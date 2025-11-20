हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीमनोज बाजपेयी ने ऑनस्क्रीन बेटी के साथ दिए पोज, श्रीकांत तिवारी का दिखा नया अवतार

मनोज बाजपेयी ने ऑनस्क्रीन बेटी के साथ दिए पोज, श्रीकांत तिवारी का दिखा नया अवतार

Manoj Bajpayee Onscreen daughter: बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी मोस्ट अवेटिड सीरीज द फैमिली मैन 3 रिलीज होने जा रही है. इसके एक इवेंट में मनोज का नया लुक दिखा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 20 Nov 2025 08:51 AM (IST)
मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लंबे समय के बाद इस सीरीज का तीसरा पार्ट आ रहा है और इस बार जबरदस्त एक्शन के साथ ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है. द फैमिली मैन 3 में कई नए स्टार्स की भी एंट्री हुई है. द फैमिली मैन 3 में मनोज बाजपेयी एक फैमिली मैन बने हैं. उनके बच्चों को उनकी नौकरी के बारे में नहीं पता है. उनके दो बच्चे दिखाए हैं, एक बेटा और एक बेटी. द फैमिली मैन में मनोज बाजपेयी की बेटी का किरदार अश्लेषा ठाकुर ने निभाया है. जिनकी साथ में वीडियो वायरल हो रही है.

द फैमिली मैन 3 को रिलीज होने में बस एक दिन बचा है. ये सीरीज 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होने जा रही है. रिलीज से पहले एक गेट-टूगेदर हुआ था जिसमें पूरी कास्ट और क्रू शामिल हुई थी. मनोज बाजपेयी ने भी यहां पर अपनी ऑनस्क्रीन बेटी के साथ पोज दिए.

मनोज और अश्लेषा की वीडियो वायरल

इवेंट में मनोज और अश्लेषा ने साथ में पैपराजी के लिए पोज दिए. दोनों जैसे ही साथ में दिखे तो पैपराजी भी ऑनस्क्रीन पापा-बेटी की फोटो के लिए कहने लगे. इवेंट में मनोज का लुक काफी पसंद किया जा रहा है. वो व्हाइट पैंट के साथ ब्लू शर्ट पहने नजर आए. उन्होंने इसके साथ ब्राउन कलर की जैकेट पहनी हुई थी. वहीं अश्लेषा के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्राउन कलर की ड्रेस पहनी थी जिसमें वो काफी सुंदर लग रही थीं.

 
 
 
 
 
द फैमिली मैन 3 की बात करें तो इसमें कई नए कलाकार नजर आने वाले हैं. शो में जयदीप अहलावत और निम्रत कौर विलेन बने नजर आने वाले हैं. इनके अलावा भी सीरीज में कई नए लोगों की एंट्री हुई है. इस बार श्रीकांत तिवारी क्या धमाल करने वाले हैं इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है.

Published at : 20 Nov 2025 08:51 AM (IST)
