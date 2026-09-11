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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी140 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'मिर्जापुर द मूवी' OTT पर कब और कहां मचाएंगी भौकाल? जानें- डिटेल्स

140 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'मिर्जापुर द मूवी' OTT पर कब और कहां मचाएंगी भौकाल? जानें- डिटेल्स

'मिर्जापुर द मूवी' सिनेमाघरों में बवाल काट रही है और हर दिन करोड़ों कमा रही है. वहीं अब इस फिल्म की ओटीटी रिलीज की डिटेल्स भी आ गई हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 11 Sep 2026 11:38 AM (IST)
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'मिर्जापुर द मूवी' सिनेमाघरों में 4 सितंबर को रिलीज हुई थी. तब से दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है. ये क्राइम थ्रिलर बॉक्स ऑफिस पर भौकाल मचा रही है और छप्परफाड़ कमाई कर रही है. इन सबके बीच फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज की डिटेल्स जानने के लिए भी बेताब हैं. तो चलिए यहां हम आपको बताते हैं कि ये फिल्म ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?  

'मिर्जापुर द मूवी' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?  
जीक्यू इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो दर्शक 'मिर्जापुर द मूवी'  डिजिटल रिलीज का इंतजार कर रहे हैं वे इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकगें. बता दें कि ओरिजिनल सीरीज भी प्राइम वीडियो पर ही रिलीज ही थीं. हालांकि, मेकर्स या स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से अभी तक 'मिर्जापुर द मूवी' की ओटीटी  रिलीज की कोई ऑफिशियल डेट अनआंस नहीं की गई है.

यह फिल्म फ्रैंचाइजी के लिए एक बड़ा बदलाव है क्योंकि यह स्ट्रीमिंग स्क्रीन से सिनेमाघरों तक पहुंच गई है. ओरिजिनल मिर्जापुर सीरीज नवंबर 2018 में शुरू हुई थी और तीन सीजन में इसने काफी पॉपुलैरिटी बटोरी ​​कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना जैसे किरदार शो की पहचान बन गए थे, और उनकी वापसी इस फिल्म के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही है.

 

 
 
 
 
 
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'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'मिर्जापुर द मूवी' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो गया है. सैकनिल्क के मुताबिक रिलीज के सातवें दिन, 'मिर्जापुर द मूवी' ने 10.55 करोड़ की नेट कमाई की. इससे भारत में इसकी 7 दिनों की नेट कमाई 148.45 करोड़ हो गई है जबकि ग्रॉस कमाई कुल 176.94 करोड़ पहुंच गई है.

विदेशों में, फिल्म ने सातवें दिन 2.50 करोड़ कमाए, जिससे ओवरसीज में इसका  कुल ग्रॉस कलेक्शन 35.50 करोड़ हो गया है. वहीं वर्ल्डवाइड इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 212.44 करोड़ हुआ है. 

ये भी पढ़ें:-आ गया 'हैवान' का फर्स्ट रिव्यू, अक्षय कुमार की दमदार एक्टिंग

'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में
बता दें कि 'मिर्जापुर द मूवी' को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है.ओरिजिनल सीरीज बनाने वाले पुनीत कृष्णा ने ही इस फिल्म की कहानी लिखी है.इस फिल्म में फ्रैंचाइजी के अहम किरदारों की वापसी हुई है. इनमें पंकज त्रिपाठी 'कालीन भैया' के रोल में लौट हैं जबकि अली फजल ने 'गुड्डू पंडित' के तौर पर वापसी की है और दिव्येंदु 'मुन्ना' के रोल में वापस आए हैं.

फिल्म में रसिका दुग्गल, अभिषेक बनर्जी, श्वेता त्रिपाठी, कुलभूषण खरबंदा सहित कई और कलाकारों ने भी अपने अपने किरदारों में कमबैक किया है जबकि जितेंद्र कुमार, रवि किशन और सोनल चौहान की फिल्म में नई एंट्री हुई है. 

ये भी पढ़ें:-बॉक्स ऑफिस पर 'मिर्जापुर द मूवी' का कब्जा, जानें- 7 दिनों में कितना कमा डाला प्रॉफिट

Published at : 11 Sep 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
मिर्जापुर: द फिल्म
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