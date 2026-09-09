नेटफ्लिक्स की एमी-नॉमिनेटेड एंथोलॉजी 'लस्ट स्टोरीज' का तीसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने वाला है. उससे पहले मेकर्स ने बुधवार, 9 सितंबर को इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया. इस सीरीज के लिए विक्रम आदित्य मोटवाने, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज जैसे फिल्ममेकर्स एक साथ आए हैं, जो प्यार, रिश्तों और इच्छाओं पर अपनी-अपनी अलग सोच पेश करेंगे.

‘लस्ट स्टोरीज 3’ का ट्रेलर रिलीज

ट्रेलर में चार अलग-अलग कहानियों की झलक मिलती है, जो हर एक रिश्तों और इच्छाओं को अलग नजरिए से दिखाती है. नेटफ्लिक्स ने ट्रेलर रिलीज करते हुए कैप्शन में लिखा है. “ क्या तीसरे राउंड के लिए तैयार हैं? पेश है फिर से वही चाहत, तड़प और उलझा हुआ प्यार 'लस्ट स्टोरीज 3' देखें, 18 सितंबर को, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर!”

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कैसा है ‘लस्ट स्टोरीज 3’ का ट्रेलर?

लस्ट स्टोरीज 3' के 2 मिनट 19 सेकंड के प्यार, चाहत और रिश्तों की उलझनों से भरे ट्रेलर में कोंकणा जब राधिका आप्टे से कहती हैं कि उन्हें 'धमाके के लिए तैयार' रहना चाहिए, तो वह उन्हें यह भी याद दिलाती हैं कि वे कांदिवली में हैं.

राधिका मदान और अली एक मुश्किल शादी से गुजरते दिखते हैं, जबकि अदिति और सिद्धार्थ का एक्सपीरियंस अलग है. ट्रेलर का एंड अक्षय कुमार के एक मीम के जिक्र के साथ होता है. सीरीज एंटरटेनिंग होने के साथ ही रिलेटेबल भी लग रही है.

लस्ट स्टोरीज़ 3' की कास्ट

'लस्ट स्टोरीज 3' में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी, राधिका मदान, सिद्धार्थ, अली फ़ज़ल, विजय वर्मा, अभिषेक बनर्जी, सना थम्पी और गुरफ़तेह पीरज़ादा जैसे शानदार कलाकार एक साथ नजर आएंगे. ये सभी कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों, अनएक्सपेक्टेड फैसलों, इच्छा के अलग-अलग पहलुओं से गुजरते हुए दिखाई देंगे.

'लस्ट स्टोरीज 3' पर विक्रमादित्य मोटवाने ने क्या कहा?

इस एंथोलॉजी का हिस्सा बनने के बारे में बात करते हुए, विक्रमादित्य मोटवाने कहते हैं, "मुझे 'लस्ट स्टोरीज 3' की ओर जिस चीज ने आकर्षित किया, वह था यह पता लगाने का मौका कि तब क्या होता है जब रोजमर्रा की जिंदगी का आराम कुछ अनएक्सपेक्टेड पाने की इच्छा से टकराता है.

इस कहानी ने मुझे गर्माहट, ह्यूमर और थोड़ी सराहना के साथ उस पहलू को समझने का मौका दिया. क्रू, प्रोड्यूसर्स, नेटफ्लिक्स और इतनी जबरदस्त टैलेंट वाली कास्ट के साथ काम करना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था."

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'लस्ट स्टोरीज 3' पर किरण राव ने क्या कहा?

वहीं किरण राव कहती हैं, "इस कहानी में मुझे जिस चीज़ ने दिलचस्पी दिलाई, वह यह थी कि कैसे अट्रैक्शन की शुरुआती चिंगारी तेजी से कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेज चीजों में बदल सकती है. इच्छा हमें एक्साइटेड बनाती है, और कभी-कभी हम ऐसे रिस्क उठाने को तैयार हो जाते हैं जो हम आम तौर पर नहीं उठाते.

मुझे इस बात में दिलचस्पी थी कि तब क्या होता है जब उन फैसलों के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आने लगते हैं. मुझे उम्मीद है कि यह एक मज़ेदार और अनएक्सपेक्टेड सफर होगा जो दर्शकों को बांधे रखेगा."