कल्याणी प्रियदर्शन के लिए ये साल बहुत खास रहा है. उनकी सुपरहीरो ड्रामा 'लोका चैप्टर 1' चंद्रा रिलीद हुई है और ये साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई है. हर कोई बस इसी फिल्म की बात कर रहा है. 'लोका चैप्टर 1' को दुलकर सलमान ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म को रिलीज हुए काफी समय हो गया है और फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फैंस इसके ओटीटी पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मगर अब लग रहा है कि ओटीटी पर देखने के लिए फैंस को इंतजार करना पड़ेगा.

कल्याणी प्रियदर्शन ने अपनी एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर दिया है. हर कोई बस इस फिल्म की तारीफ कर रहा है. फिल्म के रिव्यू बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. ये फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे अब बॉक्स ऑफिस पर दो महीने पूरे होने वाले हैं.

ओटीटी पर कब होगी रिलीज

फिल्मीबीट की रिपोर्ट के मुताबिक 'लोका चैप्टर 1' ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी. फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो ये 20 अक्टूबर को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी. वहीं कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि अगले 2 हफ्तों तक फिल्म ओटीटी पर नहीं आएगी. अब ऐसा लग रहा है 'लोका चैप्टर 1' को ओटीटी पर देखने के लिए फैंस को 2 हफ्ते का इंतजार और करना होगा. मेकर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों की ही तरफ से अभी तक रिलीज को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आया है.

300 करोड़ की कमाई की

'लोका चैप्टर 1' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने हर किसी को चौंका दिया है. ये फिल्म वर्ल्डवाइड 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी कमाई कर जाएगी. वहीं इंडिया में इसके कलेक्शन की बात करें तो ये अब तक 155.61 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.

