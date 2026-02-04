मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इस हफ्ते ओटीटी दर्शकों के लिए कई रोमांचक और नई फिल्में लेकर आ रही है. अलग-अलग जॉनर की ये फिल्में दर्शकों को एक फ्रेश कंटेंट एक्सपीरियंस देने वाली हैं. अगर आप थिएटर से हटकर घर बैठे कुछ नया और दमदार देखने की सोच रहे हैं, तो ये अपकमिंग मलयालम फिल्म आपकी वॉचलिस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं. आइए जानते हैं ये ओटीटी पर कब और कहां रिलीज हो रही हैं.

मिंडियम परंजुम

मिंडियम परंजुम एक रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जो संथाल और लीना नाम के एक मैरिड कपल की कहानी दिखाती है. फिल्म उनके रिश्ते, जीवन के उतार-चढ़ाव और भावनात्मक जुड़ाव को बेहद संवेदनशील तरीके से पेश करती है. ये फिल्म 9 फरवरी से SunNXT पर देखी जा सकती हैं.

द राजा साब

'द राजा साब' 2026 में रिलीज हुई एक प्रमुख भारतीय हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें प्रभास मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म राजा नाम के युवक के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी दादी के साथ रहता है. इसे आप 6 फ़रवरी से जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.

पराशक्ति

'पराशक्ति' एक तमिल पीरियड ड्रामा फिल्म है, जो 1960 के दशक के तमिलनाडु की पृष्ठभूमि पर बनी है. ये राजनीतिक ड्रामा फिल्म शिवकार्तिकेयन अभिनीत एक स्टूडेंट (चेझियन) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी रक्षा के लिए संघर्ष करता है. इसे आप 7 फरवरी से जी5 पर देख सकते हैं.

नारी नारी नडुमा मुरारी

यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें गौतम नाम का युवक केरल यात्रा के दौरान नित्या से प्यार कर बैठता है. कहानी गौतम की उलझी हुई ज़िंदगी और उसके समाधान की तलाश को मज़ेदार अंदाज में दिखाती है. ये फिल्म आज से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है.

चेकमेट

यह एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जो फिलिप कुरियन नाम के एक फार्मा कंपनी के सीईओ पर आधारित है. उसकी ज़िंदगी तब बिखर जाती है जब कंपनी के ड्रग ट्रायल में कई लोगों की मौत हो जाती है और वह कानूनी पचड़ों में फंस जाता है. इसे आप 6 फ़रवरी से ManoramaMAXपर देख सकते हैं.