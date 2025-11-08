मनोज बाजपेयी की ‘द फैमिली मैन’ओटीटी की मोस्ट पॉपुलर और सक्सेसफुल सीरीज है. इसके अब तक दो सीजन आ चुके हैं और दोनों को ही दर्शकों ने खूब प्यार दिया है. वहीं मनोज बाजपेयी अब ‘द फैमिली मैन’ के तीसरे सीजन के साथ ओटीटी पर धमाल मचाने आ रहे हैं. बीते दिन मुंबई में एक इवेंट में ‘द फैमिली मैन 3’ का ट्रेलर लॉन्च किया गया था. इसके ट्रेलर को फैंस से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और अब वे ‘द फैमिली मैन 3’ के रिलीज होने का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

इन सबके बीच ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान मनोज बाजपेयी ने खुलासा किय़ा कि उनकी बेटी उनके श्रीकांत तिवारी के किरदार से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुईं बल्कि उनकी बेटी को इस सीरीज में कोई और किरदार ज्यादा पसंद है.

द फैमिली मैन में मनोज नहीं इस एक्टर को पसंद करती हैं बेटी

दरअसल 'द फैमिली मैन 3' के ट्रेलर लॉन्च पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मनोज बाजपेयी ने अपनी बेटी के बारे में एक मजेदार किस्सा शेयर किया, उन्होंने कहा कि बच्चे कितने मासूम और सरल हो सकते हैं. मीडिया से बात करते हुए मनोज ने कहा, "वह फैमिली मैन की बहुत बड़ी फैन हैं और वह मुझसे भी ज्यादा शरीफ हाशमी (को-अभिनेता) की बड़ी फैन हैं. पहला सीजन देखने के बाद मैंने उनसे पूछा, 'क्या आपको यह पसंद आया.' उसने कहा, 'हां, अच्छा है,' और फिर कुछ नहीं कहा. मेरा मतलब है, वह ये पहचान ही नहीं पाई कि मैं फैमिली मैन में हूं.”

इसमें एक मज़ेदार और प्यारा मोड़ तब आया जब मनोज की बेटी ने शरीफ हाशमी को अपने घर के बाहर देखा. मनोज ने आगे कहा, "और फिर, 'फैमिली मैन' देखने के ठीक एक दिन बाद, वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी. उसने कहा, पापा, पापा, इधर आओ. और मैं गेट की तरफ दौड़ा. वह वहीं खड़ी थी. उसने कहा, जेके (द फैमिली मैन में शरीफ हाशमी के किरदार का नाम) आ गया है, पापा. जेके आ गया है."

द फैमिली मैन 3 के बारे में

राज एंड डीके द्वारा निर्देशित, हाई-स्टेक स्पाई एक्शन-थ्रिलर सीरीज़ की तीसरी किस्त में मनोज बाजपेयी ने आइकॉनिक स्पाई श्रीकांत तिवारी के किरदार में कैमबैट किया है जो देश में "मोस्ट वांटेड मैन" के रूप में लेबल किए जाने के बाद अपने परिवार के साथ भागने की कोशिश में है. ट्रेलर की शुरुआत मनोज बाजपेयी द्वारा अपने बेटे वेदांत सिन्हा को अपनी प्रोफेशनल पहचान बताने से होती है. इसके बाद ऐसी घटनाएं होती हैं कि मनोज बाजपेयी को मामले में एक संदिग्ध मान लिया जाता है और उन्हें देश में "आधिकारिक रूप से वांटेड क्रिमिनल " माना जाता है. तीसरे सीज़न में जयदीप अहलावत के रूप में नए दुश्मन की एंट्री हुई है जो नॉर्थ ईस्ट में एक ड्रग स्मगलर है. निमरत कौर ने भी सीरीज में अहम रोल प्ले किया है.