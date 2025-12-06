राज और डीके की स्पाई एक्शन थ्रिलर सीरीज 'द फैमिली मैन' के नए सीजन को लेकर जबरदस्त हाइप बना था. फाइनली जब इस सीरीज ने ओटीटी पर दस्तक दी तो पूरी लाइमलाइट इसने अपने नाम कर ली. फैंस को लंबा इंतजार करवाने के बाद मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के कैरेक्टर में लौटे और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. नतीजा ये हुआ कि 'द फैमिली मैन' सीजन 3 अपने रिलीज के पहले हफ्ते इस साल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई.

व्यूअरशिप के मामले में तोड़ दिया सबका रिकॉर्ड

21 नवंबर 2025 को मनोज बाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी के रोल में वापसी की. चार सालों के लंबे इंतजार के बाद फैंस को फाइनली उनकी मोस्ट अवेटेड सीरीज देखने का मौका मिला. प्राइम वीडियो पर ये स्पाई एक्शन सीरीज रिलीज हुई और देखते ही देखते इसने अपनी दमदार स्टोरीटेलिंग से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के पहले हफ्ते 'द फैमिली मैन' की तीसरी किस्त ने इंडिया में 96% व्यूवरशिप अपने नाम की. यहां तक कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और अरब में ट्रेंडिंग लिस्ट के टॉप 5 में अपनी जगह बनाई. सीरीज ने व्यूवरशिप के मामले में अपने पिछले दो सीजन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

प्राइम वीडियो के डायरेक्टर ने की मेकर्स की सराहना

निखिल मधोक जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो के डायरेक्टर और हेड हैं उन्होंने भी 'द फैमिली मैन' के मेकर्स की जमकर सराहना की है. न्यूज पोर्टल वैरायटी से बातचीत के दौरान प्राइम वीडियो के डायरेक्टर ने बताया कि स्टारकास्ट के दमदार परफॉर्मेंस, इंगेजिंग स्टोरीलाइन के साथ राज और डीके की गजब की स्टोरीटेलिंग ने ऑडियंस का दिल जीत लिया है. यही वजह है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में 'द फैमिली मैन' सीजन 3 को इतना प्यार मिल रहा है.

'द फैमिली मैन' सीजन की कहानी और स्टारकास्ट

2019 में रिलीज हुई ये स्पाई एक्शन सीरीज 'द फैमिली मैन' हमेशा से ही दर्शकों की फेवरेट रही है. लगातार अपने गजब की कहानी और किरदारों से मनोज बाजपेयी की ये सीरीज ऑडियंस को इंप्रेस करने में लगी हुई है. सीजन 3 इसी साल 21 नवंबर को ओटीटी पर रिलीज हुई जहां पुराने स्टारकास्ट के साथ निम्रत कौर और जयदीप अहलावत को बतौर विलेन देखा गया.

हालांकि दर्शकों ने उनके परफॉर्मेंस की भी खूब सराहना की. लेटेस्ट सीजन में श्रीकांत तिवारी को आप नॉर्थ ईस्ट में ड्रग रैकेट का साथ टेररिस्ट नेटवर्क का सामना करते देख सकते हैं. बाकी की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें शारिब हाशमी, प्रियामणि, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिंहा, श्रेया धनवंतरी और गुल पनाग जैसे स्टार्स शामिल हैं.