म को ओटीटी पर दर्शकों ने खूब प्यार दिया. लेकिन इस हफ्ते सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों की लिस्ट इसे पांचवां स्थान मिला है. ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक प्राइम वीडियो पर फिल्म को 1.4 मिलियन व्यूज मिले हैं.
Published at : 13 Oct 2025 08:16 PM (IST)
Coolie Son Of Sardar 2 War 2
