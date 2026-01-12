'मस्ती 4' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?

'मस्ती' फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त में एक बार फिर रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी नजर आई थी. हालांकि यह एडल्ट कॉमेडी फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही, लेकिन अब यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है. जानते हैं ये फिल्म ओटीटी पर कब और कहां आएगी.

'मस्ती 4' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

'मस्ती 4' थिएटर्स में कोई कमाल नहीं कर पाई थी. हालांकि फैंस इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कॉमेडी फिल्म Zee5 पर देखने के लिए अवेलेबल होगी. दर्शक 16 जनवरी, 2026 से अपने घर बैठे आराम से ये फिल्म देख सकते हैं. जिन लोगों के पास जी5 का सब्सक्रिप्शन है, वे इस एडल्ट कॉमेडी फिल्म को फ्री में एंजॉय कर सकेंगे.

'मस्ती 4' के बारे में

मिलाप मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, नरगिस फाखरी, रूही सिंह, श्रेया शर्मा, शाद रंधावा, नतालिया जानोसजेक, तारा सुमनेर और एलनाज नोरौजी हैं. मीट ब्रदर्स और संजीव-दर्शन ने इस फिल्म का म्यूजिक तैयार किया था. दानिश सबरी, मेलो डी, संजीव चतुर्वेदी और मीट ब्रदर्स ने गानों के बोल लिखे थे. ये गाने दर्शकों पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए. बता दें कि ये फिल्म 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि फिल्म मेकर्स इस फिल्म से बड़े पर्दे पर एडल्ट कॉमेडी जॉनर को रिवाइव करने में असफल साबित हुए. दरअसल कमजोर कहानी के कारण ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई.

'मस्ती 4' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'मस्ती 4' ने बॉक्स ऑफिस पर 15.14 करोड़ रुपये कमाए थे. जबकि फिल्म का अनुमानित बजट 40 करोड़ रुपये था. इसी के साथ ये फिल्म अपनी आधी लागत भी वसूल नहीं कर पाई थी.वहीं बता दें कि 'मस्ती' 2004 में रिलीज हुई थी, जिसके बाद 2013 में 'ग्रैंड मस्ती' और 2016 में 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' रिलीज हुई थी.